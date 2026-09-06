Dubai adını duyduğunuzda gözümüzün önüne gökdelenler, ışıklar, lüks oteller, dev alışveriş merkezleri ve çölün ortasında yükselen bir modernlik geliyor.

Gökyüzünü delen binalarıyla yeryüzünün en görkemli kentlerinden biri olarak anılıyor Dubai…

Ama bu emirliğin bir de geçmişini hatırlamaya çalışan, geleneksel yaşamın izlerini bugünün dünyasına taşıyan başka bir yüzü var.

Souk Madinat Jumeirah işte biraz da bu yüzün hikâyesi.

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Dubai’nin Jumeirah bölgesinde, Madinat Jumeirah kompleksinin içinde yer alan Souk Madinat, ilk bakışta geleneksel bir Arap çarşısının içine girmişsiniz duygusu yaratıyor.

Dar geçitler…

Ahşap detaylar…

Kemerler…

Kuleleri…

Baharat kokuları…

Küçük dükkânlar…

Ve bütün bunların arasında su kanalları…

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Souk Madinat’ta biraz yürüdükten sonra Dubai’nin o bildik görüntüsü geride kalıyor.

Gökdelenlerin dünyasından çıkıp başka bir zamana geçiyorsunuz.

Ama bu, gerçek anlamda geçmişe dönmek değil.

Daha çok geçmişin bugünün diliyle yeniden anlatılması.

Souk Madinat’ın bana en ilginç gelen yanı da tam olarak bu.

Geçmişin yeniden kurulmuş hali…

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Souk Madinat Jumeirah, sanıldığının aksine yüzlerce yıllık bir çarşı değil.

2004 yılında açılmış modern bir proje.

Ancak tasarımında Dubai’nin ve genel olarak Arap dünyasının geleneksel pazar kültüründen esinlenilmiş.

Eski Dubai’nin önemli yaşam alanlarından Dubai Creek, geleneksel çarşılar ve Al Fahidi Tarihi Bölgesi gibi kentin geçmişine ait mimari ve kültürel unsurlar, Souk Madinat’ın tasarımında yeniden yorumlanmış.

Yani burada gördüğümüz şey, korunmuş bir tarihî çarşı değil.

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Geçmişi sadece sizlere izlettirmiyor, onu yürüyebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz bir alanın parçası haline getiriyor.

Çünkü çarşı dediğimiz şey aslında yalnızca alışveriş yapılan bir yer değildir.

Çarşı, bir toplumun buluşma noktasıdır.

İnsanların karşılaştığı, konuştuğu, alışveriş ettiği, yemek yediği, kokuların birbirine karıştığı ve hayatın sokakta aktığı yerdir…

Souk Madinat da modern bir turizm merkezinin içinde bu duyguyu yeniden üretmeye çalışıyor.

Ve bunu yaparken, Dubai’nin hızla değişen yüzüne bir hafıza duygusu ekliyor.

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Souk Madinat’ın içinde yürürken insanın ilk fark ettiği şeylerden biri mimari.

Yüksek ve gösterişli yapılardan çok, insan ölçeğinde tasarlanmış sokaklar karşılıyor sizi…

Belki de bu nedenle burada yürümek alışveriş yapmaktan daha keyifli.

Çünkü gözünüz sürekli bir şey arıyor.

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Dubai’nin çöl coğrafyasının ortasında su, burada hayatın ve huzurun simgesi gibi.

Kanalların üzerinde ilerleyen tekneler, kıyıya vuran ışıklar, palmiyeler ve uzaktan görünen Burj Al Arab…

Bütün bu görüntüler bir araya geldiğinde ortaya bir görsel şölen çıkıyor.

Ama insanın dikkatini çeken bir çelişki de var.

Bir tarafta geleneksel Arap mimarisini çağrıştıran yapılar…

Diğer tarafta dünyanın en tanınmış modern otel yapılarından Burj Al Arab…

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Souk Madinat’ta özellikle akşam saatlerinde dolaşırken zihniniz ister istemez masallara gidiyor.

Binbir Gece Masalları’na…

Çöl yollarında ilerleyen kervanlara…

Uzak ülkelerden gelen tüccarlara…

Baharatlara…

İpeklere…

Kandillere…

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Sarı ışıklar karanlık bastıkça daha belirgin hale geliyor.

Ahşap detaylar gölgelerle birlikte başka bir görüntüye kavuşuyor.

Su kanallarındaki ışık yansımaları hareket ediyor.

Günün sıcaklığı biraz olsun azalıyor.

Ve Souk Madinat, gündüz gördüğünüz mekândan farklı bir yere dönüşüyor.

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Souk Madinat’ın kanalları boyunca ilerleyen geleneksel abra tekneleri de bu atmosferin önemli parçalarından.

Tekneye bindiğinizde mekânı bu kez suyun üzerinden görüyorsunuz.

Kıyıda yürüyen insanlar…

Palmiyeler…

Ahşap cepheler…

Kemerler…

Restoranların ışıkları…

Ve uzakta Burj Al Arab…

Su üzerinde ilerlerken Dubai’nin o hızlı, gürültülü ve gösterişli hayatından kısa bir süreliğine uzaklaşıyorsunuz.

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Dubai’nin dönüşüm hikâyesi olağanüstü…

Çok kısa sayılabilecek bir zaman diliminde küçük bir kıyı yerleşiminden küresel bir metropole dönüşen bir kentten söz ediyoruz.

Bugün Dubai, dünyanın dört bir yanından insanları ağırlayan önemli bir turizm, ticaret ve finans merkezi.

Kentte her şey büyük.

Binalar büyük.

Alışveriş merkezleri büyük.

Otel projeleri büyük.

Yollar büyük.

Ama insan bazen bütün bu büyüklüğün içinde küçülmek istiyor.

Biraz yavaşlamak…

Bir kahve içmek…

İşte Souk Madinat böyle bir ihtiyaca da cevap veriyor.

Büyük Dubai’nin içinde küçük bir dünya kuruyor.