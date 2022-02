Sigorta maaşları için borç şart

Sosyal Sigortalı aktif çalışan sayısı Ocak 2022 rakamları ile 106 bin 962 kişi olarak görünüyor.

Sigorta emeklisi sayısı ise 43 bin…

Bu rakam Ocak 2020’de 123 binin üzerindeydi. Emekli sayısı da 38 bin 711’di.

Çok daha fazla çalışan vardı, emekli sayısı da daha az. O nedenle sistem kendi kendini çeviriyordu. Son iki yılda 15 bine yakın işçi sistemden ayrıldı. Sigortalar ciddi bir mali kayıp yaşadı.

Ocak ayı gelir gider dengesini bakalım!

172 milyon TL gelir.

280 milyon TL gider.

Bir ayda sigortalarda 108 milyon TL açık oluştu.

Borçla kapatıldı bu açık…

Yeni asgari ücretle birlikte 40 milyon gibi bir gelir artışı bekleniyor ama yine yetmiyor.

Yine borçlanmak gerekecek!

Sosyal Sigortaların giderlerini de merak ettim.

265 milyon lirası emeklilere...

3 milyon 280 milyon lirası Sosyal Sigorta çalışanları için ödeniyor.

Sigortalar Dairesi personeli de maaşını işçinin yatırımlarından alıyor.

7 milyon lira gözlük, evlilik gibi yardımlar, 2.8 milyon lira ilaç ödemeleri var.

Sigorta maaşlarının ödenmesi için “borçlanma” devam edecek.

Peki nereye kadar?

Bu kurumun da mutlak “sürdürülebilir” bir yapıya ihtiyacı var.

Prim yatırımları gerçek bedeller üzerinden yapılsa, özlü denetim olsa, işverenler duyarlı davransa, en önemlisi de “ödül” ve “ceza” sistemi uygulanabilse sanırım sonuç değişecek.

Oysa…

Ödeyene “ceza” var bir anlamda şimdi!

Ödemeyene “ödül.”





“Dünyanın her yerinde sosyal güvenlik sistemleri açık verir, bunu kamu maliyesi karşılar”



Çalışma Bakanlığı Müsteşarı Erman Yalyalı ile son durumu konuştuk.

İşinin ehli bürokratlardan biri…

Çalışma Bakanlığı bu anlamda şanslı…

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Ayşe Arseven de donanımlı, bilgili, liyakatla görevinin başında… Erman bey, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü olduğu dönemde de önemli başarılara imza atmıştı.



Erman Bey’e Sosyal Sigortalar’ın durumunu soruyorum, “ne olacak.”

“Dünyanın her yerinde sosyal güvenlik sistemleri açık verir, bunu kamu maliyesi karşılar, bizim ülkemizde karışılamıyor, bu açığı finanse etmiyor. Borçlanmaya gidiyoruz. Özellikle de 13’üncü maaş ödemelerinde denge bozuluyor. Pandemi sürecinde ciddi kayıplar yaşandı. 15 bin işçinin sistemden ayrılması bugünkü değerlerle aylık 20 milyon TL’nin üzerinde bir kayıptır. Şu anda 2.5 çalışan 1 emekliyi ödüyor. Sistemden her gün yeni emekliler için ödeme çıkıyor ancak aynı oranda prim girişi olmuyor. Her ay ortalama 150-200 kişi emekli oluyor. Bunun finansmanını sağlayacak girişler olmuyor. Şimdi yeniden bir hareketlilik var. Sistemin dengeye gelmesi için prim yatırımlarının gerçek kazançlar üzerinden, eksiksiz ve tam yapılması son derece önemlidir. Önümüzdeki dönem bu yönde ciddi çalışmalar yapmayı planlıyoruz.”



İşçinin bankasına Maliye’nin borcu 4 milyar TL!



Sosyal Sigortalar açık veriyor ama İhtiyat Sandığı güvende!

Şimdilik.

Birileri bankanın parasına göz dikmezse eğer…



Maliye’nin İhtiyat Sandığı’na borcunu unutmuş değiliz.

Dedik ya, işçinin ve esnafın alın teri, hem de öyle kağıt üzerinde değil, sıcak parası bu!

Alındı, kullanıldı, geri verilmedi.



Güncel borç rakamlarını yeniden not düşmek istedim.

İHTİYAT SANDIĞI’na Maliye’nin borcu 4 milyar TL.



İşçiye borçlu Maliye!

Hem de çok…



Bu borcun 3 milyar 600 milyon TL’si 80’li yıllarda alınmış, sosyal konutlara harcanmış. 2007 ve 2009’da ise sigorta emeklilerinin 13’üncü maaş ödemeleri için 285 milyon TL borç alınmış. Bir de Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı kurtarma planında alınan borç var, hem 24 milyon dolar, hem de 36 milyon TL. Para gitmiş, hava yolları da batmış üstelik.

İhtiyat Sandığı parasının, borcunun, alacağının hesabını sormalıdır işçi!



Maliye hem borçlu bize, hem de en zor pandemi şartlarında keyif çatıyor sırtımızdan!

Haksızlık...

Hesapsızlık...

Vicdansızlık...







Nasıl olur?



Polise önceden ihbar edilen bir meselede, 5 el ateş açılıyor, bir adam vuruluyor, memleketin dört bir yanı kamera donatılmış, tek tutuklu yok halen!



İnsanın aklı bulanıyor.