Sanal toplumun sanal lideri Tatar!

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’nin ulusal konferansında “Kıbrıs” meselesi de her yıl olduğu gibi yine ele alındı…

Dışişleri Bakanı James Cleverly, bu konferansa katıldı ve konuşma yaptı…

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İngiltere’de yaşam süren Kıbrıslı Türkler, bu tür “lobicilik” faaliyetlerinde çok zayıf…

Bahsettiğim toplantıyı, Muhafazakar Parti Kıbrıs’ın Dostları grubu organize etti…

Bakan seviyesinde katılım elbette çok önemli…

Ve daha da önemlisi, Kıbrıs’ın üç garantöründen biri olan İngiltere’nin, açık bir şekilde BM şemsiyesi altında bir çözüme desteğini resmi seviyede dile getirmiş olması…

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Daha daha önemlisi, James Cleverly’nin, “bu görüşümüzü çok yakın bir zamanda gerçekleştirdiğim Türkiye ziyaretimde muhataplarıma bildirdim” demesi.

Daha daha daha önemlisi, “… iki devletli çözüm yok” demesi…

Daha daha daha daha önemlisi, "Kıbrıs sorunu, Birleşmiş Milletler çerçevesine uygun olarak müzakereler yoluyla çözülebilir" demesi…

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Ama hepsinden de öteye önemlisi; “muhatap” olarak Kıbrıslı Türklerin alınmadığının apaçık görünmesi…

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Ve aynı toplantıda söz alan, Kıbrıs’ın İngiltere Yüksek Komiseri Andreas Kakouris’in, “Kıbrıs’ta değil iki devlet, iki ayrı halk da yoktur” diyebilmesi…

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Biz mi?

Biz kimiz?

Kıbrıs Türk halkı mıydık?

Toplum muyduk?

Yoksa Fuat Oktay’ın taktığı isimle, “Kıbrıs Türkü” müydük?

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“İsimle uğraşmayın”…

Hiçbir yerde yokuz!

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Ersin Tatar mı?

Çekin fotoğrafını, sanal medyada yayınlayın, kendini lider sansın!

Sanal bir toplum!

Gerçekte olmayan!

Sanal bir toplumun sanal lideri!

Yokuz!

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BRT’de konuşuyor Tatar ve diyor ki, “… artık tüm devletler Kıbrıs’ta iki devlet olduğunu kabul ediyor”…

Hiçbir şey demiyorum!

Gülmek istemiyorum, o kadar!

Yapayalnızız!

Roberta Metsola…

Avrupa Parlamentosu Başkanı…

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 63’üncü Kuruluş Yıldönümü Töreni’ne katıldı…

“Destek mesajı vermek için Kıbrıs'tayım. 63 yıl önce Kıbrıs özgür, bağımsız ve demokratik bir yola çıktı. Neredeyse 20 yıl önce Kıbrıs AB'ye katıldı. Bu ada için bir sonraki adım yeniden birleşme olmalıdır ve Kıbrıs halkı bu konuda AB’deki ortaklarına güvenebilir” dedi…

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Başka ne dedi?

“Kıbrıs'ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun” dedi…

Nikos Christodulides’e teşekkür etti…

“AB, Kıbrıs'ın yanındadır” dedi…

Ve son olarak da dedi ki, “… Kıbrıs bölünmüş kaldığı sürece Avrupa hiçbir zaman tam olmayacak!”.

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Haaa bir de, “… BM çerçevesinde bir çözümü desteklemekteyiz”i vurguladı!

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AB siyaseti apaçık…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin özellikle Türkiye ile ilgili kararları da apaçık…

Sadece Gezi ya da FETÖ kararları değil; Kıbrıs’la alakalı kararları da ortada…

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İşin gerçeği gözümüzün önünde!

Yapayalnızız…

AB karşımızda, Türki cumhuriyetler midir devletler midir nedir, tam maskaralık!

Müslüman kardeşler toptan “kötü üvey kardeş” modunda!

Türkiye hamaset!

-*-*-

Neyse; Zorlu Töre “sert bir mesajla kınadı”…

Umarım Tüketiciler Birliği de şey eder…

Kınar…

-*-*-

Nereye mi gidiyoruz?

Tam kimsesiz, tam yoksul, tam yoksun, tam aciz!

Ve KKTC de egemen, eşit!

Elektriği da yok ya neyse!

Taksicilik!

Güney Lefkoşa’da dün sabah taksiciler eylem yaptı…

İki saat trafik bazı bölgelerde adeta felç edildi…

Benzer eylemler Limasol, Larnaka ve Baf’ta da gerçekleştirildi…

-*-*-

“Vallahi bizi ilgilendirmez” mi diyorsunuz?

Öyle demeyin!

Taksici Rumlar ya da Rum taksiciler ne istiyor biliyor musunuz?

Otobüslere ayrılan şeridi kullanma hakkı istiyorlar…

Bizde böyle bir talep olamaz çünkü “otobüs şeridimiz “yok!

Allah’a şükür!

-*-*-

Taksiciler, “Denetimler sıklaştırılmalı” diyorlar ve bizdeki gibi “korsan taksiye karşı etkili tedbir” talep ediyorlar!

Burası önemli!

Korsan taksi!

Bu kapsamda “bizim bazı taksilerimiz” de vardır!

Ve bu konu kesinlikle bizi ilgilendirmektedir!

-*-*-

KKTC’ye 2022’de 800 bin kişi hava ve deniz yoluyla gelirken; kara yoluyla gelenler neredeyse 2,5 milyon kişi!

Taksilerimiz çok önemli!

Çok ciddi bir sektör!

Çok önemli!

Temas lazım!

Müzakere lazım!

“Kıbrıs sorunu çözülmelidir” diyoruz ya; her şeyin altından bu çıkıyor!

Egemen ve eşit eğitim!

KKTC’de eğitim…

Rezil durumda…

Saçmalıklara mahkum…

Tufan Erhürman dünkü meclis konuşmasında muhteşem açıkladı…

Gençlerin, çocukların “yurtdışına kaçma isteği”nden bahsetti…

Devlet okulları bakımsız, aylardır yapmadılar, şimdi usulsüz – ahbap işi ihalelerle yapmaya başlıyorlar…

-*-*-

Tam gün eğitim, “deneme” gibi bir şey…

Çocuklar kobay mı?

-*-*-

Öğretmenler tam gün eğitimi kabul etmiyor…

20 saatten fazla ders vermeyeceklerinde ısrar ediyor…

-*-*-

Özel okullarla devlet okulları arasında, birkaç devlet koleji hariç, fark çok büyük…

Parası olan çocuk, parası olmayandan çok avantajlı!

Tarihin en büyük ayıbı ve utancıdır bu durum ya neyse!

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İngiltere mi?

Aradaki farkı bir görelim diye yazayım; çocuklara sağlıklı ve bedava öğle yemeği verilsin diye kampanya başlatıldı…

Eğitim Bakanı, çocuklar derse daha iyi konsantre olsun diye cep telefonlarını yasakladı…

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Egemen ve eşit…

Yes ya hu!

Acıdır, “Kız çocukları okutulmamalı” görüşünde olan dilbandiler, ağa kesilmiş durumdadır, ayıp!

TİP Genel Başkanı Erkan Baş yürüyor ve diyor ki, “… Ankara'ya uzanacak #ÖzgürlükYürüyüşü'ne Hatay'dan başlıyorum. Hatay Milletvekilimiz Can Atalay başta olmak üzere tüm Gezi tutsaklarına; bu ülkenin kadınlarına, gençlerine, emekçilerine, taşına, toprağına, suyuna, doğasına özgürlük için yürüyorum. Ben yürüdükçe biz kalabalıklaşacağız, onlar yalnızlaşacak. Kardeşim, nerede olursan ol, sen de yürü karanlığın üstüne. Cesaretle yürüdükçe kavuşacağız özgürlüğümüze!”…