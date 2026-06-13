"Sağlık Hizmetleri Yasası seçim hesaplarına kurban edilemez"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Sağlık Hizmetleri Yasası'nda yapılması gündeme gelen değişikliklere ilişkin yazılı açıklama yayımlayarak, sağlık alanındaki düzenlemelerin seçim hesaplarına kurban edilmemesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, sağlık sektöründe ciddi sorunların bulunduğu, özellikle 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde personel eksikliği ve sistemsel sıkıntıların uzun süredir devam ettiği belirtildi. Yaşanan problemlerin önemli bir bölümünün çalışanların özlük hakları, çalışma koşulları, kadro yetersizliği ve Sağlık Bakanlığı'nın çözüm üretmediği yönetimsel eksikliklerden kaynaklandığı ifade edildi.

KTTB, son günlerde yeniden gündeme gelen Sağlık Hizmetleri Yasası değişikliği tartışmalarını kaygıyla takip ettiklerini belirterek, yaklaşan erken genel seçim ve yerel seçim sürecinde yasanın siyasi çıkarlar doğrultusunda değiştirilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Açıklamada, kısa vadeli siyasi kazançlar uğruna yasanın değiştirilerek Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun (TUK) yasa kapsamından çıkarılması veya etkisiz hale getirilmesine yönelik girişimlerin, ülke sağlık sisteminin geleceğine ağır darbe vuracağı vurgulandı.

Uzmanlık eğitimi süreçlerinde ve asistan hekim alımlarında yaşanan sorunlara dikkat çeken Birlik, bu alanda güçlü yasal denetim mekanizmalarının oluşturulmasına karşı gösterilen direncin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Plansızlık ve denetimsizliğin derinleşmesine yol açacak adımların ileride telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabileceği belirtilen açıklamada, sağlık sisteminde kaybedilen denetim ve standartların yeniden tesis edilmesinin oldukça zor olacağı ifade edildi.

KTTB, halk sağlığını ilgilendiren yasaların seçim hesaplarıyla şekillendirilemeyeceğini belirterek, sağlık politikalarının günü kurtarmaya yönelik siyasi hamlelerle değil, bilimsel veriler, kurumsal akıl ve toplum yararı esas alınarak oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Birlik, açıklamasının sonunda hükümeti, ilgili tarafları ve milletvekillerini sağlık sisteminin geleceğini riske atacak popülist adımlardan kaçınmaya, halk sağlığını siyasi çıkarların üzerinde tutmaya ve sağlık politikalarını bilimsel temeller üzerinde şekillendirmeye çağırdı.