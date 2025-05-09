Sağlam devlet ve saygın gelecekten türküler ve oyun havaları!

Londra’dan kızım geldi…

Larnaka Havaalanı’na gittim…

Larnaka’dan da geçtim!

Piyale Paşa Sokak’tan mesela…

Hani Mackenzie Plajı fala var ya!

-*-*-

Saat 18.00 gibiydi…

Ortalık turist dolu…

Günlerden Perşembe, restoranlar geceye hazır ve tüm masalar dolu!

Tuist grupları arasında neredeyse anadan üryan bir grupla birlikte, zengin Arap görüntülü, çok şık ve başları kapalı kadınlar dikkatimi çekiyor…

Çok da kalabalık bir grup!

-*-*-

Lefkoşa – Larnaka yolunun büyük bölümünü yeniden asfaltladılar…

Kıbrıslı der ki, “jilet gibi oldu”…

Bazen üç şerit, bazen dört şerit…

-*-*-

Biz, bir tane kavşağı yapıp da açana kadar canımızı yiyoruz!

Erhan Arıklı diyor ki, “İrsen Küçük’ün adını vereceğiz bu kavşağa…”

Neden?

Çünkü ilk temeli 2012’de O atmış!

Allah’a şükür yaklaşık 15 sendedir bitiremediğimiz ama en z 15 kz temel atma töreni düzenlediğimiz bu kavşağımızın adı “Nuh Peygamber Kavşağı” değil!

-*-*-

Haaa bu arada Güzelyurt Hastanesi’ne isim arıyorsanız, ilk temelin atıldığı günden bir isim önereceksek, Sultan Abdülhamit Hastanesi neden olmasın?

-*-*-

Hem üstelik Sayın Erdoğan da bayağı Abdülhamit’çidir, ufaktan bir yağlama grassolama çekmiş olursunuz!

-*-*-

Yağlama grassolama görevinden bahsetmişken, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın Pakistan – Hindistan gerginliği ile alakalı açıklamalarına da çok güldüm!

İkisi de Pakistan yanlısı!

Hindistan, Tatar ve Üstel’in açıklamaları sonrası zaten titredi ve geri çekildi büyük olasılıkla!

-*-*-

Bir diyeceğim yok!

Elbette istedikleri takımı destekleyebilirler ama bu desteğin sebebi yine Sayın Erdoğan yağcılığı olması itibarı ile çok eğreti durdu, bunu da yazmam lazım!

-*-*-

Neyse!

Güney demişken, oraya gitmişken ve yol tamiratlarından falan bahsetmişken, çok dikkatimi çeken bir de “telefon aplikasyonundan” bahsetmek lazım…

-*-*-

Larnaka – Lefkoşa ve tabii ki Limasol – Lefkoşa anayolu üzerinde, hem gidiş hem dönüş istikametinde bir reklam tabelası dikkatimi çekti!

Işıklı!

Bir aplikasyonla alakalı!

-*-*-

Bu aplikasyonu telefona indiriyorsunuz ve yolculuğunuz sırasında, yolda, yol üzerinde gördüğünüz aksaklıkları, kusurları ya da çöpleri falan devlete ihbar ediyorsunuz!

-*-*-

Ve bir de Güney’den haber aktarayım sizlere…

Güney Kıbrıs’ta çalışan kadınlara çocuklarını emzirme veya özel ihtiyaçlarını giderme amacıyla 9 ay süreyle günde bir saat tanınan emzirme izni uzatıldı.

-*-*-

Politis gazetesi, DİSİ Milletvekili Savia Orfanidu’nun sunduğu yasa tasarısının Perşembe günü Rum Meclisi’nde onaylandığını yazdı.

-*-*-

Gazete, doğum yapan kadınların günde bir saat, emzirme ve çocuklarının özel gereksinimlerini giderme amacıyla emzirme izni hakları olan 9 aylık sürenin 12 aya uzatıldığını belirtti.

-*-*-

Bizde mi?

Bizde Külliye yerine yaklaşık 100 yeni okul yapabilirmişiz!

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş açıkladı!

Oysa ne lüzumu var bu açıklamanın!

“Pakistancıyız” diye bir açıklama yapsaydı, çok daha iyi olmaz mıydı?

-*-*-

Yes b’annem!

Güçlü devlet, güvenli gelecek!

Elbette!

Yok ya hu öyle değildi, “Sağlam devlet, saygın gelecek” demişlerdi!

Her neyse işte!

Cami bitsin tamamdır!

-*-*-

Ve hazırız!

Yakında Külliyemizin camisi de bitecek inşallah!

Bir tören daha yapacağız!

Güçlü ya da sağlam devlet endamıyla!

Caminin üzerine yapıldığı arazi de bir Ermeni aileye ait falan!

Kes ustam bir pilav üstü hırsızlık saygınlığı!

Teknofest’in eşit – egemen güvenliği!

Biz kafayı kaç Kıbrıs gitti ile bozduk!

Oysa, Teknofest, Türkiye’nin her hangi bir kasabasında yapılır gibi yapıldı!

Mesela, ceketler, t – shirtler, şapkalar gümrüksüz – vergisiz satıldı!

-*-*-

Bizim Maliye Bakanı’nın bu konuda açıklama yapmaya bile gücü yetmedi!

-*-*-

Ama bunun ötesi de var!

Nasıl ki, Sayın Erdoğan veya diğer öteki büyüklerimiz KKTC’ye gelirken, uçak dolusu korumalarla geliyor ya; Teknofest’te de güvenlik için Türkiye’den, komanda kıyafetli falan özel kişiler, belki polis ya da askerler getirildi.

-*-*-

Bizim üniformalı polislerimiz bile bazı noktalarda aranarak bölgeye alındı.

Kimlik kontrolü yapıldı!

-*-*-

Hatta bir ara ufaktan bir de gerginlik yaşandı!

Üst üste aynı kapıdan geçen bir Kıbrıs Polisi, yeniden yoklanmak istenip, yeniden kimlik sorulunca, itiraz etti!

“Kaç defa kimlik soracaksın?” diye çıkışmaya çabaladı!

Oradaki “yabancı” polis veya kişi, arkadaşlarını çağırdı, ortalık karışır gibi oldu…

Araya kumandanlar girdi!

Yatıştırıldı!

-*-*-

Bu arada Kıbrıslı bazı polisler, eşlerini ve çocuklarını da Teknofest alanına sokmak istedi…

Ancak aynı kapıdan alınmadılar…

-*-*-

Diyeceksiniz ki “ne var kardeşim bunda?”…

Bence zaten hiçbir şey yok!

Ama sizce çok şey olmalı!

Sizin devletiniz, KKTC, eşit ve egemen değil miydi?

Nerelisin gardaş?

Bir yığın karma evlilikten mağdur insanımız var…

Kıbrıs cumhuriyeti Pasaportu almak istiyorlar…

Hakları mı?

Tabii ki haklarıdır!

-*-*-

Umarım bir gün çözüm olur ve hepsi hakkına kavuşur!

-*-*-

Bir kardeşim anlattı…

Geçenlerde pasaport ve kimliğini yenilemeye gitmiş…

Rum memurlardan biri anlatmış!

-*-*-

“Bazen yanlış anlaşılma nedeniyle bile pasaport verdiklerimiz oluyor” demiş…

-*-*-

Nasıl bir yanlış anlama?

Mesela bir kişi, “Balıkesir” doğumluymuş!

Başvurmuş, pasaport da almış kimlik de!

Daha sonra “doğum yeri” olarak belirtilen Balıkesir’in, KKTC’deki Baligitre değil, doğrudan Türkiye’deki Balıkesir olduğu ortaya çıkmış!

-*-*-

Malatya da var…

Kırıkkale de…

Ilgaz, Edremit bildiğim kadarıyla!

Ve bir de Güzelyurt!

-*-*-

Haa bir de aklıma takılan tek soru; Türkiye Pasaportu almak isteyen kaç Kıbrıslı biliyorsunuz?

-*-*-

Ve iki çok önemli bilgi aktarayım!

Ayrıca Ersin Tatar, Poli’de değil, Lefkoşa’da doğmuştur ama aslen Poli kökenlidir!

-*-*-

Ben Pendaya’da doğduğumda annem – babam Gaziveran’da yaşıyordu…

Ben doğduktan 8 – 9 sene sonra Pendaya’nın adını Yeşilyurt, Gaziveran’ın adını da Gaziveren yaptık!

Bayağı mamır ettik yani!

O yüzden!

Yeni Papa… 8 Mayıs'ta Katolik Kilisesi'nin 267. papası olarak seçilen Kardinal Robert Francis Prevost, Arjantinli Papa Francesco'dan sonra Amerika kıtasından gelen ikinci, ABD'den ise ilk papa oldu. Prevost'un ailesinin kökenleri ise Fransa, İtalya ve İspanya'ya dayanıyor. Kendisi aynı zamanda, uzun yıllar görev yaptığı Peru vatandaşlığına sahip. 14. Leone adını alan yenş Papa, benden 12 yaş 3 gün büyük… 14 Eylül 1955'te ABD'nin Chicago kentinde, Fransa ve İtalya kökenli Louis Marius Prevost ile İspanya kökenli Mildred Martínez'in üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi… Hayırlı olsun… Çok da umurumdaymış gibi algılamayın… Ama bu sayfaya bir fotoğraf bulmam şart… O yüzden şey ettim yani…