Sabahattin Ali bizim için yazmış!

Çok değerli bir kardeşim hatırlattı…

“Sabahattin Ali bu şiiri bizim için yazmış” dedi…

Ve şiiri de gönderdi…

-*-*-

Sabahattin Ali’nin “Eskiden kar yağardı adam boyu” adlı bu şiirini, 20 Temmuz’un “şerefine”, herkesle paylaşmak istedim… Buyurun:

-*-*-

Kar sendin..Kar bendim..Kar bizdik.

Eskiden, Kar yağardı..

Henüz ayrılmamıştık..

Henüz bölünmemiştik..

Aynı mahalledeydik..

-*-*-

Zengini..Fakiri..Esnafı..Yoksulu bir arada.. Birliktik..

Omuz omuza sımsıcak yaşardık ve Kar yağardı bembeyaz..

Lapa lapa..

-*-*-

Henüz bölünmemiştik..

Henüz ayrılmamıştık..

Henüz icat olmamıştı Kooperatifler..Siteler..Dubleksler..Tripleksler..

Olmaz olası Kartonpiyerler..

-*-*-

Gariban sıkışınca kime gidebileceğini bilirdi..

Zengin kimi gözeteceğini bilirdi..

Esnafla Memur gül gibi geçinip giderdi..

Ve kar yağardı bembeyaz lapa lapa..

Henüz ayrılmamıştık..

Henüz bölünmemiştik…

-*-*-

Fakir Zengini hırsızlıkla,

Zengin Fakiri Tembellikle suçlamazdı..

Çünkü Kar yağardı lapa lapa..

Çünkü Kar yağardı bembeyaz..

Çünkü Kar'ın temizliği yüreklerimize vurmuştu.

-*-*-

Kar Rahmetti.. Çünkü Kar Bereketti..

Adam boyu Adamlar da Adamdı o zamanlar..

-*-*-

Ne onun bunun namusuna kötü gözle bakılırdı. Ne de laf atılırdı..

Çünkü senin Namusun benim,

Benim Namusum senindi..

Bir idik..Biz idik..

Ve kar yağardı..

Adam boyu..

-*-*-

Ve Adamlar ADAMDILAR o zamanlar..

Kar sendin..Kar bendim..Kar bizdik..

Şimdi..;

Eridik..Eridik..Eridik..Eridik...

Yolları kapatarak vatandaşa işkence

yapılmasının elbette vardır bir sebebi!

Tören veya tören provası nedeniyle yolları kapatanlar, insanlara işkence çektirenler, ciddi ekonomik israfa ve zaman kaybına neden olanlar sizce salak mı?

Akıl sağlığı sorunları mı var?

-*-*-

Elbette hayır!

-*-*-

Tam aksine, bunu bilerek ve isteyerek yapıyorlar!

-*-*-

Neden mi?

-*-*-

Çok sevdiğim bir büyüğüm anlattı sebebini…

O’ndan dinleyelim:

“Bunu yapmalarının tek bir sebebi vardır. İnsanlara ‘biz buradayız’ mesajı veriyorlar… Zorla, şiddetle, ezerek, sıkıntı yaratarak, asker, polis, bürokrasi buradadır demek ve bunu hissettirmek için yapıyorlar… Yoksa, çok basit yöntemlerle, az kafa yorarak, asla trafik sorunu yaşanmaz…”

Şehit evladının TC medyasına mektubu

Sevgili Harper Orhon…

Birkaç yaş büyüğümdür…

Aynı üniversitenin farklı fakültelerinden aynı sene mezun olduk…

Aynı gün askere gittik…

Aynı tabura, aynı bölüğe çektik kuralarımızı…

Aynı içki masasında buluşuyoruz zaman zaman…

O içmez…

-*-*-

Ülkenin en iyi avcılarından biridir belki de en iyisidir Harper…

-*-*-

Harper Orhon’un babası, 1974’ün ilk şehitlerindendir…

-*-*-

Bugünkü yazılarımızı hep birilerinden araklar duruma düştük ama Harper’in sanal medyadaki paylaşımını birkaç kelime düzeltmesi dışında hiç müdahale etmeden, bir kez de bu sayfadan paylaşmak istedim…

Hiç yorum yapmadan…

Harper’in, “TC MEDYASI 50 YILIN REKLAMINI YAPIYOR” başlıklı yazısındaki sözlerini birlikte okuyalım:

-*-*-

Adaya barış getirmişler hem bize hem Rumlara...

250 bin kişi kuzeyden güneye göç etmek zorunda kaldı. Şimdi de o kişilerin malları çatır çatır satılıyor nasıl bir barış ise…

-*-*-

Ayşe diyorlar tatile geldi.

Nasıl tatil ise ev sahibi evi terk etmek zorunda kaldı Ayşe ev sahibi oldu.

-*-*-

Bir de kahramanlar var. Konuşan kahramanlar. Hani silah arkadaşları babam. Ya da komutanları babam. Hani biz azınlık olmayalım diye, hani biz can korkumuz olmasın diye, hani biz de dünyada sayılan fert olalım diye canını veren babam. Onların deyimi ile ŞEHİT SİLAH ARKADAŞLARI…

-*-*-

Hani bir çukura kamyonla üst üste ŞEHİTLERİ atarken, elden ayaktan mezara savurdukları babam.

-*-*-

Hani bizler onu başka bir mezarda bilen babam.

40 yıl be 40 yıl başka mezara gidip dua eden her canı sıkıldığında başörtüsünü takıp ölünceye kadar boş mezara giden okuduğu duaları okuduğu suyu bu mezara döken kadının oğlu babam.

-*-*-

TC medyası mutlu barış harekatı diyor bizim canımızı kurtarmışlar diyor.

-*-*-

Nasıl sinirlenirim bilir misiniz bu 20 Temmuz karagözlüğüne…

Hele de bu sahte milliyetçilere…

Hele de o puro kaçakçısına.

-*-*-

Ağızlarından düşürmedikleri şehitlere verdikleri değeri en yakından görenim.

-*-*-

Emanetlerine sahip çıkmışlar.

Kim o emanet diye bakıyorum ben miyim ya da diğer şehit çocukları mı?

Aklı olan emanetin biz olmadığını biliyor.

-*-*-

Bu toplumu öyle bir noktaya getirdiniz ki gün geçmiyor size lanet okunmadan.

Biz ki her cuma günü bayrak töreni izlemeye giderdik.

Biz ki bu topraklar uğruna gözümüzü kırpmadan ölmeye giderdik.

Her şeyi yok ettiğiniz gibi vatanseverliğimizi de yok ettiniz, bayrak sevgimizi de .

-*-*-

Bizi yok ettiniz 50 yılda.

Mutluluklar size bu adada, ölüm ise bize yadigar kaldı atadan.

Bu adada…

-*-*-

Bir de bana soraydın Mete Çubukçu nasıl geldik bu duruma?

Bana da soraydınız 20 Temmuz’un ilk şehidi, barış harekatı dediğiniz o savaşın tek mücahit şehit komutanı, İlber Ortaylı’nın deyimi ile efsane komutanın oğluna da soraydınız bir…

Nasıl geldik mutlu barış harekatından mutsuzluğa, umutsuzluğa?

Şehit Ecvet Yusuf… Saygıyla, rahmetle…