Özür dilerim Serazul kardeş!

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yaşanan büyük acının ardından etnik köken, doğum yeri ve kimlik üzerinden yapılan tartışmaların acıyı daha da katladığını belirterek, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığa karşı mücadele çağrısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı bu çağrısında çok haklıdır…

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Bakın, size bir “ırkçılık veya ayrımcılık” örneği göstereyim…

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Hem de kendimi dışarıda tutmadan!

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Haspolat’ta geçtiğimiz gün bir iş kazası meydana geldi…

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42 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirdi…

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Dün sabah programa hazırlanırken, yaklaşık 50 internet gazetemizin ön sayfasını inceledim, bu acı iş kazası ve ölüm haberi birkaç tanesinde, birkaç küçük başlık dışında yer almadı…

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Bu konudan programda da söz etmek için not aldım…

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Ama not bile dikkatimden kaçtı!

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Elbette her insan unutabilir…

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Ama yaşamını yitiren 42 yaşındaki kardeşimizin adı MD Serazul HAQ olmasaydı ve “bizden biri” olmuş olsaydı, gazetelerimizde manşetti!

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Haaaa, gazetecilikte bir olayın haber değeri belirlenirken, “okuyucuya yakınlık” gibi bir kural olabilir; vardır da!

Ama biz “yabancı” birinin ölmesi ile yerli birinin ölmesini ayırmakla, ayıp ettik!

Hep ediyoruz!

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Ne mi demem lazım?

Bu saatten sonra ne desek boş!

Affet bizi Serazul kardeş!

Ne yazık ki biz buyuz!

Filipinler’de bir deniz kazası…

Geminin adı MV June Aster…

Yolcu ve kargo feribotu olarak kabul ediliyor…

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Gemi; Atienza Interisland Shipping Line’a ait…

Manila’nın Baseco Limanı’nından Palawan eyaletinin popüler turizm bölgesi Coron’a gidiyordu…

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Yangın 9 Eylül 2026 akşamı yaklaşık 18:45’te çıktı… Gemi hedefe yaklaşıyordu…

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Yangın başladığında gemi, Coron açıklarındaydı ve kıyıdan yaklaşık 4 deniz mili uzaklıktaydı. (Filo Jet’in Girne kıyısına uzaklığı kadar)…

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Ancak akıntı, yangınla birlikte gemiyi 8 deniz mili uzağa sürükledi…

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Gemide manifestoya göre 117 yolcu + 17 mürettebat; toplam 134 kişi vardı…

Bu satırları yazarken 5 ölü vardı ve 43 kişi kurtarılmıştı…

Ve 86 kişi kayıptı!

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Birilerini aklamak ya da kazalar her yerde olur demek için yazdığım sonucuna varmayalım!

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Ama Allah beterinden saklasın diyelim ve lütfen ama lütfen, şov yapmadan, tedbir – denetim ve tatbikatları artıralım!

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Filo Jet, 4 deniz mili değil, 8 deniz mili uzakta olsaydı; denizde bir gün öncesinden kalan dev dalgalar küçülmemiş olsaydı…

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Erken müdahale olmasaydı; acı çok daha büyük olurdu!

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Evet, acımız tap taze…

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Herkes hesap soruyor!

Sorumlular yargılanmalı…

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Gidenler geri gelmeyecek elbette ama, o kayıplar mutlaka bulunmalı…

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Kayıpların acılı ailelerine düşen “sabır”…

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Türkiye ve KKTC yetkililerine düşen de “bir daha olmayacak”ı somut bir şekilde kanıtlamak!

Aman enflasyon canım enflasyon!

İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değriemcioğlu’nun günlük uluslararası piyasa analizlerini mümkün olduğunca takip etmeye çalışırım…

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Değirmencioğlu diyor ki; “… ABD ile İran arasındaki savaşın yeniden tırmanmasıyla tansiyonun da artmaya başladığını görüyoruz. İran, 2 ABD gemisi ile 8 petrol tankerine saldırdığını açıklarken, ABD ordusu ise gece boyunca 5 İran petrol tankerini batırdığını duyurdu. Böylece savaşın başlamasından bu yana bölgedeki gemilere yönelik en geniş çaplı karşılıklı saldırılar yaşandı. Haber akışında çatışmaların ticari gemilere de sıçradığı görülürken, İran ayrıca Ürdün'deki ABD üssünü balistik füzelerle hedef alırken, saldırının büyük ölçüde Ürdün tarafından önlendiği açıklandı.”

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Değirmencioğlu şöyle devam ediyor:

“Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişinin de hâliyle belirgin şekilde azaldığını görüyoruz. Savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği bu kritik su hattında, son haftalarda günlük geçişlerin 8-9 milyon varile kadar toparlanması petrol fiyatlarının bir miktar gerilemesini sağlamıştı. Lâkin çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle bu miktarın 2 milyon varile kadar düştüğü belirtiliyor. Arzı azalan bir ürünün fiyatı yükselir kuralından hareketle, Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı 102 dolar seviyesinin kıyısına gelerek son yedi haftanın zirvesine çıktı. Üstelik yükseliş yalnızca ham petrolle sınırlı değil. Dizel fiyatlarındaki artışın daha da sert olması dikkat çekerken, Avrupa'da dizel ile ham petrol arasındaki fiyat farkı 76 dolar/varile kadar yükseldi. Bu tablo, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskısının daha da artabileceğine işaret ediyor.”

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Şimdi; bu durum KKTC’ye önce akaryakıt zammı olarak yansıyacak…

Evet, yiğidi öldürün ama hakkını verin, mevcut hükümet akaryakıta zam yapmamak veya zam oranını düşürmek adına bazı vergileri sıfırladı ancak bugün – yarın zam kaçınılmaz!

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KKTC’de akaryakıt zammı, tüm Dünya’da olduğu gişbi ülkedeki tüm fiyatlara da yansıyacak…

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Eğer, gemi faciası nedeniyle Türkiye’de bekleyen tırlar – ki gelişler başlamış – gecikirse, zam oranı daha da yüksek olabilecek!

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Türkiye’den gelişler normalleşirse, fiyatlarda düşüşü de kimse beklemesin!

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Sonuç?

Evet, enflasyondan daha az etkilenen Güney’e geçişler, ya da Güney’den alışverişler haliyle artacak!

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Güney’e geçemeyenler mi?

Mevcut statükoda, bağımlı ekonomik yapıda, TL’nin zavallılığında ezilmeye devam!