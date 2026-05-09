Hiç şikayetim yok!

İtirazım da olmayacak!

Spor salonuna gittim; sohbet Galatasaray – Fenerbahçe rekabeti!

Antalya, Galatasaray’ı yener mi?

Yürüyüşe çıktım!

Gönyeli – Lefkoşa Çevre Yolu’nda; yaklaşık 30 dakikada yanımdan 50 araç geçti!

İçinde ikişer – üçer yolcu; hepsi Galatasaray formalı!

Sabah uçağıyla İstanbul’a gidecekler!

Ve Lefkoşa’da Gençlik Gücü, Çetinkaya’yı yenerse, şampiyonluğunu ilan edecekti!

Allah’a çok şükür gazetelerimizin spor sayfalarında hala bizim ligimize değer veren spor yazarları ya da spor sayfası yöneticileri var da haber alabiliyoruz!

Dediğim gibi, şikayetim yok!

Ben de Tottenham’ın küme düşmesini istemem!

Ama önce ölene kadar Baf diyorum!

Ayrıca “Oyna GG… Tebrikler” diye de ekliyorum!

Tabii ki GG’nin hocası Turan Altay da Baf’ın eski bir yıldızıdır; biz O’nu Baf’ta futbol oynarken sevdik; haliyle ayrıca gurur duyduk!

Emeği geçenlere, maddi – manevi GG’ye destek verenlere selam olsun…

Tamamen tükenmemek için direnmeye devam…

Keşke bu dün akşam GG şampiyon oldu diye Lefkoşa’da olaylar çıksaydı – polis müdahale etseydi falan!

Ne yazık ki sokaklar akşam yeşil beyaz değil, sarı kırmızıydı!

Milliyetçiliğin iyi türü var mı?

İngiltere’de Nigel Farage adlı faşist veya “milliyetçi”nin partisinin yerel seçimlerde elde ettiği başarı, tüm Avrupa’da en çok tartışılan konuların başına yerleşti…

“Göç”le birlikte, “yabancı düşmanlığı”nın yükselişte olduğu apaçık bir gerçek!

Kıbrıs Cumhuriyeti’nde faşist ELAM’ın yükselişinde de “yabancı düşmanlığı” en önde gelen sebep…

Ne acıdır ki, birçok ülkede olduğu gibi KKTC’de de kendini siyasi yelpazenin “sol” veya “liberal” kanadında görenler bile, “ırkçı – yabancı düşmanı – dışlayıcı – ötekileştirici” tavır veya düşüncelerde olabiliyor…

Tüm Avrupa’da olduğu gibi, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta da “milliyetçilik” kavramını “hastalık seviyesinde ırkçılık” değil, “ülkeyi çok sevmek” noktasına çekmeyi başarmak zorundayız…

Neden Türkiye dahil?

Çünkü Türkiye’nin mutlak anlamda kültürel emperyalizminin etkisindeyiz ve oradaki “hasta milliyetçilik ve ırkçılık”, mutlaka buraya da yansır!

Haaa bunu başarmak kolay mı?

Kolay değil!

Hatta imkansızdır belki de!

Ama “zor ve imkansız” diyerek vazgeçmek, siyasette olmaması gereken bir “davranış” şeklidir!

Milliyetçilik bana göre “bir hastalık”tır!

Tıbbi ya da psikolojik bir durumdur!

Sadece, siyasi ve toplumsal bir ideoloji değildir!

Bir toplumun ortak dilini, kültürünü, tarihini ve bağımsızlığını koruma isteği olarak algılayabileceğimiz “ılımlı” seviyedeki milliyetçilik tehlikeli değildir… Ki bunun adına “yurtseverlik” demek daha uygundur…

Ülkenizi çok sevmek, iyi bir yurt sevgisine sahip olmak, yurtseverlik noktasındaki “milliyetçilik” kötü olmayabilir…

Birçok ülkede bu, normal ve meşru bir siyasi duygu olarak görülür.

Ülkenizin çöp yığınlarının altında kalmasına karşısınız, her gün borçlanan bir maliyeyi kınarsınız, denizlerin kirlenmesine karşı çıkarsınız, ormanların yok edilmesine karşı savaş bile açarsınız, betonlaşmaya hayır dersiniz ve bunlar iyi şeylerdir…

Ama hırsla, kibirle, kompleksle, kendi milletini üstün görüp diğer halkları küçümseme veya düşmanlaştırma noktasına giderseniz ve pislik içindeki ülkenizle ilgili tek bir laf etmezsiniz, o zaman “Tahsinleşmiş” olursunuz!

Ermeni Manastırı’ndaki ayini engellemek veya “Güney Kıbrıs’a geçişi yasak Türkiyeli Müslüman kardeşimizin Hala Sultan Camisi’nde bayramı kutlamak için geçişine engel olmak”, “milliyetçiliğin bir hastalık gibi toplumları zehirlemesinden başka bir şey değildir”…

Milliyetçilik kötü huylu kanser hücreleri gibidir…

İyi huylu olanı var mı peki?

Belki bulunur!

İyi pazarlar…

Dolandırıcılığın her türlüsü…

Bir arkadaşın telefonuna “Karayolları Genel Müdürlüğü”nden mesaj geldi…

Arkadaş KKTC’de yaşıyor…

KKTC’de böyle bir genel müdürlük yok!

KKTC’de, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde “Karayolları Dairesi” var…

-*-*-

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gelen yani “Türkiye”den KKTC’ye gönderilmiş mesajda deniyor ki, “Karayolları Genel Müdürlüğü Resmi Ceza Duyurusu. Yol gözetim kayıtlarıyla aracınızın hız sınırı ihlali kesinleşmiş, yasal işlem başlatılmıştır. 2918 sayılı kanun hükümlerine göre belirlenen ceza tutarı ödenmesi zorunludur. Lütfen 10.05.2026 tarihine kadar gerekli işlemleri tamamlayınız.”

Mesaj resmi sorgulama adresi, fatura numarası ve 73,13 TL ceza miktarı ile devam ediyor…

Şimdi, “aman da yarın son gün” diyerek, kalkıp ödeme yaparsanız, bakalım başınıza daha neler gelecek!

Bu konuyla ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı’yı aradım, “… aman ha, sakın ödeme falan yapmasınlar, vatandaşı da uyaralım” dedi!

Uyarıyoruz!

Bu şekilde bir mesaj alırsanız, sakın ödeme falan yapmayın!