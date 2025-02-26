Ortak veri tabanı ve umutlandıran buluşma

Kıbrıs için önemli bir adım atıldı.

İş gücü piyasası için ortak bir “veri tabanı” oluşturuldu.

Barikatlara takılmadan istatistikleri görebileceğiz.

Bilgiye erişimin son derece sınırlı olduğu ülkemizde, yüzden fazla tablo, farklı veri tipleri ile toplumlara sunuldu.

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“Ulusal” yaklaşımlar ne yazık ki adanın her iki yanında “ortaklaşmayı” sevmez. Bir çatışma ya da ayrılık varsa, bunu görünür kılmak için tüm imkanları seferber ederler. Bir yakınlaşma varsa, işte o durumda, böylesi girişimleri görmezden gelirler.

İnatla bölerler!

Dilde, eylemde, söylemde, coğrafyada, beyinde…

İşte o nedenle böylesi birleştiren işleri önemsiyorum.

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Kıbrıs’ta iş gücü piyasası istatistikleri ve veri tabanı, ilk kez ortak bir dijital platformda toplandı ve bunun tanıtımı yapıldı.

Kıbrıs Diyalog Forumu öncülüğünde siyaset ve sivil toplum örgütleri bunu başardı. Üstelik her iki toplumdan hem işçi örgütleri bir araya geldi, hem işveren temsilcileri… Hem sendikalar buluştu, hem siyasi partiler… İsteyince oluyormuş demek…

CTP, DİSİ, UBP, AKEL aynı çalışmada ortaklaştı… Dev-İş ve PEO, Ticaret ve Sanayi odaları ile yan yana çalıştı.

Ortak veriler üç dilli olarak yayınlandı.

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Kıbrıs’ta ayrılıkçı taksim siyaseti her fırsatta duvara toslarken, böylesi girişimler umut oluyor.

Bu yeni girişimle, adanın her yerinden, kapsamlı, erişilebilir ve güncel ekonomi ile işgücü piyasası verilerine ulaşabileceğiz.

Çok daha fazla ortak müşterekler üretmek zorundayız.

Barış inşası böyle mümkündür.

Sadece veri değil fazlası olmalı aslında…

Ortak bir eğitim kurumu yaratabilsek keşke…Hastanemiz olsa, olabilse ortak…

PEO temsilcisinin söylediği gibi keşke Kıbrıs’ın bütününde, her çalışan, “tek sosyal güvenlik sistemi” içerisinde gelecek güvencesiyle yer alabilse…

Hayatın kendi içinde barışı tesis etmek, anlaşmayı beklemeden, böyle mümkün…

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Gelelim ortak veri tabanına…

İş gücü piyasasının entegrasyonu ve bütünleşmesi için bir fırsat olabilir. En azından paydaşlar arasındaki diyaloğu güçlendirecek, böylesi çalışmalar…

Detaylı istatistikler var.

Örneğin “İşgücüne Katılım.”

Kıbrıslı Rum toplumunda yüzde 65.5 oranında olurken, Kıbrıslı Türk toplumunda yüzde 50’de kalıyor.

İş gücü piyasasında, Kıbrıslı Rum toplumunda Euro cinsinden ortalama aylık maaş 2 bin 472 Euro olarak veri tabanına yansırken, Kıbrıslı Türk toplumunda 1.364 Euro…

Kıbrıslı Türk toplumu verilerinin yalnızca sosyal sigorta ve sosyal güvenlik fonlarına bildirilen brüt aylık maaşları yansıttığını, kamu görevlilerinin maaşlarının sistemde olmadığını söyleyelim.

Umarım kamu görevlilerinin istatistiklerini karşılaştıracak verilere de sahip oluruz. Hem üretim ve maliyet, hem de insan kaynağı anlamında…

Örneğin asgari ücret…

Kıbrıslı Türk toplumunda 1.181 Euro olarak platforma yansırken, Kıbrıslı Rum toplumunda 1000 Euro…

Burada da “alım gücü”ne yönelik karşılaştırmaları arıyor insanın gözleri… Çünkü yıllar sonra asgari ücret Euro cinsinden kuzeyde daha yüksek olsa da hayat kalitesi ya da alım gücüne yansımadı bu durum…

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Böylesi ortak proje ve üretimler bizi çok daha ileriye taşıyacaktır, kapsayıcılık ve diyalog hepimizi güçlendirir. Hem birlikte üretmek ve ortak potansiyelimizi keşfetmek, hem de geleceğe birbirimize daha fazla güvenerek yürümek anlamında…

