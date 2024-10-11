Önce Kaos Sonra Rezalet

UBP kurultayını yaptı. Ünal Üstel ilk turda açık ara seçimi kazandı. Herkes rahat bir nefes aldı. Yorumcular “atanmış idi, şimdi artık seçilmiştir” dedi.

Kimileri de sıkıntıların geride kalacağını, artık icraat yapılacağını, yaşadığımız onca sorunun çözümleneceğini, ülkeye istikrar geleceğini falan söylemeye başladı.

Dakika bir, gol bir.

Kurultaydan güçlenerek çıktığı iddia edilen UBP meclis başkanını seçemedi.

UBP-DP-YDP hükümetine aslında tek başına UBP hükümeti dersek yanılmış olmayız. Bu hükümetin 29 milletvekili var. Buna rağmen meclis başkanını seçecek çoğunluğu bir türlü bulamadı.

UBP’de herkes, herkese yalan söylüyor. Ünal Üstel başkan seçilebilmek için herkese mavi boncuk dağıttı.

Bunların başında üyelere dağıttığı mavi boncuklar gelir. Mavi boncuğu alan üye sabırla sıranın kendisine gelmesini bekliyor.

Ama Üstel sadece üyelere değil, milletvekillerine de, bakanlara da, milletvekili olmak için sıraya girenlere de, üst kademe yöneticiliği bekleyenlere de, hatta beklemeyenlere bile mavi boncuk dağıttı.

Bu sayede koltuğu kaptı. Ama mavi bocuğu cebine koyan vekiller verilen vaadin yerine getirilmesini sabırsızlıkla beklemeye başladı.

İlk seçim meclisin ikinci dönem meclis başkanı seçimi idi. Söylenen Üstel’in bu koltuk için Faiz Sucuoğlu’na söz verdiği idi. Muhtemelen de vermişti.

Çünkü Sucuoğlu hakkıyla aldığı başbakanlık koltuğunu Ankara’dan gelen talimatla Üstel’e devretmişti. Buna rağmen kurultay çalışmalarında Üstel’in yanından ayrılmadı. Hatta bir iddiaya göre Üstel, Sucuoğlu’nun çalışmaları sayesinde Lefkoşa’da bile Taçoy’u geride bıraktı.

Buna rağmen Üstel sözünü tutmadı. UBP grup toplantısında oy kullanmayarak tarafsız kaldığı mesajını vermesine rağmen sonuç Sucuoğlu için hüsrandı. Zorlu Töre’nin gerisinde kalarak UBP adayı bile olamadı. Sucuoğlu küstü ve meclisi terk etti.

Zorlu Töre UBP adayı oldu. Ama o da 4 tur oylamada seçilmeyi başaramadı. Herkes 5 inci turu beklerken UBP bu kez Töre’yi çekerek, Kutlu Evren’i aday gösterdi. Bunun üzerine Töre de küserek odasına kapandı.

Evren de ilk tur oylamada 26 ret oyu aldı. Yani meclis’in salt çoğunluğu Evren’i o makama uygun görmedi.

UBP ertesi gün ve dün öğleye kadar Kutlu Evren’in yeniden aday olduğunu ve meclisin toplanması halinde seçilebileceğini iddia etti. Ama neden ilk turda 26 ret oyu aldığını açıklayamadı.

Meclis’i açacak olan Töre ise “ya ben ya hiç” dedi ve tansiyonum çıktı diyerek hastaneye yattı.

UBP ve Üstel, Töre’nin iyileşerek geri dönmesini bekledi ama Töre iyileşmek için kendisinin aday gösterilmesini şart koştu.

En nihayet dün akşam üzeri UBP grubu adaylarının Zorlu Töre olduğunu açıkladı.

UBP tarafından yaratılan Kaos, tam bir rezaletle sonuçlandırılmaya çalışılıyor.

Ben bu yazıyı dün akşamüzeri yazdım. Meclis henüz toplanmamıştı. Ama önce Pilli, ardından da Zorlu hastaneden taburcu olarak meclise gelmişti.

Bu sırada UBP grubu toplanmış ve yeni başkan adayını resmen ilan edecekti. Aday Zorlu Töre ise Zorlu bey meclisi açacak ve oylama başlayacaktı. Sonuçta başkan seçilebilir de, seçilmeyebilir de ama UBP’nin meclise sürdüğü bu leke asla çıkmaz.

Bir koltuk uğruna bu topluma bu kadar büyük bir rezaleti yaşatanlar bu ülkede hükümet olduklarını iddia edenlerdir.

Ülkenin hiçbir sorununa çare üretemeyenler yalnızca koltuk kapma oyunu oynuyorlar.

Bu daha ilktir. O nedenle “dakika bir, gol bir” dedim. Bu hükümet gereğini yaparak istifa edip erken seçim kararı almazsa, İlerleyen günlerde daha çok koltuk kavgasına tanık olacağız.

Ne yapalım yapı bu. Bu yapı değişmeden bu ülkenin hiçbir sorunu çözülemez.