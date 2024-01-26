Minareliköy’de yeni kazılar...

Kayıplar Komitesi’nin Minareliköy’de (Neohorio Kitrea) yeni bir kazı başlattığı öğrenildi. Minareliköy’de eski su deposu yakınındaki kazıda kayıp bir Kıbrıslırum’un gömü yeri aranıyor.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Gülseren Baranhan’ın verdiği bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Minareliköy/Neo Chorio Kythrea: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un, eski su deposunun bulunduğu bir arazide gömülü olabileceği bilgisi doğrultusunda kazı çalışmalarına başlanmıştır.

*** Çatalköy/Ayios Epiktitos: 1974 kaybı 12 Kıbrıslırum'un Teknecik Elektrik Santrali'nin hemen batısındaki araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Atlılar/Aloda: 1974 yılında Atlılar toplu mezarına gömülen 37 Kıbrıslıtürk, yine aynı yıl içerisinde Atlılar Köyü'ndeki Şehitliğe nakledilmiştir. Atlılar Şehitliği'ndeki kalıntıları kimliklendirmek amacıyla başlatılan sistematik kazı çalışmaları halen devam etmektedir. Kazılarda 30 Kıbrıslıtürk’ten geride kalanlara ulaşıldı ve kazı sürüyor...

*** Değirmenlik/Kitrea/Cirga (askeri bölge): 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un zeytin ağaçlarının bulunduğu araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir.

*** Malatya/Palaiosofos/Balyosofo: 1974 kaybı, bir veya iki Kıbrıslırum'un, Girne Dağları'nın kuzeye bakan cephesinde, ormanlık bir arazide gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bir insan kemiği bulundu ve kazı sürüyor...

*** Tseri: 1963/64 kaybı bir Kıbrıslıtürk'ün kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine yürütülen kazı çalışmaları tamamlanmış, herhangi bir kalıntıya ulaşılamamıştır.

Biz de kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz...



Kayıplar Komitesi, Minareliköy'de yeni bir kazı başlattı...

*** “BARIŞ SÜRECİ DENEYİMİNE SAHİP BİR İRLANDALI, AVRUPA KONSEYİ’NDE KOMİSER OLDU...”

“Avrupa Konseyi’nin yeni İnsan Hakları Komiseri: Michael O’Flaherty...”

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğine seçilen İrlandalı hukukçu, "Kuzey İrlanda deneyimi"nin yeni görevini kolaylaştıracağını, "barış süreci deneyimine sahip" olmasının köprüler kurmakta kendisine yardımcı olacağını söyledi.

İrlandalı insan hakları avukatı ve eski rahip Michael O’Flaherty, geçtiğimiz Çarşamba günü Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğine seçildi.

46 üyeli Avrupa Konseyi'nde İnsan Hakları Komiserliğini ilk kez bir İrlandalı üstleniyor.

Avrupa Konseyi kurumsal yapısı içinde 1999'da oluşturulan İnsan Hakları Komiserliği'ne seçilenler altı yıl görevde kalıyor ve aynı göreve ikinci kez getirilemiyor. İnsan Hakları Komiserleri uluslararası alanda insan hakları savunuculuğu yürütmek, ulusal otoriteler ve sivil toplumla eşgüdüm içinde çalışmak, insan haklarının korunmasına ilişkin çabaların nasıl sürdürüldüğü konusunda raporlama ve tavsiyelerde bulunmakla görevli.

O’Flaherty: "İnsan hakları sisteminin reddi, bizi insanlık onuruna götüren tek haritanın reddi olur"

Komiserliğe seçilmesi dolayısıyla Irish Times'a verdiği demeçte O’Flaherty “İnsan Hakları Komiseri'nin rolü özellikle günümüzde çok önemli, önümüzde sadece insan hakları ihlalleri yok, aynı zamanda sistemin kendisinin reddi var” dedi.

İrlandalı hukukçu sözlerini, “Eğer insan hakları sistemini reddedersek, insan onurunu gönendirmek için evrensel ölçekte kabul görmüş tek haritayı reddederiz ve bu bir felaket olur” diye sürdürdü. “Toplumlarımızda özgürlüklerimiz ve haklarımıza dair [mevcut olan] şeylerin çoğu, Avrupa Konseyi sayesindedir.” dedi.

"Kuzey İrlanda deneyimi hazırlık oldu"

O’Flaherty, kuzeydeki deneyiminin yeni görevi için temel hazırlık dönemi olduğunu belirtti ve "insan haklarının, bölünmüş topluluklar arasında köprüler kurma ve güven tesis etme misyonuna" tanıklık ettiğini, ve bu görevin bir İrlandalı tarafından yapılacak olmasının anlamlı olduğunu söyledi.

O’Flaherty, sonuçlar açıklandıktan sonra “İrlanda'dan gelmek, komiserin sömürgeci egemenlik tarihine sahip olmayan küçük bir ülkeden, tarih boyunca açlık dahil büyük zorluklar yaşamış bir ülkeden gelmesi demektir" dedi.

“Belfast-Good Friday Anlaşması ve başka bir çok toplumun da karşılaştığı barış süreci deneyimlerine sahibiz” diyen İrlandalı hukukçu, “Öncelikle Ukrayna halkının, insan haklarını savunmalıyız” dedi. “Sonra diğer tüm sorunlarla başa çıkmalıyız: Toplumlarımızdaki şok edici düzeydeki nefret, antisemitizm ve islamofobideki artış, insanlar arasındaki eşitsizlikler, demokrasi ve hukukun gerilemesi...”

O’Flaherty kim?

64 yaşındaki İrlandalı hukukçu Komiserliğe, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı Direktörü olarak görev süresini doldurduktan sonra getirildi. Daha önce Bosna-Hersek, Sierra Leone ve Asya Pasifik'te insan hakları operasyonları yürütmek de dahil 18 yıl boyunca farklı görevlerde Birleşmiş Milletler'de görev yapmıştı.

Galwayli O’Flaherty, 2011-2013 arasında Kuzey İrlanda İnsan Hakları Komisyonu'nun baş komiseri ve Nottingham Üniversitesi ile Galway Üniversitesi profesörü olarak görev yaptı. 1987'de Katolik rahip olarak din görevlisi olmuştu. Ancak 1990'larda insan hakları çalışmalarına başlamak üzere rahipliği bıraktı.

O’Flaherty, görev süresini dolduran önceki komiser Bosnalı insan hakları uzmanı Dunja Mijatović'in yerine İrlanda hükümetince aday gösterildi ve göreve İrlanda Dışişleri Bakanı (Tánaiste) Micheál Martin tarafından "son derece güçlü referanslara" sahip bir kişi olarak önerildi.

İrlandalı aday, Çarşamba akşamı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde kapanan oylama sonucunda kullanılan 211 oyun 104'ünü alarak Bulgaristanlı Meglena Kuneva ve Avusturyalı Manfred Nowak'ın önüne geçti ve göreve getirildi. Göreve 1 Nisan'da başlayacak.

(BİANET.ORG – 25.1.2024)