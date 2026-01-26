Lefkoşa ve Mağusa’da kaza…

Lefkoşa ve Mağusa’da, dün meydana gelen trafik kazalarında biri çocuk üç kişi yaralandı, iki kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da sürücü 25 yaşındaki Eren Kaymak yönetimindeki EJ 455 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Sameer Masıh ile kucağında bulunan yeğeni 2 yaşındaki Zainish Gıll’a çarptı.

Kazada yaralanan yayalar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Zainish Gıll taburcu olurken, Sameer Masıh ise sağ dizinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Eren Kaymak ise tutuklandı.

Alkol ve dikkatsizlik kaza getirdi

Mağusa’da ise, 180 miligram alkollü olan sürücü 37 yaşındaki Süleyman Kuru, yönetimindeki GH 068 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada sağ şeride geçti, o esnada karşı istikametten gelen 20 yaşındaki Batuhan Yapıcıoğlu yönetimindeki KM 739 plakalı araca çarptı.

Kazada yaralanan KM 739 plakalı araç sürücüsü Batuhan Yapıcıoğlu, kendi imkanlarıyla gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

GH 068 plakalı araç sürücüsü Süleyman Kuru, alkollü içki tesiri altından araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.