Kuir Kıbrıs Derneği "Dayanışma Hattı" devrede

Kuir Kıbrıs Derneği’nin bilgilendirici broşürleri, Derneğin çevrimiçi sitesi, kuirkibris.org’ta yayınlandı.

Dernekten verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL işbirliğiyle yürütülen “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi, “Dayanışma Hattı” ile ilgili bilgilendirici kitapçık, derneğin web sitesinde çevrimiçi yayınlayarak daha erişilebilir hale getirildi.

Dayanışma Hattı, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve artıların (LGBTİ+’ların) ve yakınlarının, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine ilişkin sorularına, eğitim, çalışma hayatı, aile, barınma, sağlık, açılma, cinsel sağlık, askerlik vb. alanlardaki soruları yanıtlamayı amaçlamaktadır. Projeleri kapsamında ücretsiz olarak sağlanan psikososyal, hukuki ve sosyal hizmet servisleri hakkında bilgi de edinilebilir.