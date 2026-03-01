Küçük Bir Parmak, Büyük Bir Alışkanlık: Parmak Emmenin Ağız ve Çene Gelişimine Etkileri

Klinikte ebeveynlerden en sık duyduğum cümlelerden biri şu:

“Hocam, parmak emmesi zararlı mı? Nasıl bıraktıracağız?”

Aslında parmak emme, bebeklik döneminde son derece doğal bir refleks. Anne karnında başlayan emme hareketi, doğumdan sonra da bebeğin kendini sakinleştirmesini sağlar. Emzik emme, biberon ucuyla oyalanma, battaniye kenarı tutma gibi davranışlar da aynı ihtiyacın farklı yansımalarıdır. Sorun, bu alışkanlığın uzun süre devam etmesi ve yoğunluğu arttıkça ağız, diş ve çene gelişimini etkilemesi ile başlar.

Parmak Emme Ne Zaman Zararlı Olur?

İlk 2–3 yaşta parmak emmenin kalıcı bir zararı çoğu zaman yoktur. Ancak 3 yaş sonrasında alışkanlık devam ediyorsa, özellikle 4–5 yaşla birlikte etkiler belirginleşmeye başlar. Bu dönemde çocukların süt dişleri yerinde durur, çene kemikleri gelişir ve dil-dudak kasları konuşma için şekillenir. Parmak emme bu doğal dengeyi bozabilir. Ve ömür boyu ağız diş ve çene problemleri yaşamasına sebep olabilir.

Klinikte sık gördüğümüz sorunlardan bazıları şunlardır:

•Ön açık kapanış: Üst ve alt ön dişler kapanamaz, arada boşluk kalır.

•Üst çenenin öne doğru konumlanması: “Öne fırlamış dişler” görünümü oluşabilir.

•Alt çenenin geride kalması: Çene uyumsuzluğu artabilir.

•Damak yapısının daralması: Parmak emen çocuklarda damak daha yüksek ve dar gelişebilir.

•Konuşma bozuklukları: “S”, “z”, “t” gibi seslerde pelteklik görülebilir.

•Diş eti problemleri ve ön dişlerde travma riski: Parmak sürekli aynı noktaya temas ettiği için diş etinde tahriş oluşabilir.

Bu etkiler, alışkanlığın süresi ve sıklığı arttıkça daha belirgin hale gelir. Günde birkaç dakika ile uyurken saatlerce parmak emme arasında ciddi fark vardır.

Bir Diş Hekimi Olarak Klinik Gözlemlerim;

Muayene koltuğuna oturan birçok çocuk, farkında olmadan başparmağını ağzına götürür. Ebeveynler ise çoğu zaman durumu hafife alır: “Nasıl olsa büyüyünce bırakır.” Oysa bazı çocuklar, ilkokul çağına hatta ergenliğe kadar bu alışkanlığı sürdürebiliyor. Ve bu alışkanlıktan kurtulmamanın faturası diş hekimi koltuğunda zaman geçirme süresini arttırıyor.

Bu süreçte çocuğu azarlamak, parmağına acı oje sürmek ya da sürekli “çek elini ağzından” demek genellikle işe yaramaz. Aksine, çocuk stres altında kaldıkça parmak emmeye daha fazla yönelir. Çünkü bu davranış, onun için bir rahatlama mekanizmasıdır.

Parmak Emmeyi Bıraktırmak: Ne Yapmalı?

Öncelikle şunu kabul etmek gerekir: Parmak emme bir “kötü alışkanlık” değil, bir duygusal ihtiyaç göstergesidir. Bu nedenle yaklaşımımız da yargılayıcı değil, destekleyici olmalıdır.

Ebeveynlere genellikle şu önerilerde bulunurum:

•Farkındalık kazandırın: Çocuğa ayna karşısında parmak emerken dişlerinin nasıl etkilendiğini basit bir dille anlatın.

•Pozitif pekiştirme kullanın: Parmak emmediği zamanlar için küçük ödüller veya takvim takibi motive edici olabilir.

•Stres faktörlerini azaltın: Kardeş doğumu, kreşe başlama gibi dönemlerde alışkanlık artabilir. Çocuğun duygularını ifade etmesine alan açın.

•Gece için eldiven ya da bandaj: Özellikle uykuda farkında olmadan emen çocuklar için geçici bir çözüm olabilir.

•profesyonel destek: Alışkanlık çok uzun sürmüşse, diş hekimi olarak ağız içi alışkanlık kırıcı apareyler önerebiliriz. Aynı zamanda bir çocuk psikoloğundan destek almak da süreci kolaylaştırır.

Parmak Emmeye Benzer Alışkanlıklar

Parmak emme tek başına değildir. Ağız ve çene gelişimini etkileyebilen benzer alışkanlıklar da vardır:

•Uzun süreli emzik kullanımı

•Biberonla uyuma alışkanlığı

•Dudak ısırma veya emme

•Kalem, oyuncak gibi sert cisimleri ısırma

•Ağızdan nefes alma alışkanlığı

Özellikle ağızdan nefes alma, geniz eti ve burun tıkanıklığı gibi sorunlarla ilişkili olabilir. Bu durumda kulak burun boğaz uzmanı değerlendirmesi önemlidir.

Ne Zaman Müdahale Etmeliyiz?

Genel bir kural olarak, 4 yaş sonrasında parmak emme devam ediyorsa mutlaka bir diş hekimi değerlendirmesi öneririm. Gerekirse bir ortodonti uzmanıyla birlikte çene gelişimi izlenebilir. Türkiye’de bu alanda çalışan saygın kurumlardan biri de Türk Dişhekimleri Birliği’dir; ebeveynler güvenilir kaynaklara buradan da ulaşabilir. Parmak emme, çocukların dünyasında küçük bir hareket gibi görünse de, ağız ve çene gelişimi üzerinde büyük izler bırakabilir. Biz diş hekimleri için önemli olan, sadece dişleri tedavi etmek değil; alışkanlıkların kökenine inerek çocuğu ve aileyi birlikte desteklemektir. Rutin kontrolleri çocuk ile güven köprüsünü kurup tedavilerimizin başarı oranını arttırmak için mutlaka gelmeli olduklarını ısrarla söylüyorum.

Unutmayalım: Sevgiyle, sabırla ve doğru yönlendirmeyle bırakılan bir alışkanlık, çocuğun gelecekteki gülüşünü de korur.