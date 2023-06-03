KKTC’de 2020’de göreve gelen 5’inci Cumhurbaşkanı Fisun Tatar!

Cuma akşamı 360 adlı televizyon kanalında Alper Ateş’in sunduğu “Ben Bilirim” adlı yarışma programı vardı…

Programda dört yarışmacıya sorulan “genel kültür” sorularından biri şu şekildeydi:

“2020’de göreve gelen, KKTC’nin 5’inci Cumhurbaşkanıdır…”

Cevap için bir de ipucu verilmişti…

“……… Tatar.”

-*-*-

İlk yarışmacı düşünüyor…

“Kağan Tatar” diyor…

Zaaaaart!

Yanlış…

-*-*-

Sırasıyla Ayeşgül, Enes, Murat ve Aleyna adlı yarışmacılar yanıt veriyor…

“İhsan Tatar…” diyor diğeri…

Zaaaaart!

Yanlış…

-*-*-

“Hasan Tatar…” diyor bir tanesi!

Amcasıydı, Allah rahmet eylesin diye ekrana bağırıyorum!

-*-*-

“Metin Tatar…” yanıtı var!

Metin Oktay ile kafa vuruşlarında benzerlik olabilir ama değil!

-*-*-

“Kenan Tatar…” diye bir yanıt geliyor…

Ne bileyim, rahmetlik Kenan Evren’e benzetmiş olabilirler!

Kafa yapısı olarak!

-*-*-

“Tahsin Tatar…” diyor bir yarışmacı!

Aman diyorum, sinirden öldüreceksiniz bize Cumhurbaşkanı’nı!

O isimle keşke karıştırmasaydınız!

-*-*-

Be bilin be artık!

Derken, “s ve n” harfleri açıkken, bir yanıt daha geliyor, bu da en ilginci, “Fisun Tatar”…

Allah Allah!

Fisun!

Fesupanallah yani!

-*-*-

Bu arada “Ersin” adını bulmak için “r,s ve n” harfleri açılıyor ve sonuçta Aleyna adlı yarışmacı “Ersin” diyerek puanı kapıyor…

“E ve i” harflerini buluyor yarışmacı, helal!

-*-*-

Gülüyor muyuz?

Hayır!

Ciddi bir yarışma programı!

Niye gülelim ki!

-*-*-

Toroslar görünüyor…

Köpecikler çiftleşiyor…

Ama bizim başkanı kimse bilmiyor…

Fotoğrafı da geliyor en son ekrana!

Hafif kilolu ama olsun!

Şu anda zayıfladı başkanımız!

-*-*-

Öyle rastgeldi ya hu!

Abartıyorum ben de…

Değil mi?

Bilemedi insanlar!

Eşit – egemen devleti kesin bilirler ama başkanımızın ismine, Fisun, Hasan, Kağan, Kenan, Metin, İhsan ve Tahsin’den sonra, “beş harften üçü açıldıktan sonra” ulaşıyorlar!

Ersin!

Bravo!

-*-*-

İyi ki soy ismi ipucu olarak vermişler!

Ya vermeselerdi de yarışmacılar; “Rauf Denktaş, Mehmet Ali Talat, Dr. Derviş Eroğlu ya da Mustafa Akıncı deseydi?

İlk üçüne bir şey diyemem ama “Mustafa Akıncı” yanıtını verecek olan yarışmacıya acırdım vallahi!

Bir şey da gelecek başına!

Neyse!

-*-*-

Türkiye’de büyük çoğunluğun KKTC ile ilgili “bilgi seviyesi” bence aynıdır…

Ve yerlerde sürünmektedir…

Çok da uzatmaya gerek yok…

İyi pazarlar efendim!

O iki slogan ve işte KKTC!

Sağlık Dernekleri Platformu, ilaç ve malzeme eksikliklerine dikkat çekmek için geçtiğimiz Cuma günü Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

-*-*-

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, üretim eksikliği ve maddi imkansızlığın ilaca ulaşmada büyük bir sıkıntı yarattığını belirterek, mali yönden Sağlık Bakanlığı’na daha fazla para ayrılması için Maliye Bakanı’ndan söz aldıklarını açıkladı.

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TAK Ajansı’nın haberine göre eylemciler ilk olarak Maliye Bakanlığı önünde toplandı. “Kan Sulandırıcı Yok”, “Tetanoz Aşısı Yok”, “Antibiyotik Yok”, “Epilepsi MS İlacı Yok”, “Kanser İlaçları Yok”, “Alzheimer Parkinson İlacı Yok”, “Tahlillerimi İstiyorum”, “Tedavi İlaçla Olur, İlaca Erişim Hasta Hakkıdır”, “İlaç Eksikliği İnsanı Eksiltir”, “İlaçlara Yok Diyemezsiniz”, “Müşavir Değil İlaç İstiyoruz”, “Atamaya Para Var, İlaca Yok”, “İlaca Erişim En Temel İnsan Hakkıdır” yazılı dövizler taşınan eylemde, sloganlar da atıldı.

-*-*-

Bu arada TAK Ajansı, haberinde, en öndeki iki “pankartı” yazmadı…

Görmemiş olabilirler…

Eleştirmek için yazmıyorum…

Muhabir görmedi veya gördüyse de “yönetim” o iki “sloganı” ya da “pankartı” haberden çıkardı!

N’apsınnnlar?

Durduk yere TC Büyükelçiliği’nden fırça mı gelsin?

-*-*-

Bu arada belirtelim, geçenlerde Cumhurbaşkanı’nın kendi televizyon kanalında bir canlı yayına TC Büyükelçiliği’nden müdahale geldi…

Programın son dakikalarında canlı yayın, hiçbir duyuru yapılmadın kesildi…

Bilmediğimizi sanmayın yani…

-*-*-

Neyse, “ilaç yok” yürüyüşünde var olan ama resmi haber ajansının haberinde yer bulamayan o iki pankart – slogan çok önemliydi…

Atlanmaması gerekir diye düşünüyorum…

Ve diyorum ki; fotoğraftan da okunabileceği gibi, o iki slogan şöyleydi:

1 – Külliye’ye bütçe var, ilaca yok!

2 – Dikkat eksikliği ilacı yok, muska mı takalım?”

Daha fazla yoruma hiç gerek yok efendim!