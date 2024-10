Kısa Film heyecanı Limasol’da başladı

Murat OBENLER

Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşması olan ve bu yıl 14.kez organize edilen Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali, 12 Ekim Cumartesi gecesi Rialto Tiyatrosu’nda yer alan müthiş törenle açıldı.

Rialto dış cephesine yansıtılan sanatçılar Panayiotis Fotiou, Dinos Hadjidemetri ve Alexander Jotovic tarafından hazırlanan görsel-işitsel sinevizyon gösterisi ve görsel şov ile başlayan gecede daha sonra Festival Sanat Yönetmenleri Alexia Roider ve Ioakim Mylonas, Kültür Bakan Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi Üst Yöneticisi Elena Christodoulidou ve Limasol Belediyesi adına Başkan yardımcısı Era Philippou tarafından konuşmalar yapıldı ve ilk günün filmlerin gösterildi.

Bu yıl “see you at the Square!” mottosuyla gerçekleşen festivalin açılışına Agron Domi(Tiran Uluslararası Film Festivali kurucusu ve başkanı) başkanlığındaki uluslararası jüri üyeleri yine filmi gösterilecek dünyadan ve adadan birçok kısa filmci, oyuncu, sektör profesyonelleri ve sinemasever katıldı.

Limasol 1 hafta boyunca adadaki sinemanın merkezi olacak

Gösterimler yanısıra yapılacak birçok yan etkinlikle Limasol’u 12-18 Ekim tarihleri arasında adada sinemanın merkezi haline getirecek festivalin geleneksel açılış konuşmasını Festival Sanat Yönetmenleri Alexia Roider ve Ioakim Mylonas yaptı. Sanat Yönetmenleri Roider ve Mylonas yarışmalar, jüriler, TGF What’s the story? Cyprus , paralel etkinlikler, Euro Connection 2024, Short Film Screenings 2024, Sinematerapi, Amaze Me ile ilgili bilgiler verirken katılan sinemaseverlere, festival partnerlerine ve tüm sponsorlara teşekkür ettiler.

Kültür Bakan Yardımcısı Dr Vasiliki Kassianidou adına Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi Üst Yöneticisi Elena Christodoulidou ve Limasol Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Era Philippou da sahneden sinemaseverlere hitap etti.

Menejerliğini Diamanto Stylianou yaptığı, Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Modern ve Çağdaş Kültür Dairesi ile Rialto Tiyatrosu tarafından organize edilen Kıbrıs’ın en büyük kısa film buluşmasında 7 gün boyunca 20:30’da Rialto Tiyatrosu’nda aralarında Kıbrıs’tan 15 yarışma filminin de yer aldığı toplam 57 kısa filmin gösterimleri yapılacak.

Açılış gecesi Clodagh, Pakistani (Kıbrıs-kurmaca),Duck Roast / Sorsapaisti, Bright White Light, The Masterpiece / La Gran Obra, Manual for a Divorce / Résumé d'un divorce, 74 (Kıbrıs Belgesel), ve Pena’s Special Hauling / Penan Erikoiskuljetus filmleri gösterilirken Pazar gecesi ise A Summer’s End Poem, Yönetmenliğini Sylvia Nicolaides ve Nicolas Iordanou’nun yaptığı Requiem in Salt (Kıbrıs-Japonya ortak yapımı), Looking she said I forget, Stand Up, Sit Down / Stå Upp, Sitt Ner, Nothing Special, Perfect City: The Bravest Kid,

The Deer’s Tooth ve The Table / SOFRA (Kıbrıs Kurmaca) filmleri sinemaseverlerle buluştu.

Açılış etkinliği Matox & Memo’nun hareketli setleri eşliğindeki parti ile sona erdi.

Uygar Erdim’in yönettiği “Sofra”, Pazar gecesi Kıbrıs galasını yaptı

Senaristliğini ve yönetmenliğini Uygar Erdim, yapımcılığını Splash Screen Entertainment’in yaptığı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Kültür Bakan Yardımcılığı’nın destekleriyle çekilen iki toplumlu Sofra adlı kurmaca film prömiyerini ISFF 2024’de gerçekleştirdi. Filmin Kıbrıs galasına yönetmen-senarist-ortak yapımcı Uygar Erdim, ortak yapımcı Andreas Splash Kyriacou, oyuncu ve teknik ekip katılırken film beğeni toplaması ve gösterim sonrası sıcak sohbetler ekibi mutlu etti.