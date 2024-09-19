Kıbrıs’ı bölmeye çalışmak en basit ifadeyle ayıptır!
Bir deli kuyuya bir taş atmış, kırkı kişi çıkaramamış!
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Ne demek?
“Kimi zaman bir kişi öyle delice bir iş yapar ki birçok akıllı kimseler bir araya gelerek düşünür, çalışırlar da durumu düzeltemezler…” demek…
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Ama bu sözün farklı anlamları da çıkarılabilir…
Mesela, “bir delinin yaptığını, o delinin de mensubu olduğu gruba ya da topluma yüklememek” gibi…
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Yunanistan’ın Panathinaikos basketbol takımı geçenlerde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde özel bir turnuvaya katıldı…
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Panathinakios’un antrenörü ya da basketboldaki deyişle “coach”u bir Türk!
Ergin Ataman…
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Ataman aynı zamanda Türkiye Erkek Baketbol Milli Takımı’nın da koçu… (Coach, ‘koç’ diye okunur… ama bizim bildiğimiz koçlarla karıştırılmamalıdır…)
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Lefkoşa’nın güney kesimindeki maçlardan birinde, tribünlere delinin biri veya birden çok deli, bir pankart astı…
Bu pankart, bilindik bir pankart!
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Türkiye’ye hakaret ediliyor, işgal – mişgal işleri…
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Ataman buna kişisel tepkisini gösterdi; kendi kendini oyundan attırdı ve salonu terk etti…
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Hoooop, gerek Türkiye’de gerekse KKTC’de bir delinin yaptığını tüm Rum toplumuna mal eden yorumlar yapıldı!
“Gördünüz mü?” diye soruldu!
“Bunlarla asla bir arada yaşanmaz” dendi!
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Spor siyaset karıştırılması doğru değildir…
Pankartta yazılanlar yüzde yüz doğru olsa bile, o salona asılması yanlıştır, ayıptır, hakarettir, saygısızlıktır falan ve de filan…
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Ama bir delinin yaptığı üzerinden ırkçılıkla hareket edip anında meseleyi siyasete çekmek de sonsuz seviyede ayıptır ve yanlıştır!
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Neden?
Nedeni, çok basit örneklerler açıklamaya çalışalım…
Şu anda Türkiye’de Narin olayı yaşanıyor…
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8 yaşındaki bir çocuğun vahşi bir şekilde öldürülmüş olması, tabutuna gelinlik konulması, ailesi, şusu busu “ırkçılık”la yoğrularak eleştiriye çok açık konulardır…
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KKTC’de daha geçen gün bir kişinin karısına şiddet uygulayıp tecavüz ettiği iddiası korkunçtur!
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Yine KKTC’de, kız arkadaşının ve kendisinin dedikodusunu yaptığı iddiasıyla bir kişinin, başka bir kişiyi eviyle birlikte ateşe vererek öldürmesine ne demeli?
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Bir delinin yaptığını, tüm topluma, tüm halka, tüm millete mal etmek kesinlikle ırkçılıktır!
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Ama hepsinden öteye, bu delilerin bu tür davranışlarını “işimize geldiği gibi” kullanmak, ırkçılıktan bile daha ciddi bir “suçtur”…
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Hipokrasi denir buna…
İki yüzlülük…
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Tıpkı, Suriye ve Irak’ta şiddetle “toprak bütünlüğünü savunmak”; Türkiye’de “şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganını sık sık kullanmak; ama Kıbrıs’ta üstelik garantörü olduğunuz devleti ikiye bölmeye çalışmak gibi!
Asgari ücreti artırdınız ha!
UBP’nin adamcıkları övünüyor…
Asgari ücreti şöyle artırdık, böyle artırdık…
Rumları geçtik; Avrupa’yı geride bıraktık…
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Bir arkadaşım dün mesaj attı…
Ve şunları anlattı:
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Günaydın Serhat, çocuğum devlet okuluna gidiyor…
İlkokul 5’inci sınıf…
Sadece okul kıyafetlerine 10 bin TL harcadım…
Öğretmenleri ekstra kitap istedi… Kitaplarına 6 bin TL ödedim…
Bunun yanı sıra her ay 10 bin TL dershanesine gidecek…
Dershanenin kitapları da 5 bin TL…
Ve daha okul başlamadı…
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Asgari ücretle övünmeyin!
Asgari insan yaşamını kaliteli hale getirdiğiniz gün birlikte övünürüz…
UBP’nin falı: İhanet bu kadar moda olmuşken, adamlık mücadelesi veren herkese selam olsun
UBP’nin falına baktım…
Bir vakte kadar bir toplanma görülüyor…
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Sonra bu toplanmada bir gerginlik…
Toplanmacıların bazı toplamalarının bu toplanmada “karar” mekanizmasına rey vermeleri konusu gerginlik yaratabilir.
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Diyelim ki yaratmadı…
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Bu toplamalar, toplanmacılar, toplamacılar; birkaç hafta sonra Meclis Başkanı’nı seçemez…
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O da nesi!
Toplama hükümeti anneleri bile kurtaramaz!
Küsenler, kızanlar, “ben oynamam”cılar, az yutanlar, daha az yutanlar falan…
Düşer!
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Erken seçime gidilir…
Sonuç hüsran…
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Ve yine bir vakte kadar belirlemeleri gereken cumhurun reisi adaylığı konusunda da 4 isim görüyorum; kavga bitmeyecek efendim!
Belirleyecekleri, aday ağzıyla kuş tutsa, yüzde 15’i zor görür!
Hayırlı kurultaylar!
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Mert Özdağ müdürümüz, “yiyin bir birinizi” demişti!
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Bu arada, fal yanında bazı atasözleri ve deyimler aklıma geldi…
Mesela, “Kızını dövemeyen dizini döver…”
“Son pişmanlık fayda etmez…”
“Atılan ok geri dönmez…”
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“Sana bir kez ihanet eden kişinin sana tekrar ihanet edeceğinden emin ol.”
“Bak dostum, körden değil nankörden, yüzsüzden değil ikiyüzlüden, tipi bozuktan değil sütü bozuktan korkacaksın.”
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“Bilmeden yapılan hata yanlışlıktır, bilerek yapılan hata ise ihanettir.”
“İhanetin mazereti olamaz.”
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“İhanet bu kadar moda olmuşken, adamlık mücadelesi veren herkese selam olsun.”