Kasaplar ve hayvancılar canlı hayvan fiyatlarında düzenleme yaptı. Bakalım et fiyatları ucuzlayacak mı?

Geçtiğimiz hafta, Kasaplar Birliği ile Hayvancılar Birliği, halkın alım gücünü göz önünde bulundurarak, canlı hayvan fiyatlarında düzenlemeye gitme kararı aldı. Her iki birlik, halkın uygun fiyata, kaliteli ve yerli et tüketebilmesini sağlamak amacıyla, ortak hareket edeceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, yerli üretimin ve kasapların desteklenmesinin yanı sıra, ekonomiye katkı sağlamanın da hedeflendiği vurgulandı. Umarım, bu iş birliği, hem üreticilere hem de tüketicilere fayda sağlar.

Her iki birliğin öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, canlı hayvan fiyatları belirlendi. Alınan karara göre, fiyatlar her ay değerlendirilecek ve gerektiğinde güncellenecek.

Belirlenen canlı Hayvan Fiyatları Şu Şekildedir:

•Tosun: 200 TL/kg, •İnek: 140 TL/kg , •Düve: 170 TL/kg, •Kuzu: 300 TL/kg , •Oğlak: 290 TL/kg, •Besli: 180 TL/kg

Belirlenen canlı hayvan fiyatlarından sonra, halka ulaşan fiyatların ne düzeyde olacağını çok merak ediyorum. Önemli olan, perakente satış fiyatlarında ucuzlama olmasıdır.

Kasaplar ve Marketlerdeki ortalama fiyatlara baktığımız zaman, kuzu pirzolanın kilosu 800-850 TL, kuzu şişin kilosu 1000- 1200 TL, döşün kilosu 700-750 TL, oğlak etinin kilosu 750-800 TL, Dana eti de 800-900 TL arasında seyrediyor.

Sektörden aldığımız bilgiye göre, belirlenen canlı hayvan rakamları, ortalama mevcut piyasa fiyatlarıdır.Zaten, fiyatlarda anlamlı bir düşüş olmazsa, Güney’ e kayan tüketimde bir gerileme olmayacaktır.

Esas mesele, hayvancılık sektöründe, üretim koşullarını geliştirmek ve girdi maliyetlerini azaltmak için, teşvikleri doğru planlamak olmalıdır.

Hükümet, uzun zamandır, hayvancıları, kasapları, restorancıları bir masa etrafında toplayıp, diyalog içinde uzlaştırmayı, orta bir yol bulmayı başaramadı.

Et fiyatlarının ucuzlaması ve Güney’ deki fiyatlara yaklaşılabilmesi için, Hükümet, yem desteği, mazot desteği, hayvan başına destek, yem bitkileri üretimi için destek, süt desteği, hayvan hastalıklarıyla mücadelede ilaç desteği ve hayvan sayılarının artırılması için gerekli destekleri artırmalıdır.

Hayvan üreticilerine yapılacak bu destekler, onların canlı hayvan fiyatlarını makul düzeylerde tutmasını sağlayacaktır. Ayrıca, makul kar oranlarında satış yapmaları halinde, hayvan üreticilerinin, kasapların ve marketlerin satışları da artacak, bu da, tüketicilerin, daha uygun fiyata ve daha fazla et tüketmelerini sağlayacaktır.Neticede, iç piyasada satışların artması ile, devletin vergi gelirleri de artacaktır.

Et fiyatlarında Avrupa’nın en pahalı ülkelerinden biriyiz. Et fiyatlarındaki artış nedeniyle, vatandaşların önemli bir kısmı et ihtiyacını Güney den karşılamaya devam ediyor.

Güney’ den Kuzey’ e et kaçakçılığının da devam ettiğini, zaman zaman yakalanan etlerden görüyoruz. Güney Kıbrıs’ ta, perakente satışı olarak kıyaslarsak, kur farkı olmasına rağmen, et fiyatları bize göre çok daha ucuz görülmektedir.

Piyasadaki fiyatların daha da artmaması ve düşüşe geçmesi için, piyasadaki talebi karşılayacak şekilde, süratle hayvan sayısı artırılmalı ve piyasanın dengeye gelmesine yönelik olarak da, belli bir süre için ve kontrollü olarak sayısı ve ölçüsü belli miktarda taze karkas et ithali yapılmalıdır..

Ülke nüfusu ve hayvan sayısı da dikkate alınarak, hangi dönemlerde ithal ete ihtiyaç duyulacağı da, projeksiyonlarla tespit edilmelidir.

Güney Kıbrıs’ta uzun zamandır taze karkas ithal et var.Hem halk ucuza et yiyor, hemde restoran ve oteller de memnun. Hayvancılar da yeterli teşvik desteği aldığı için tepki göstermiyor.Güney’ deki teşvik sistemini ve et ithalatını iyice incelemek gerekiyor.Ayrıca, Türkiye’ de de karkas et ithali serbesttir.

Bu bağlamda, Güney’ den kaçak ve sağlıksız et gelmesi yerine, Güney’den, Türkiye’ den, AB’ den ithal et getirilmesi konusu paydaşlarla değerlendirilmelidir.

Halkın, restoranların ve otellerin et ihtiyaçlarının makul fiyatlarla karşılanması, kaçakçılığın önlenmesi ve tüketimin Güney’e kaymaması için, et fiyatlarını mutlaka aşağıya çekmemiz gerekmektedir.

Yıllardır, et fiyatlarını ucuzlatamayan Hükümet, bu konuda başarısız olmuştur.. Netice itibarıyle, Kasaplar ve Hayvancılar Birliklerinin bu işbirliği adımını atması değerlidir.Elbette ki, bu adımın başarılı olması için, fiyatların da düşmesi şarttır.