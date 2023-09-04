Karanlıklar üzülsün çünkü aydınlık kazandı!

Ebrar Karakurt!

Dünya’nın en iyi kadın voleybolcularından biri…

23 yaşında…

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Gurur duyacağınıza, cinsel yönelimiyle ilgileniyorsunuz!

Size ne?

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Geri kalmış ülkeler, devletler veya toplumlar dışında kalan medeni ülkelerin tümünde, artık LGBTI + haklarının tartışması bile yapılmıyor…

LGBTI + olmak ne suçtur, ne de kabahattir…

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Kimse, kimsenin aşk hayatı ile ilgilenmiyor artık…

Siz, kendi aşk hayatınızla ilgilenin…

Ve kimse, kimsenin, kimden hoşlandığı konusuna “küfredip”, geri planda da her türlü ahlaksızlığı yapmıyor…

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Ebrar, Türkiye’nin gururudur…

Ebrar, çok başarılı ve daha da başarılı olacak büyük bir voleybolcudur…

Ebrar, dünya sporunun bir yıldızıdır…

Tüm takım arkadaşları ile birlikte…

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Haaa Ebrar’a, takım arkadaşı bir başka süper star Melissa Vargas’a karşı nefret suçu işleyenler mi?

Onlar, Türkiye’nin geri kalmasını, Türkiye’nin yoksulluğunu, Türkiye’nin karanlığını savunan ve bundan nemalanan yobazlardır…

Umarım, Ebrar’lar, Vargas’lar kazanır!

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Avrupa Şampiyonluğu, bu nedenle, Fatih Altaylı’nın dediği gibi, normalde sevinilmesi gerekenin 10 katı sevinçtir…

Çünkü karanlık üzülmüştür ve aydınlık kazanmıştır…

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Bu arada eklemek lazım; Ebrar gibi Dünya yıldızı insanları LGBTI diyerek neredeyse katletmek isteyen, yarı beyinleri, hatta beyinlerinin tümü analarının rahminde unutulmuşlarla; Limasol ve Baf’ta göçmenlere saldıran ELAM üyeleri, aynı utanç gurubuna mensuptur…

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İnsandan dili, dini, ırkı, rengi, cinsel yönelimi nedeniyle nefret etmek; insanlığın günümüzdeki en büyük utancıdır…

Doğal gaz boru hattı Türkiye üzerinden

geçecekse, Ersin bey bol bol fotoğraf çeksin!

Lefkoşa dün çok önemli bir üçlü buluşmaya ev sahipliği yaptı…

Tabii ki Güney tarafı…

Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Yunanistan liderleri buluştu…

İkili ve ayrıca üçlü görüşmeler gerçekleştirdi…

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Özellikle Yunanistan ve Kıbrıs liderlerinin toplantısının merkezinde “Kıbrıs sorununa çözüm bulma maksatlı müzakerelerin yeniden başlatılması” vardı…

Ekim – Kasım aylarında bir hareketlilik beklentisi çok yüksek!

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Cyprus Mail gazetesine göre, “… Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik müzakerelerin yeniden başlatılması, Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasında yapılan baş başa görüşmenin merkezinde yer aldı.”

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Ancak, çok iyi biliniyor ki, bu üçlü görüşmeden önce, Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan Dışişleri Bakanı aracılığıyla Ankara’ya bazı mesajlar iletti…

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Bu mesajların ne olduğu, tam olarak bilinmiyor…

Tahmin edilebilir mi?

Eminim, gerçekleşme olasılığı çok yüksek bazı senaryoları, konuyla yakından veya uzaktan ilgilenen herkes tahmin edebilirdir.

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Bir örnekle açıklayalım; dün Christodoulides, Mitsotakis ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki üçlü görüşmede, “… elektrik ara bağlantıları, gaz boru hatları, daha temiz enerji kaynakları ve LNG terminalleri” gibi projelerin ele alındığını herkes sanırım tahmin edebiliyor…

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Bizi en çok ilgilendiren mi?

Gaz boru hattı!

Eğer, Doğu Akdeniz doğal gazı, Kıbrıs üzerinden, Türkiye bağlantılı olarak Avrupa’ya taşınacaksa, ki konuşulan budur; Ersin Tatar temelli olarak Londra’ya yerleşebilir…

Bilemediniz, Bellapais’te bol bol fotoğraf çekip, paylaşsın!

Zaten başka bir işe yaradığı da yok üzgünüm!

Veya Türkçe öğrensin!

Enflasyona dayanmak!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

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TÜİK verilerine göre, enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artarken yıllık bazda yüzde 58,94 oldu

ENAG verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (E-TÜFE), temmuz ayına göre yüzde 8,59 oranında arttı. Böylece yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 128,05'e yükseldi. Yılbaşından bu yana tüketici fiyatlarındaki artış oranı ise yüzde 83,96 olarak hesaplandı.

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KKTC’de mi?

Yukarıdaki tüm rakamları en az 2 ile çarpın!

En basit anlatımla; enflasyona dayanmak, imkansız hale geliyor!

İki dev çınar daha devrildi

İki dev çınarımız daha devrildi…

İkisi de uzun süredir hastaydı…

Birincisi, Dağlı Sigorta’nın kurucusu ve ailenin büyüğü Mustafa Dağlı…

Mustafa bey sektörün, iş dünyasının en saygın insanlarından biriydi…

Dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile örnekti…

Hafta sonu yitirdik…

Pazar günü Mağusa’da ebediyete uğurlandı…

Bu akşam (5 Eylül 2023) kendi evinde mevlidi okutulacak…

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İkinci çınarımız ise Mesut Karadağlı…

Karadağlı, ortaokulda Türkçe öğretmenlerimizden biriydi…

Aynı zamanda ablamın eşinin dayısıydı…

Gülen yüzüyle kibarlığıyla hatırlayacağız…

Dün Lefke’de toprağa verildi Mesut hocamız…

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Mustafa Dağlı ve Mesut Karadağlı’ye Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine, ülkemize başsağlığı dilerim…

Mesut Karadağlı / Mustafa Dağlı