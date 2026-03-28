Kapıdaki Ekonomik Krize Yeni Bir Hükümet Şart…

ABD-İsrail askeri ittifakının İran ile savaşı henüz 3. Dünya Savaşı’nı başlatmadı; ancak, ‘Dünya Ekonomi Savaşı’ başladı. Halen birbirlerine askeri-diplomatik-sözlü saldırıları sürdüren ve fakat birbirlerine belirgin bir üstünlük sağlayamayan taraflar dünyayı ekonomik krizlerin derinliğine sokmayı birlikte başardı…

Doğal olarak KKTC ekonomisi de etkilenmeye başladı; daha şiddetli etkilenmesi de maalesef beklenmektedir… Zaten ekonomi yönetiminin başarısızlığı nedeniyle KKTC insanı ekonomik bunalımlar ile boğuşuyordu, bir de bölgedeki savaşın etkisi bunalımı daha da artırdı, halkta karamsarlığı daha da derinleştirdi… Genellikle Türkiye’den mali yardım ve destek beklenirdi, istenirdi, az-çok alınırdı; şimdiki konjonktürde kelin yağı olsa kendi başına sürecek… Dolayısıyla, KKTC ekonomik bunalımı asgari şiddette atlatmak için kendi insan ve ekonomi kaynaklarına odaklanmalı… Bunu yapacak olan da KKTC’nin siyasi örgütleridir; onların marifeti ile ekonominin çalışan-çalıştıran-tüketen unsurlarının örgütleri de dahil olmalıdır. Ve bir an önce stratejik eylem planları yapılmalı, uygulama konulmalıdır.

Şimdiki hükümet partileri kamuya itiraf etmese de kendi aralarına birbirlerine itiraf etmeliler ki bu kriz kendilerinin ekonomi yönetimi ile göğüslenebilecek ve aşılabilecek gibi değildir; zaten genel ekonomi performansları yıllardan beri kötüdür… Dolayısıyla da dışardan gelen krizi yönetebilmek iddiasına hiç kapılmamalılar… Halka karşı sorumluluk duyguları galebe çalmalı ve gerekli siyasi adımları atmaktan kaçınmamalılar…

Ne yapılmalı? Bir an önce bir genel seçime gidilmeli, meclis yenilenmeli ve ondan çıkacak hükümet ile kapıdan içeri girmekte olan ekonomik krizin çok da nüfus etmeden defedilmesine yeni meclis ve hükümet çalışmalıdır. Şimdiki meclis yapamaz mı?! Yapamaz… Mecliste çoğunluğu olanlara halkın ne güveni, ne de sempatisi kalmıştır… Ekonomik krizi önleyecek ve atlatacak olan stratejik ekonomi eylem planı bir acı reçete olacaktır ve halk ancak ve ancak güven duyduğu siyasi yönetimle bu acı reçeteye sempati duyup uyumlu olmaya ve bir süreliğine katlanmaya çalışacaktır. Halkın inanarak, gönüllü katılımcılığı ve desteği olmadıkça da acı reçeteler başarı kazanmaz… Şimdiki meclis aritmetiğinin çoğunluğundan oluşan hükümetler maalesef halka dört yıldan beri eziyettir…

Dolayısıyla, dünya ekonomik krizinin KKTC’ye etkilerini asgariye indirmek amacıyla halkın seçeceği yeni meclise ve ondan çıkacak yeni hükümete yol açması şimdiki hükümet partilerinin zevahiri kurtarması için bir şans niteliğinedir… Bunun için de, şimdiki hükümetin mecliste temsil edilen partilerle işbirliği yaparak seçime kadar olan süreci yönetmek üzere teknokratlardan oluşan bir ‘Geçiş Hükümeti’ kurulmasına vasıta olması halkın geleceğe dair umutlarını artıracaktır. Bölgedeki savaşın yaz girişine kadar ağır-aksak devam edeceği tahminleri olduğuna göre de, KKTC’nin en geç yaz ortasında bir genel seçim yapması, bölgedeki savaş sonrası oluşacak küresel ekonomik konjonktüre hazırlıklı olmasını sağlayacaktır. Buna KKTC ekonomisinin sürdürülebilirliği için ihtiyaç vardır…

Savaş nedeniyle turizm çöktü, üniversite sektörü de yeni öğrenci almakta zorlanacak, inşaat sektörü zaten vizilderdi, hepten çökecek… Yani KKTC ekonomisinin üzerinde durduğu üç sütun yıkılıyor… Savaşın tozu-toprağı yaz girişi bir şekilde oturursa, KKTC ekonomisinin üç sütununu tamir edip, sağlamlaştırmak şimdiki hükümetle olamayacak. Şimdiki hükümeti oluşturan partiler halkta yarattıkları olumsuz etki ve izlenimlerle kendi aralarında olsun yüzleşsinler ve halkın geleceğe dair umudunu ve beklentisini canlandırmak için acilen, yani hemen genel seçim kararı alsınlar… Bunu yapmaları halinde halktan bir sempati görebilirler; yapmamaları halinde ise, normal gününde yapılacak bir genel seçimde halk onları ‘iyicene tertipleyecek’.

UBP, DP, YDP ve şu anda görevde olan hükümet… Yakın bölgemizdeki savaşın dünya ekonomilerini sarsacak etkileri KKTC’nin de kapısındadır… Halka daha büyük sorunlar yaşatmamak için, halkı fakirleşmenin girdabında boğmamak için, halkı ekonomik olarak tüketmemek için, yiğitlik sizde kalsın ve hemen genel seçim kararı alıp, seçimlere kadar görev yapacak bir teknokrat hükümet oluşmasına katılımcı olun da bu halk geleceğini karanlık görmesin artık, tünelin ucunda ışık olduğunu görsün…