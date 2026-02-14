Kağıdın hafızası

"Neden Mısırlıların kâğıdı var da bizim olmasın?”

Bu soru, bir meraktan çok daha fazlası.

Feza Aygın Sanıvar, yıllar önce kâğıdın peşine düşmüş.

Cemile ağacından kâğıt üretiyor...

Turptan...

Soğandan...

Samandan...

Sonra o kâğıtların üzerine resimler yapıyor.

Bir çiçeği kâğıda dönüştürüyor, o kâğıttan yeniden bir çiçek yaratıyor...

***

Sanatla yaşıyor yıllardır...

Kendini öyle çoğaltıyor, böyle ifade ediyor...



Ali Atakan, Emel Samioğlu gibi bu ülkenin önemli sanatçılarının atölyelerinde çalışmış; hep araştırmış, sorgulamış, kendini geliştirmiş, hep üretmiş...

Özel sempatim biraz da usta-çırak ilişkisiyle gelişen "alaylı” eğitim serüveninden... Kendime yakın hissetmem bu yüzden...

***

Dayanışma Evi’ndeki kâğıt kolaj sergisine çok istemiş, ama gidememiştim.

Söz de vermiştim.

Girne’deki atölyesine gittim bu yüzden; biraz kendimi affettirmek, biraz da kâğıdın kaynağına dokunmak için.

Kâğıt, onun için bir malzeme değil yalnızca; bir dönüşüm alanı.

Bu kâğıt merakı nereden geliyor?a

“Kâğıt dediğin, dalların içindeki liflerden oluşuyor" diyor Feza Aygın Sanıvar.

Önce düşünmüş, "nereden, nasıl başlasam?"

Tarihe yönelmiş...

"İlk kâğıdı kim buldu?

Nasıl yaptı?"

Araştırmış.

Okumuş.

Denemiş.

Başarmış ve kağıt üretmiş.

“Ot eziliyor, kaynatılıyor, kurutuluyor…

Külleri damıtmak gerekiyor tabii.

Eskiden ‘küllü su’ derlerdi; çünkü su asidik olmalı. Bitkileri böyle eritiyorsunuz. Kâğıda böyle dönüşüyor.”

Ürettiği kağıtlara dokunuyorum, dönüşümlü kağıtlar gibi ama çok daha yumuşak, pamuksu...

***

Bu ülkeyi çok seviyor...

Toprağını, çiçeğini, böceğini...

Hepsine dokunuyor, yaratıyor...

“İpek kozasından sabun yapmıştım.

Şimdi de begonvilden kâğıt…”

Sergisine gelince Feza Aygın Sanıvar'ın…

“Ara bölgede ilk kez sergi düzenledim.

Her iki toplumdan öğrencilerle buluşmak harikaydı.”



Toplam 54 eser.

Tamamı bitkilerden, liflerden elde edilmiş el yapımı kâğıtlar üzerine...

“Sergim, elde yaptığım kâğıtlardan oluştu. Bu kâğıtların oluşumu uzun bir süreç gerektiriyor. Yorulmadan, bıkmadan; olumlu ve olumsuz aşamalara katlanarak, kendimden vererek, geceyle gündüzü birbirine ekleyerek beklemektir kâğıt yapmak.”

El yapımı kâğıtlarından Kıbrıs temalı defterler de üretmiş.

Haritalı…

O haritalarda Kıbrıs bir bütün.

Bölünmemiş...

O defterlere umutlarını yüklemiş.

“Bir bitkinin kâğıda dönüşmesi gibi…

Bu ülke de dönüşebilir.

Geleceği kuracak olan barıştır.

Böylesi küçük bir coğrafyaya yakışmaz ayrılık.”





