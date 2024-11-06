İllaki “Beyaz Ev”e çağırmaları mı gerekiyor?

“Benim irademi hukukçular belirleyemez” diye bağırıyor, Olgun bey…

“Villa Fırtına”ya çağrıldığı zaman aklı neredeydi?

“Benim irademi başka bir ülkenin Büyükelçisi belirleyemez” diyerek bağırabilseydi o gün, partisi de ülkemiz de bir başka yerde olurdu.

Öyle bir cesareti olsaydı…

Öyle bir haysiyeti…

Öyle bir özgüveni…

***

“Bu bir demokrasi gaspıdır” diye isyan ediyor, Sunat Bey…

“Beyaz Ev”e çağrıldığı zaman aklı neredeydi acaba?

“Benim irademi kolordu komutanı ya da bir istihbaratçı, bir büyükelçi ya da bir görevli belirleyemez” diye isyan edebilseydi o gün, partisi de ülkemiz de bir başka yerde olurdu.

Öyle bir kararlılığı olsaydı…

Öyle bir şahsiyeti…

Öyle bir yüreği…

***

Meclis’te 50 vekil var.

Kendine “Hükümet” diyen ortaklık 29 vekile sahiptir.

Çoğunluk (!)

15 tur seçim yaptılar ve Meclis başkanı seçemediler.

29 vekil hiçbir oylamada “ortak” bir kararda buluşamadı.

Tek bir kez dahi geçtim 29’u, 26’ya ulaşamadılar.

En son oylamada, üç pusulanın her birinde üç farklı işaret yer aldı ve bildiğimiz, gördüğümüz, duyduğumuz, tanımadığımız ne kadar yetkin hukukçu varsa “bu oylar geçersizdir” dedi.

O tartışmalı pusulalara işaret koyan vekiller “seçmek” isteseydi eğer, üç ayrı işaret yapmaz, üç mühür vurmaz, pusula üzerinde oynamazdı.

Niyeti seçmek olsa bunu yapmazdı!

***

“Geçersiz.”

Meclis’in hukukçuları böyle söyledi…

Yüksek Mahkeme eski Başkanı böyle söyledi…

Yüksek Denetçi eski Başkanı böyle söyledi…

Meclis eski genel sekreteri böyle söyledi.

“Bu oylar geçerlidir ve ortada hiçbir şaibe yoktur” diyen kim var?

Kim?

Henüz böylesi bir referans duymadık ortada…

Kendilerine kılavuz edindikleri siyasi akıl maalesef ezici oyla seçilmiş başkanları bile görevden alarak yerlerine kayyum atıyor.

***

29 vekili bulunan -güya- Hükümet, 15 turda birlik olamadı, birisini seçemedi ve şimdi suçlu arıyor.

“Başkanlık Divanı”nda çoğunluk ama seçim sonucunu oraya da götüremedi.

Kendi “çoğunluğundan” korkuyor (!)

Zorlu beyi yeniden aday göstermişti ya…

Ziya beyi de gösterebilir…

Yeniden…

29 oyla da seçer…

Kendine, iradesine, hükümetine güveniyorsa eğer…

İllaki “Beyaz Ev”e çağırmaları mı gerekiyor?