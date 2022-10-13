İhale değil yönetim krizi

Yine bir İHALE krizi var, yakıt değil, çöplük değil bu kez yeni Girne Hastanesi…

Ya da “yine” Girne Hastanesi!

Krizlere, kaoslara, skandallara, yasa dışılıklara ve keyfiliklere dair en fazla kullandığımız sözcük bu: “Yine.”

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Yakıt ihalesinin kaç kez ertelendiğinin hesabını tutmak için artık özel bir ofise ihtiyaç var.

Ya sırtımıza yüklediği maliyet?

İhale oyunlarının bedelini bu ülkenin güvencesiz, yoksul ve dar gelirlileri ödüyor.

Kimilerine “varlık” oluyor ihaleler, kimlerine “yokluk.”

Güngör Çöplüğü hem işletmesi hem ihalesi süreciyle tam bir başarısızlık örneği olarak karşımızda duruyor.

Yeni Girne Hastanesi de öyle…

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Bu hükümet ihale sonuçlandıramıyor çünkü onlarca farklı ajandası var.

Her kuruma siyasi müdahaleler büyüdükçe büyüyor.

Demokrasi değil müdahaleyle göreve gelen hükümet ortaya kriter koyamıyor.

Bilirkişiler ya da uzmanların raporları dikkate alınmıyor.

Yasalar, tüzükler, yönetmelikler görmezden geliniyor.

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Önce “sonuç” belirliyor koltuk sahipleri!

“İhale kime bağlanacak” saptanıyor evvela…

Sonra da “süreç” kurgulanıyor.

Girne Hastanesi ihale sürecinde bunu yaşadık.

“Yeterlilik Tüzüğü” ortadan kaldırıldı.

Şimdi “İş Bitirme Belgeleri” de tartışılıyor.

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Rüşvet iddiaları - ki birinci ağızdan duyduklarım, eğer yazılmak kaydıyla olsa, neler neler - iyice çoğaldı. İş insanları arasında sıradan konuşmalar oldu, “özel olarak görmez, payını vermezsen, işin olmaz” diye…

İhale, kredi, kira, imtiyaz, izin hep öyle…

Uluslararası raporlara yansıyor rüşvet!

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Yeni Girne İhalesi de mahkemelik olacak gibi duruyor, savcılık görüşü istendi, kimi komisyon üyelerinin huzursuz olduğu öğrenildi, tehditler, kulisler…

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Onca çirkinliğin ve çürümüşlüğün ardından şu da söyleniyor: “Bu Kıbrıslılar ihale bile yapamıyor.”

Son derece kırıcı ve yaralayıcı!

Menfaat çetesine dönüşen zihniyetin ayıbıdır bu…

Bu toplumun değil…

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İyi bir yönetim kamu ihalelerinde açıklık, şeffaflık ve hak temelinde kendini gösterir.

İhaleler açık yapılsa ya!

Bağımsız olsa komisyon, uzmanlardan oluşsa…

Uluslararası bilirkişiler dahil edilse…

Olmaz!

Olmaz çünkü bir dolu insan nasıl “nemalanacak” sonra…