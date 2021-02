Hoş geldiniz sayın bakan!

Kimi “özel” çalışma yerleri vardır, yarı yurdumda…

Şimdi “siyasal ve sendikal popülizm” diyeceğim, yine birileri öfkelenecek.

Başka türlü de izah edilmez.

***

Sivil Havacılık’a 2 kişi işe gitti dün…

Ellerinde birer yazı…

“Sivil Havacılık’ta göreve başlama yazısı” bu.

Kimdirler, tanımam, etmem.

Biri Posta Dairesi’nden aktarılmış.

Diğeri Bakanlık’tan…

Şimdilerde uçaklar vızır vızır inip kalkıyor ya (!)

Acil ihtiyaç olmuş herhalde…

***

Peki görevlendirme yazılarını kim verdi acaba?

Eski Ulaştırma, yeni Sağlık Bakanı (!)

Giderayak.

***

Bir düşünüyorum da “giderayak” neler olmaz buralarda…

Son dakika…

Seçim yasakları öncesinde örneğin!

Ya da bakan değişimlerinde…

***

Biri, eski şoförüymüş sanırım…

Diğeri de önce Turizme gitmiş yanına, sonra Ulaştırma!

Şimdi “jet” servis Ercan’a…

***

Düşünseniz, “Özel Jet Skandalı”nın bir numaralı sorumlusu ilan edilen isim şimdi Ercan Havaalanı’ndan sorumlu…

***

Sivil Havacılık’tan bir arkadaşa soruyorum, “Sizin oralara bu ilgi, bu alaka niye?”

“Çünkü Ercan’da vardiya tahsisatı, gürültü tahsisatı var ve rotasyon çalışma. Bunlar cazip gelir… Yüzde 25 ek mesaisi var…”

Ben söylemiyorum.

Orada çalışan arkadaşım söylüyor.

Çok samimi, çok açık sözlü, çok sahici…

Evet, çok zor bir iş yapıyorlar…

Ancak çalışma düzeni de “24 / 72 saat” esası üzerinden…

Şimdi sorsanız size bu sistemin aslında ne kadar da önemli olduğunu anlatırlar.

***

Bu ülkenin her yeri ayrı bir “statüko”dur maalesef!

Her kurum kendi içinde…

Her bakanlık…

Her köşe…

***

Yanlışın hem sistem hem seçmen tarafından “ödüllendirildiği” yerde fazlasını beklemek saflıktır.

O nedenle de hayatımız böyle…