Heyecan bastı bizi!

Kıbrıs bugün gazetesinin dün manşetinde yayınladığı habere göre, KKTC’deki diploma skandallarının arkasında Ankara ve güvenlik bürokrasisi var…

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Mesela bazı çevrelere göre, “… Eğer bu meselenin arkasında Ankara olmamış olsaydı, “geleceğin en güçlü polis genel müdürü adayı” olan Mağusa’daki müdür kelepçelenmezdi!”

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Yine Kıbrıs Bugün’e göre, bu araştırmaların ucu, Türkiye’de eski genel valimiz Fuat Oktay ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya kadar uzanacak…

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Sürgündeki Türkiyeli gazetecilerden Cevheri Güven, Oktay ve Soylu ile ilgili olarak, “Cemil Önal” adlı Falyalı davası “zanlılarından” birinin ses kayıtlarını yayınlamış ve Oktay ile Zorlu’nun toplamda 80 milyon dolar rüşvet aldığını iddia etmişti…

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Şimdi…

Eğer gerçekten bu işin ucu Oktay ve Soylu’ya kadar gidecekse, bu demektir ki Recep Tayyip Erdoğan onay vermiştir ve konuyu, şu anda Oktay’dan görevi devralan Cevdet Yılmaz yürütmektedir…

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Ve eğer bastişle başlayıp diploma sahtelemeye kadar varan ve polisle orduyu da kapsamış hatta Mehmet Hasgüler hocama göre İran Ordusu’na kadar uzanmış “bu iğrenç ve itibar sarsıcı” olaylar dizisinin “tetik çekicisi” yani “üzerlerine yürüyoruz arkadaşlar” emrinin sahibi Cevdet Yılmaz’sa; geçtiğimiz gün apar topar Türkiye’ye çağrılan Ersin Tatar ve hükümetin üç ortağı için ciddi sıkıntı var demektir…

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Bir arkadaşım var; dedikoduyu hepimiz gibi çok sever…

Bir havadis işittiğinde, anlatmadan önce “heyecan bastı bani gardaccığım” der!

Şu anda ülke aynen bu durumda!

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Seyahat acentelerini, Ercan Havaalanı’nı, ama özellikle Baf ve Larnaka’yı iyi takip edin; Ersin Tatar her an bir uçağa atlayıp, vatanına dönebilir!

Heyecan bastı beni!

Rumcu Türkiye düşmanı hainler!

Cauuuuuv!

Vay Rumcular vay!

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Kim mi?

Evlerinin dibine kadar diploma yolsuzluklarının ulaştığı kahramanlar!

Üniversitelerin itibarını sıfırla çarpan ahlaksızlar!

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Vay Rumcu, Türkiye düşmanı hainler vay!

Vicdanı ret yasasını hazırlamayıp, anavatan Türkiye’yi mahkum ettirenler!

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Kimdir be bunlar?

Hepimiz biliyoruz!

Vay hain Rumcular sizi!

Türkiye düşmanları!

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Acaba diyorum, Ersin Tatar, UBP, DP ve YDP’li vekillere Türkiye’ye giriş yasağı gelir mi?

Ada 74 sevgisizlikten battı!

Efendim, son derece şaşaalı, son derece hamasi törenle almışlardı gemiyi…

Ro ro gemisi…

KKTC’den TC’ye, TC’den KKTC’ye yol bağlamıştı bu ro ro gemisi!

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Bir sene bile dolmadan, uçan kuşa borç taktı; liman müdürlüğüne de borcu var ve sefere çıkamaz hale geldi!

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Neden?

Hemen bu soruya yanıt verelim!

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Hep söylerim, en önemli olan şey, bu ülkeyi sevmektir!

Bu ülkeyi hiç sevmeyen ve soymaktan başka düşüncesi olmayan kişiler, geminin de yönetimine getirildi!

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Her satın almada, “komisyon” devreye girdi!

Büyüklerinden ne gördüyse, buradaki kardeşler de aynısını yaptı ve haliyle gemi “battı!”…

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Evet!

Bu ülkeyi sevmeyen, bu ülkeyi ganimet olarak gören insanların geleceği son nokta budur!

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Ha konu gemilerden, denizden açılmışken belirteyim…

Girne – Hayat deniz seferi hattı da mahkemelik!

Neden mi?

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Çünkü bu hatta daha önce çalışan bir şirkete artık izin vermediler!

Ama kalktılar bir başka şirkete “1 Nisan 2024’e kadar” geçici izin verdiler!

Haliyle, izin verilmeyen şirket mahkemeye gitti ve yakında bu konuda da papara kopacak!

Yiyişten kaynaklı batışlar ve bitişler devam edecek!

Kayıp telefondaki maydanozlu köfteler!

Bir gün belgeselciler acaba tıpkı “Kayıp Otobüs” gibi, “Kayıp telefon” diye bir film çeker mi?

Ersin Tatar’ın korumalarından polis çavuşumuz da diploma işinden tutuklananlar arasında…

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Ancak bu tutuklamada ilginç bir ayrıntı var, çavuşun telefonu kayıp!

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Bu konuya “iyi niyetle yaklaşıp”, “o kargaşa içerisinde telefonu gerçekten kayıp olmuş olabilir” diyebilirsiniz…

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Tatar ve milliyetçi ahbapları, hatta kendi sarayında sahte ve künyesiz üstelik yasadışı gazete hazırlayan tipler; yıllarca herkesi karaladılar…

Ben dahil herkese “hain”, “Rumcu”, “şucu”, “bucu” dediler!

-*-*-

Karma!

Karma nedir?

Karma bir inançtır!

Karma, yapılan herhangi kötü ya da iyi bir fiilin evren tarafından size geri dönüşüdür…

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Etme bulma dünyası!

Şimdi, “kayıp telefon” konusuna Ersin Tatar ve tüm kafadaşları gibi “dedikodu” ile yaklaşacak olursak, “acaba bu telefonda neler vardı neler, Ersin beyi çok yakından alakadar eden maydanozlu köfteler” dersek!

Vay gahbe karma vay!

Amma döndün bu Ersin beyin üstüne!

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Yenidüzen yazdı dün; “Kayıp telefon sarayda mı?”…

Eğer saraydaysa ve bulunursa ve içinden son günlerde “silmeler” yapıldıysa…

Cümle bitmez!

Bir yanda bombalar, öte yandan açlık… Gazze’de öldürülen Flistinli sayısı 168 günde 32 bine ulaştı… Cılız da olsa ateşkes çağrıları artıyor… Bu arada İsrail’in aç ve susuz bıraktığı Gazze’ye günde en az 500 tır ulaştırılması gerekirken Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze’ye giden insani yardımların çok yetersiz olduğunu duyurdu. UNRWA, X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, "Gazze'de kıtlık kapıda, 1,1 milyon insan felaket seviyesinde gıda güvensizliğiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.