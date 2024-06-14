Hepimiz Emrullah’ız! Doyun ve utanın artık!

Evet, bu günden itibaren hepimiz Emrullah’ız!

Nasıl mı?

Anlatayım!

-*-*-

Elektrik borcumuzu ödemeyeceğiz!

-*-*-

Efendim, 675 TL’den daha yüksek miktarda borcunuz varsa, elektriğiniz kesilir!

-*-*-

Peki, Emrullah beyinki neden kesilmedi?

Efendim o ülke için çok önemli bir işletmenin yöneticisi!

-*-*-

Anayasa’da böyle bir ayrım mı var?

Anayasa, zengin yatırımcıysan elektriğini kesmezler mi diyor?

Öyle bir yasa mı var?

-*-*-

Hepimiz Emrullah’ız!

Ödemeyelim!

Bize de Emrullah’a uygulanan ödeme modeli, aynen uygulansın!

-*-*-

Haaaa, son bir beklentim var; ödemediğim için elektriğim kesilecekse; polisin beni ve elektriğimi korumaya gelmesi!

-*-*-

Polisin görevi, zengini, yasayı uygulamayanı korumak mıdır?

Yazıklar olsun!

-*-*-

Kıb – Tek yönetimi derhal istifa etmelidir...

Hükümet halktan özür dilemelidir...

Derhal, Kıb – Tek’e doğrudan akaryakıt alımından da vazgeçilmeli ve yasa neyi emrediyorsa o yönteme dönülmelidir; rüşvet alanlar da artık doymalı ve utanmalıdır!

-*-*-

El – Sen’in ve El – Sen’in dünkü “Ercan’ın elektriğini kesme eylemi”ni; 50 derece sıcağa rağmen katılarak destekleyenleri de yürekten selamlarım...





Masadan kaçmamak lazım!

Bir İsrail – TC ve KKTC vatandaşı iş insanı, Güney Kıbrıs’ta tutuklandı!

Tutuklanma sebebi en basit anlatımla, “sahibinden izin almaksızın, bir arazi veya araziler üzerine inşaat yapmak”...

-*-*-

Kıbrıs Cumhuriyeti haklı mı haksız mı tartışmasına hiç girmeyin...

-*-*-

Efendim, “kanla aldık bizimdir” geri zekalılığını da sakın denemeyin!

-*-*-

Evet, üzerine dev apartmanlar, lüks villalar diktiğimiz arazilerin çok hem de çok büyük kısmı, Kıbrıslı Rumlara ait tapulu arazilerdir!

-*-*-

Bunu ben söylemiyorum!

Bunu uydurmuyorum!

Bu gerçek, TC tarafından da kabul edilmiş bir “gerçek”tir!

-*-*-

Haaaa, Kıbrıs Cumhuriyeti devleti müsamaha gösterebilir miydi?

Niye göstersin ki?

-*-*-

Anne ve veya babası Kıbrıslı olmayan çocukların pasaport meselesi sorunu da benzerdir!

-*-*-

Anne ve veya baba, “Ada”ya yasa dışı yollarla girmiş ve suç işlemiş kabul edilmektedir!

-*-*-

Peki bu mesele nasıl çözülür?

Konuşarak!

Masada!

-*-*-

Masaya oturmayan kimdir?

Masadan kaçan kimdir?

-*-*-

Yarın Maria Angela Holguin Cuellar raporunu açıkladığında, bu konuda bizim tarafı suçlarsa; çocukların pasaport alamamalarının ve hatta İsrailli Türk KKTC’li iş insanının ve benzerlerinin tutuklanmalarının sorumlusu kim olacak?





Egemen eşit devletler arası ilişki…

Limasol’da dün Comen (Mediterranean) Cup 2024 Yüzme Şampiyonası başladı…

Yarın sona erecek olan üç günlük şampiyonaya, Türkiye Yüzme Federasyonu’na bağlı erkek ve kız yıldız takımlarının sporcuları da katılıyor…

-*-*-

Yaklaşık 40 kişiden oluşan sporcu ve antrenör kafilesi Limasol’a ulaştı…

Tribün Kıbrıs internet sitesi yazdı…

-*-*-

Türkiyeli sporcular, Larnaka Havaalanı’na geldi, oradan da Limasol’a geçti…

-*-*-

Yorum mu yapalım?

Gençler umarım başarılı olur!

İki egemen eşit devlet arasında tabii ki bu türden ilişkiler olmalı!

-*-*-

Peki KKTC?

Gandır çocuğu da taksim istesin!

Alıştık artık!

-*-*-

Olan be EOKA!

Vay gahbe Makarios vay!

Vay katil Grivas vay!

Yörüyün be o yanı!

Kıbrıs Bugün gazetesinin dünkü manşeti bence hükümeti endişelendirmeli!

Neden?

Çünkü onlarca, yüzlerce hatta belki de binlerce “yatırımcı”, yani bu ülkeden “mülk” satın almış yabancı, kaçmaya başladı!

-*-*-

Neden kaçıyorlar?

Neden bu güzel insanlar, Avrupa’da başka ülkelere göç etmeye başladılar?

-*-*-

Çünkü bu devleti yönettiğini sananlar, her konuda olduğu gibi bu konuda da çuvalladılar!

-*-*-

Yabancıların oturum alması zorlaştırıldı!

Araya komisyon yiyici aracılar koydu hükümet ve aracılar, oturum ve benzeri izin almak isteyenlerden kelle başı 3 bin Euro talep etmeye başladı!

-*-*-

Utanan var mı?

Yoktur!

-*-*-

Yaptığımız yanlış, derhal değişelim, acil önlem alalım, bu insanları kaçırmayalım, emlak, - konut sektöründe sıkıntı olacak diyen var mı?

O da yoktur çünkü yasayı değiştiler ve şimdi çok kaçanlara ait olup, ucuza satılacak evleri hatta yeni arabaları Türkiye’den gelecek olanlara satacaklar; ya da kendileri kapacaklar!

-*-*-

Neymiş neymiş?

Egemen eşit devlet miymiş?

Yörüyün be o yanı!

Bravo Statica

Son derece bilimsel ve son derece modern yöntemlerle, en küçük bir manipülatif derdi olmaksızın nefis bir anket hazırlandı...

-*-*-

Sonucu beğenmeyenler ciddi tepki gösterdi...

Bu doğaldır...

Ama doğru olan, hemen tepki vermek yerine bu ve benzeri kaliteli anketleri baz kabul edip, daha çok çalışmak olmalıdır...

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Sevgili Cenk Mutluyakalı dün yazdı; “Statica Araştırma” Mayıs 2024 Nabız anketinin partinin de onayıyla- Cumhuriyetçi Türk Partisi tarafından sipariş edildiğini “etik” bir sorumlulukla açıkladı. Cenk’e göre, “Bu önemli bir duyarlılık…”

Katılıyorum…

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Ne yazdı Cenk?

“Avrupa Kamuoyu ve Pazarlama Araştırmaları Derneği (ESOMAR) ve Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği (WAPOR) kriterlerine göre “Bir kamuoyu araştırmasının kimin tarafından yaptırıldığı ya da hangi siyasi partinin finanse ettiğinin açıklanması etik bir ilkedir.”

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Tekrar ediyorum, anket, son derece kaliteli ve güvenilir bir şekilde, yüzde 3’lük yanılma payıyla yayımlandı...

Emeği aşağılamaya çalışmak yerine, oturun, çalışın, bir sürü de başka şirket var, siz de yaptırın ve etik değerlere de uyarak, “ben yaptırdım” diyerek, sonucu açıklayın!

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Bu arada Yenidüzen bayram tatiline giriyor... 16, 17, 18, 19 Haziran’da gazetemiz yayınlanmayacak... Bu da demek oluyor ki ben de dört gün yazmayacağım... Sizlere de kendime de iyi tatiller – iyi bayramlar dilerim...

