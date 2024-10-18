Haspolat’ta askeri bölgede ve Komikebir’de yeni kazılar…

Kayıplar Komitesi’nin Haspolat’ta (Mia Milya) askeri bölge içerisinde bir dere yatağı yakınındaki bir armut bahçesinde ve ayrıca Komikebir’de (Büyükkonuk) yeni kazılar başlattığı öğrenildi.

Kayıplar Komitesi’nin Komikebir’de başlattığı kuyu kazısı, Komikebir ile Eptagomi (Yedikonuk) arasındaki arazi içerisindeki bölgede. Bu bölgede daha önce de kazı yapılmıştı… Okurlarımız da bu bölgede bazı kuyulara bazı “kayıplar”ın gömülmüş olabileceği hakkında yıllar içerisinde çeşitli bilgiler vermişti. Bu bölgede beş kuyunun kazılacağı öğrenildi.

LAKADAMYA’DA KAZIYA DEVAM…

Bu arada geçtiğimiz Cuma günü (11 Ekim 2024) Kayıplar Komitesi araştırma görevlisi Ahmet Esnaf, KŞK Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Erge Yurtdaş, Araştırmalar Koordinatörü Yağmur Erbolay, KŞK Kıbrıslırum Ofisi yeni Kazılar Koordinatörü Andreas Hristu ve Araştırmalar Koordinatörü Angeliki Anthusi ile birlikte olası gömü yerini ziyaret ederek olası gömü yerindeki kazıyı inceledik. Bu olası gömü yeri hakkında bilgi sağlayan şahidimizin aracısı olan Kıbrıslırum okurumuzla kazılar koordinatörleri ve araştırma koordinatörlerini bir araya getirerek, okurumuzdan ayrıntılı bilgi almalarını sağladık.

Okurumuz Lakadamya’da kazılmakta olan yerin doğru yer olduğunu belirterek Kayıplar Komitesi yetkililerinin kendisine yönelttiği soruları ayrıntılı biçimde yanıtladı.

Okurumuza da, Kayıplar Komitesi koordinatörleri Erge Yurtdaş, Yağmur Erbolay, Angeliki Anthusi, Andreas Hristu ve araştırma görevlisi Ahmet Esnaf’a da çok teşekkür ediyoruz…

KAZILARDA SON DURUM…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Erge Yurtdaş’tan aldığımız bilgilere göre, kazılarda son durum şöyle:

*** Galatya/Mehmetçik: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un Mehmetçik (Galatya) göletine gömülmüş olduğu bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir.

*** Maratovuno/Ulukışla: 1974 kaybı bir Kıbrıslırum'un köydeki Rum mezarlığının yanındaki araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları genişletilerek devam etmektedir.

*** Vadili: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları son bulmuştur.

*** Komikebir/Büyükkonuk: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un kuyuya atılmış olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Mirtu/Çamlıbel: 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un Geçitköy Barajı’nın önündeki araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir.

*** Lefkoşa/Haspolat (Askeri Bölge): 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un, dere kenarındaki armut bahçesine gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine kazı çalışmaları başlatılmıştır.

*** Karava/Alsancak (Askeri Bölge): 1974 kaybı bir grup Kıbrıslırum'un Alsancak-Barış ve Özgürlük Müzesi'nin kuzeyindeki eğimli araziye gömülmüş olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları halen devam etmektedir. (Bir kayıptan geride kalanlara ulaşıldı ve kazı sürüyor.)

*** Lakadamya/Lakatamia: 1963-64 kaybı bir grup Kıbrıslıtürk'ün, yol kenarındaki, içinde iki zeytin ağacı bulunan tarlada gömülü olabileceği bilgisi üzerine başlatılan kazı çalışmaları devam etmektedir. Biz de Kayıplar Komitesi kazı ekiplerindeki tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz…

Lakadamya'da olası gömü yerinde Kayıplar Komitesi kazı ve araştırma koordinatörleriyle birlikte...

Komikebir'deki kazılardan görünüm...

*** BASINDAN GÜNCEL…

“Gazze'nin kuzeyindeki 200 bin Filistinli yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun…”

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü "Cibaliya yok ediliyor ve sistematik ölüme maruz kalıyor" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki binaları ve altyapıyı bombalayarak havaya uçurduğu kaydedilen açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'nda 200 bin Filistinlinin 12 gündür yiyecek, içecek ve ilaçtan yoksun yaşadığına işaret edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunca öldürülen onlarca Filistinlinin cenazesinin, ordunun sürdürdüğü kara harekatı ve hareket eden her türlü nesneyi hedef alması nedeniyle hala enkaz altından çıkarılmayı ve yollardan kaldırılmayı beklediği kaydedildi.

Müdürlüğün açıklamasında, "Cibaliya yok ediliyor ve sistematik ölüme maruz kalıyor" ifadesine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinli öldü, 99 bin 153 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

“KASITLI AÇ BIRAKMA POLİTİKASI…”

Cezayir'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ammar bin Cami, ülkesinin talebiyle gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "İsrail, Gazze'deki Filistin halkına karşı kasıtlı bir aç bırakma politikası uyguluyor" dedi.

Uluslararası Adalet Divanının ve Birleşmiş Milletlerin (BM) İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve gerekli insani yardımın sağlanmasını engelleyen tüm engelleri kaldırması kararlarına işaret eden Bin Cami, "İşgal otoritesinin bu mahkeme ve BM kararlarına yanıtı ise yok saymak, geçişleri kapatmak, daha fazla kısıtlama getirmek ve aç bırakmayı savaş aracı olarak kullanmak oldu" dedi.

İsrail'in 13 Ekim 2024’te, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde sivillerin kaldığı çadırlara saldırdığını ve bu saldırıda en az 4 kişinin yanarak hayatını kaybettiğini hatırlatan Bin Cami, Filistinli sivillerin hayatının tehlikede olduğunu vurgulayarak harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

UNICEF: ÇOCUKLARA YÖNELİK ŞİDDETE SON VERİLMELİ…

BM Çocuklara Yardım Fonu, çocuklara yönelik korkunç şiddete hemen son verilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), X sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarına ilişkin mesaj paylaştı.

UNICEF mesajında, "Bugün ekranlarımız bir kez daha çocukların öldürüldüğü, yakıldığı, ailelerin bombalanmış çadırlardan kaçmaya çalıştığı görüntülerle doldu" dedi.

“GAZZE’DE GÜVENLİ YER KALMADI…”

Bu görüntülerin dünyayı derinden sarsması gerektiği kaydedilen mesajda, çocuklara yönelik bu korkunç şiddete hemen son verilmesi istendi.

Mesajda, İsrail'in peş peşe hastane ve bir okula yaptığı bombalama sonucu 15 çocuğun öldüğü, bunun Gazze'de güvenli hiçbir yer olmadığını tekrar gösterdiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde, yerinden edilmiş sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda, biri çocuk ve biri kadın 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi de yaralanmıştı.

HAMAS: GAZZE’NİN KUZEYİ KUŞATMA ALTINDA…

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, yayımladığı görüntülü mesajda, Gazze'nin kuzeyinde 11 gündür İsrail ordusunun kuşatması altında sıkışıp kalan yüzbinlerce Filistinlinin durumuna değindi.

Hamdan, Gazze'nin kuzeyinde kuşatma altında mahsur kalan bölge sakinlerinin saldırılar ve insani yardımın girişinin engellenmesi nedeniyle felaket bir insani durumla karşı karşıya kaldığını aktardı.

KADIN VE ÇOCUKLAR ÖLÜYOR…

İsrail ordusunun saldırısına ilişkin Hamdan, “Faşist İsrail hükümetinin Gazze'nin kuzeyini Gazze kentinden ayırmak için yüzlerce askeri araç ve binlerce askerle düzenlediği saldırı 11. gününde de devam ediyor. İsrail ordusu, yüzbinlerce sivilin bulunduğu Gazze'nin kuzeyini kuşattı, çoğu kadın ve çocuk 342'den fazla kişi şehit oldu” dedi.

Hamas yetkilisi, "Başta Cibaliya beldesi ve mülteci kampı olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşananlar terörist işgalci İsrail ordusunun sivillere yönelik katliamlar yaptığı, tam bir soykırımdır" dedi.

GÖÇE ZORLAMA PLANI…

İsrail ordusunun Gazze'yi bölme planlarına dikkati çeken Hamdan, Gazze'nin kuzeyinde artan katliamların, İsrail hükümetinin Gazze'nin kuzeyini bölmeyi ve sakinlerini göçe zorlamayı kapsayan "generallerin planını" uygulamaya başladığını ifade etti.

Hamdan, Gazze'nin kuzeyinin bombardıman ve tahrip edilerek kuşatma altına alındığını belirtti.

Hamas yetkilisi, ABD yönetiminin İsrail hükümetine "soykırımı durdurma" çağrısı yapmaktan öteye geçmediğini ve böylece ABD'nin de İsrail'in Filistin halkına karşı yürüttüğü savaşın araçlarından birine dönüştüğünü belirtti.

GENERALLERİN PLANI…

İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki 3 bölgeyi boşaltmaya başladı. Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı iddia edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekti.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde eylül ayında kabinenin bu planı incelediği duyuruldu.

(BİANET.ORG – 17.10.2024)