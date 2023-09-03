Hamit Naci Okul Gemisi Kıbrıs’ta-1949-3

Okul gemisindeki denizciler Mağusa’a ve Lefkoşa’da katıldıkları etkinlikler sonrası Mağusa limanında demirde olan gemilerine dönmüşler ve ertesi gün sabahleyin de Leymosun (Limasol) limanına doğru yola çıkmışlardı.Leymosun halkı da kendilerini büyük bir coşkuyla karşılamıştı.

“Hür Söz, 09 Nisan 1949, syf:2

Leymosundan:

Leymosun Türk Halkı Denizci Kardeşlerini büyük sevinç ve tezahürle karşıladı

Leymosun: Çarşamba günü ö.s. saat 4’de Hamit Naci Mektep Gemisi limanımıza vasıl olmuştur. Geminin limana vasıl olduğunu işiten yüzlerce Türk, Gümrük Meydanı ve sahil kenarını doldurmuş ve iftiharle gelen gemiyi seyretmiştir. Gemi, Gümrük Mes’ulu ve Polis Müfettişi tarafından teftiş olunduktan sonra Kasabamız Kulüp ve Kurum temsilcileri ve ayni zamanda Türk Belediye azaları gemiye gidip Leymosun Türk Cemaatı namına kıymetli misafirlere hoş geldiniz diyerek 1 saat kadar gemide kalmışlar ve gemi suvarisi ve öğrencileri ile görüşüp konuşmuşlardır.

Çarşamba akşam saat 7’de sayın Leymosun Komiseri, Hamit Naci Baş Kaptanını kabul etmiş ve misafiri ile pek samimi bir görüşme yapmıştır.

Perşembe günü sabah saat 10’da gemiden 20 kişilik bir kafile karaya çıkarak, Koloş ve Piskobu’yu ziyaret etmişler ve oradaki tarihî mevkileri görmüşlerdir. Piskobu’da kahraman Türk Denizcileri şerefine sayın Bay Hasan Kâhya tarafından bir ziyafet verilmiştir. Öğle ziyafeti gayet samimî bir hava içerisinde ceryan etmiş ve ziyafette Leymosun Komiser Muavini, Binbaşı Faik Bey (Müftüzade ea), Polis Yüzbaşısı Osman Bey ve daha birçok tanınmış kimseler hazır bulunmuşlardır.

Perşembe günü Piskobu’dan denizcilerimiz geri Leymosun’a dönmüşler ve ö.s. saat 5’te şereflerine KATAK, MİLLİ PARTİ ve LEYMOSUN TÜRK SPOR KULÜBÜ tarafından, Spor Kulûbunda verilen çay ziyafetine iştirak etmişlerdir. Spor Kulübünün dört tarafı da yüzlerce Türk halkı ile dolmuştur.”

Ertesi gün Hür Söz gazetesi, denizcilerin ziyaretiyle ilgili haberler vermeye devam ediyordu. Onurlarına verilen çay partisinde konuşma yapanlardan kısa alıntılar yapılıyordu gazete haberinde. Ayrıca gün içerisinde gerçekleştirilen diğer etkinliklere de yer veriyoru.

“Hür Söz, 10 Nisan 1949, syf:2

Leymosundan:

Leymosun Türk Halkı Denizci Kardeşlerini Büyük Bir Sevinç ve Tezahürle Karşıladı

Leymosun: Sayın misafirlerimize verilen Çay Ziyafeti sona ermezden evvel KATAK sekreteri sayın Dt. Nazif Denizer söz alarak Leymosun Türk halkının misafirler ve Ana Vatanda yaşayan 20 milyon Türk kardeşleri hakkında ne düşündüklerini açık bir lisanla izah ettikten sonra, sayın misafirlerden Ana Vatana döndüklerinde bütün gördükleri ve duyduklarını orada yaşıyan kardeşlerimize bildirmelerini bizzat reca etmiştir. Ayrıca Dt. Bay Nazif, Türk-İngiliz dostluğuna da temas ederek bu iki milletin en sıkı bağlarla yekdiğerine bağlı olduğunu bildirmiştir. Dt. Nazif Denizer sözlerine son verdiğinde Denizcilerimiz ve LTSK (Leymosun Türk Spor Kulübü ea) İzcileri tarafından şiir ve marşlar söylenmiştir.

Leymosun Terraki Kulübunda Ziyafet

LTSK binasında verilen çay ziyafeti sona erdikten sonra Kahraman Denizcilerimiz şereflerine Terraki Kulübü tarafından tertiplenen ziyafete davet olunmuşlar ve LTSK’dan Terraki Kulûbuna gitmişlerdir.

Terraki Kulûbunda verilen ziyafet samimi bir hava içerisinde ceryan etmiş ve misafirlerimiz orada çok iyi bir vakit geçirmişlerdir. Ziyafette ksabamızın birçok ileri gelenleri hazır bulunmakta idi. Gece saat 9’da ziyafet sona ermiş ve Denizciler kasabamızın muhtelif eğlence yerlerini ziyaret ettikten sonra saat 11’de gemilerine dönmüşlerdir.

Polemidya’da Kurşun Atma Müsabakası

Cuma günü sabah saat 10’da HAMİT NACİ kurşun atış takımı Polemidya Talim Merkezini ziyaret etmiş ve orada tertiblenen müsabakaya iştirak etmiştir. Müsabakada HAMİT NACİ, LEYMOSUN POLİSİ ve POLEMİDYA takımları yer almışlardır. Müsabakalar gayet heyecanlı bir hava içerisinde ceryan etmiş ve neticede 213 puvanla HAMİT NACİ birinci, 188 puvanla POLEMİDYA İKİNCİ ve 161 puvanla LEYMOSUN POLİSİ üçüncü gelmiştir.”

Vedalaşma günü gelmişti. Mağusa’dan başlayıp, Lefkoşa’daki etkinliklere katılan ardından Mağusa’dan Leymosun’a giden okul gemisinde yer alan denizcilerin, Kıbrıslı Türkler üzerinde büyük bir etki ve mutluluk yaratmıştı. Her veda anında olduğu gibi, bu veda gününde de duygular gazete sayfasında yer bulmuştu.

“Hür Söz, 12 Nisan 1949, syf:4

Leymosundan:

VEDALAŞMA

Cuma akşamı Polemidya’da verilen Kokteyl Partisinden sonra Denizciler Leymosun Türk Spor Kulübüne gelerek 2 gün zarfında edinmiş oldukları birçok genç ve yaşlı arkadaşları ile son görüşmelerini yapmışlardır. Türk Denizcileri aldıkları emir üzerine gece saat 10’da gemilerine gitmek mecburiyetinde idiler. Fakat nasıl ayrılabileceklerdi. Her denizcinin ve Leymosunlu kardeşlerinin gözleri yaşlı yekdiğerlerinden ayrılmamak azmini taşıyan ayni ailenin evlâtları gibi idiler. En nihayet 9.45’te ikinci kaptanları Kulübe gelerek onlara Süvari Beyin emrini hatırlatmış ve ayrılmadan Süvari Bey namına HAMİT NACİ mürettebat, öğrenci ve idarecilerine Leymosun Türk halkı tarafından gösterilen hürmet ve misafirperverlikten dolayı sonsuz teşekkürlerini alenen bildirmiştir. Ayrıca bu mevzuyu ihtiva eden sözler HAMİT NACİ yüksek makinist teknisyeni Bay Memduh ve öğrencilerden Bay Şevket tarafından söylenmiştir. Kulübde hazır bulunan Necati Özkan Bey ve Kulüp sekreteri de söz alarak onlara salim ve hoş seyahat ve parlak istikbal temenni ederek bu adada yaşıyan Türkleri unutmayıp yine tekrar buyurmalarını bildirmişlerdir.

Ayrıca Ana Vatan Türklerine Kıbrıs Türklerinin sonsuz selâm ve saygılarını ulaştırmalarını reca etmişlerdir.

Gümrükten Ayrılış

En nihayet 2 gün kasabamız Türk kardeşlerine en büyük sevinci bahşetmiş olan Kahraman Denizcilerimiz Gümrük salonunda toplanmışlar ve kendilerini gemilerine taşıyacak motörü bekliyorlardı. Yüzlerce Türk kardeşleri onların etrafını sarmış son konuşmalarını yapıyorlardı. Evet son konuşma çünkü birkaç dakika sonra onlar gemilerine gidip ertesi gün erken Rodos’a hareket edeceklerdi. Çok geçmeden vakit gelmiş motor rıhtıma dayanmış ve ayni ailenin evlâtları göz yaşları ile yekdiğerinden ayrılmışlardı. Sahildekiler mendil sallıyor motördeki deniz arslanları da şapkalarını çıkararak halkı selâmlıyor ve deniz marşlarını çağırıyorlardı.

Sahilde kalanlar meyus fakat misafirlerinin memnun olarak ayrıldıklarını düşünerek teselli buluyorlardı. Misafirlerini uğurlayan halk gece yarısı evlerine dönmüşlerdi.

Hamid Naci Ayrıldı

Cumartesi günü sabah tam saat 6.30’da HAMİD NACİ Rodos’a müteveccihen hareket etmiştir.

NOT: Kasabamızda değerli denizci kardeşlerimizin şerefine çay ve yemek ziyafetleri tertip eden Kulûp ve Kurum mes’ullerini isabetli hareketlerinden dolayı alkışlar, sayın Hasan Kâhya ve Ramadan Beylerin (Ramadan Cemil ea) de, her defa olduğu gibi bu defa da milliyetperver ve misafirperverane hareketlerini takdirle karşılarız.

Ayrıca denizci misafirlerimiz şerefine Polemidya Kapmında ziyafetler ve spor gösterileri tertip eden Polemidya Komutanı Faik Bey (Faik Müftüzade ea) ve zabit arkadaşlarına burada kasabamız halkı ve Türk Denizcileri namına ne kadar teşekkür etsek azdır.

Ziyafetleri şereflendiren birçok yüksek şahsiyetler ve daire amirlerinin bu hareketi Türk-İngiliz dostluğunun o kadar daha sağlamlaşmasına çığır açmıştır. Bilhassa sayın Komiser ve Komiser Muavin Beylerin ve Polis Komutanının hazır bulunmaları Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

Son olarak biz de TÜRK-İNGİLİZ dostluğunun ve ittifakının ilelebet yaşamasını ve Hamid Naci gemisindeki kardeşlerimize hoş ve salim seyahat temenni ederiz.”

Ve konuyla ilgili son yazı ise Hür Söz gazetesinin 12 Nisan tarihli nüshasında yer alıyordu. Bu yazıda, denizcilerle yapılan röportajda, konukların, Kıbrıslı Türklerin kendilerine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür mahiyetindeydi.

“Hür Söz, 12 Nisan 1949, syf:4

Leymosundan:

“Hamit Naci” Tatbikat Gemisi İdareci ve öğrenciler Leymosun Türk Halkı ve Polemidya Talim Merkezi Askerleri tarafından gösterilen misafirperverlikten dolayı çok memnun kalmışlardır.

Leymosun: “HAMİT NACİ” Tatbikat Gemisinin ayrılış günü arifesinde Muhtelif gemi mes’ul ve öğrencileri ile yapmış olduğumuz mülakatlarda bize açık olarak Leymosunda ve Polemidya kampında kendilerine gösterilen saygı ve misafirperverlikten çok fazla memnun kalmış olduklarını bildirmişler ve bu fikir ve düşüncelerini sütunlarımıza geçirmemizi bilhassa reca etmişlerdir.

Bir mülâkatımızda bir denizci kardeşimiz bize aynen şöyle demiştir “Leymosuna geldiğimizden çok memnun kaldık. Çünkü ümidimiz fevkinde ve haddinden fazla bir hürmet ve misafirperverlikle karşılandık. Leymosun Kulüp ve Kurumların bize karşı gösterdikleri alâka ve bizim için katlanmış oldukları zahmetler o kadar çoktur ki bunlara karşı ne kadar teşekkür etsek azdır. Leymosun Türk Spor Kulübü gençlerinden birçok arkadaşlar edinmiş ve onları ve diğer Leymosunlu tanıdıkları hatıramızdan hiçbir zaman silemeyeceğiz. Polemidya Talim Merkezi Komutanı Faik Beyin bizlere olan hususî alâka ve sevgisini size anlatmamız mümkün değildir. Bu nazik ve yakışıklı Komutan ve diğer zabit arkadaşları limana vasıl olduğumuz günden kaçacağımız güne kadar bizlerle alâkadar olmuşlar, Kamplarında ziyafetler tertiblemişler ve en yüksek bir nezaketle arzularımızı tatmin etmişlerdir. Burada size ne düşündüklerimizi söylemek icab eder ise onları gazetenize sığdıramayacaksınız Aziz dostum. Böylelikle birkaç kelime ile gazeteniz vasıtası ile bize karşı gösterilen hürmet ve misafirperverlikten dolayı bütün alâkadarlara sonsuz teşekkürlerimizi bildirmeği doğru buluyoruz.”

Biz de cevap olarak sayın Türk Denizci Kardeşlerimize şunu bildirmek isteriz ki onların kardeşleri sıfatı ile bütün bunları yapmak bir vazifemizdi ve vazifemizi yapmış olduk. Onları tekrar aramızda görmek en büyük bir arzumuzdur. Her zaman Ana Vatanın kıymetli evlatlarını evimize kabul etmekle en büyük sevinci hissederiz.

Son temennimiz kendilerini yakından tanıdığımız Denizci Kardeşlerimizin istikballerinin parlak olması ve mensup oldukları vatana hayırlı işler yapmalarıdır.”