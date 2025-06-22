Halkın Sesi Kupası-1945

Sanırım, Kıbrıs Türk Futbol tarihimizde bir basın kuruluşunun ilk kez düzenlediği futbol turnuvası oluyordu 1945 yılında. 1942 yılının Mart ayında yayın hayatına başlayan ve ülkemizde en uzun soluklu gazetemiz olan Halkın Sesi, “Halkın Sesi Kupası” adını verdiği bu turnuvanın duyurusunu 15 Şubat 1945 tarihli, nüshasında şöyle duyuruyordu kulüplere...

“Halkın Sesi, 15 Şubat 1945, syf:2

(duyuru)

HALKIN SESİ KUPASI

Sporcu Türk gençliğini birbirlerine tanıştırıp aralarında samimi bağlılık yaratmak ve spor ruhunu olgunlaştırmak amacı ile adanın bütün Türk takımlarını karşılaştırmak emelindeyiz.

Gazetemiz bu maksat için galip gelecek takıma kıymetli bir kupa hediye edecektir.

Maçlar Mart ayı içinde yapılacağından iştirak etmek arzusunda olan kulüp ve takımların Mart iptidasından geç olmamak üzre tahriri olarak idare evimize isimlerini bildirmeleri rica olunur.

Maç tarihleri ve diğer hususta ileride müşterek toplantı yapılarak tesbit edilecektir.”

Neredeyse birbuçuk aylık bir zaman sonrasında Kupa Maçlarının tarih ve katılımcı kulüplerin isimlerinin yer aldığı bir haberle karşılaşıyoruz...

“Halkın Sesi, 24 Mart 1945, syf:1

Halkın Sesi Kupası Maçları başlıyor

Gazetemizin tertip ettiği kupa maçlarına önümüzdeki Pazar gün (yarın) Lûricina ve Lefkoşa’da başlanacaktır.

Lûricina’da: Çetinkaya (B) ile Lûricina T.G.Ocağı

Lefkoşa’da: Çetinkaya (A) ile Tekaütler karşılaşacaktır.

1 Nisan Pazar günü Lûricina-Çertinkaya (B) galibi Limasol’da Limasol Türk Spor Kulübü ile ve 15 Nisan Pazar günü Lefkoşa’da Hısar altında (cirit) faynal yapılacaktır.”

Kupa Maçlarının fikstürü bu şekilde duyurulurken, “faynal” maçının yani “final” maçının ise 15 Nisan’da gerçekleşeceği bilgisi de yazıya eklenmişti. Ve karşılaşmaların ilki Çetinkaya (A) takımı ile Tekaütler arasında gerçekleşmişti...

“Halkın Sesi, 27 Mart 1945, syf:2

HAFTANIN SPORLARI

Çetinkaya (A) 4 – Tekaütler 0

“Halkın Sesi” kupası maçlarına Pazar günü Lefkoşa’da ve Lûricina’da her iki sahada birden başlanmıştı. Lefkoşa’da hısar altında yapılan Tekaütler ile Çetinkaya birinci takımı arasındaki maçı Bay Fikri idare etmiştir. Oyunun bazı anları eğlenceli geçmiş ve neticede oyun 4-0 Çetinkaya’nın galibiyeti ile sona ermiştir. Oyun nokavıt maçı olduğu için Tekaütler kupaya veda etmiş oldular.

Çetinkaya (B) 2 – Lûricina T.G. Ocağı 0

Yine Pazar günü Lûricina’ya giden Çetinkaya (B) takımı Lûricina sahasında yüzlerce seyirci önünde “Halkın Sesi” maçı için karşılaşmışlardır. Oyunu seyir için Lefkoşa’dan birçok meraklılar da Lûricina’ya gelmişlerdi. Ayrıca bunlar arasında “Halkın Sesi” yazı ailesi de bulunmakta idi. Oyunun hâkemliğini değerli hakemlerimizden Bay A. Fikret (Çavuş) yapmıştır.

İlk devrede attıkları iki gol ile haftayımı galip bitiren Çetinkayalılar ikinci devrede sayı kazanamıyarak 2-0 üstün gelmişlerdir. Lûricinalılar mağlûp olmalarına rağmen daha iyi bir oyun çıkarmışlardır.”

Sonunda final gününe gelinmişti. Final karşılaşması, Çetinkaya (A) takımı ile Leymosun Türk Spor Kulübü arasında Lefkoşa’da hısar altı sahasında gerçekleşecekti. Bu muhteşem maçın skoru gazetede “3-1” olarak verilse de, haberin içerisinde Çetinkaya’nın bu maçı 6-1 skorla kazandığını görüyoruz...

“Halkın Sesi, 17 Nisan 1945, syf:2

HAFTANIN SPORLARI

Çetinkaya 3(6) – Leymosun TSK 1

“Halkın Sesi” kupası faynal maçı Pazar günü Lefkoşa’da hısar altında kesif bir seyirci kitlesi önünde oynanmıştır. Maçın idaresini değerli hakemlerimizden Bay Fikri deruhte etmişti.

Oyuna, Amerika Cumhurreisi Bay Ruzvelt’in ruhunu taziz maksadiyle iki dakikalık bir sükûttan sonra başlanmıştır. Takımlar sahada şu şekilde yer almışlardı:

(Çetinkaya): Minnoş, Ali, Yusuf, İbrahim, Salâhi, Kulormo, Cemal, Salahaddin, Defteralı, Zihni, Klak.

(Leymosun LTSK): Canbulat, Hüseyin, Ziya, Neşet, Keremezo, Osman, Japon, Hasan, Behçet, Abdullah, Ertoğrul.

Oyun çok süratli başlamış ve hemen Çetinkaya baskısı altına girmiştir. Çetinkayalılar bu hakim oyunlarının semeresini 10’uncu ve 12’inci dakikalarda Defteralı ile Salahaddin’in attıkları 2 gol ile görmüşlerdir. Yedikleri bu iki golden sonra açılan Leymosunlular Çetinkaya müdafaasının bir hatasından istifade ederek Abdullah vasıtası ile 14’üncü dakikada ilk ve son gollerini kaydetmeğe muvaffak oldular. Bu gol oyunun en güzel golü idi. İlk devrenin bundan sonraki kısmı Limasolluların hakimiyeti ve 2-1 Çetinkayalıların galibiyetiyle kapandı.

İkinci devre: her iki rakip tarafı da galibiyeti kendi taraflarına çekmek için bütün enerjilerini sarfederek oynamağa başladılar. Aradan çok geçmeden hakimiyeti alan Çetinkayalılar devrenin 3’üncü dakikasında Defteralının sıkı bir şutu ile 3’üncü sayılarını da çıkardılar. Oyunun 15 ve 33’üncü dakikalarında Klâk iki gol daha çıkararak takımının galibiyetini perçinlemiştir. Bu anlarda Defteralı bir çarpışma neticesinde oyunu terk etti ve aradan beş dakika geçince yine sahaya giren Defteralı 6’ıncı golü 42’nci dakikada kafa ile yaparak takımlarını sahadan 6’ya karşı bir ile galip çıkardılar. Limasol takımı mühim bir farkla mağlup olmasına rağmen hiç de bozulmadı ve seyircilere zevkli ve heyecanlı bir oyun seyir ettirmiş oldu. Çetinkaya takımının her ferdi uhtesine düşen vazifeyi hakkıyle başarmıştır. Bilhassa Defteralı ile Salâhi’nin candan çalışmaları oyunun kazanılmasında başlıca amil olmuştur. Çetinkayalıları bu kıymetli galebeden dolayı tebrik ederken memleket gençliğini yekdiğerine tanıştırıp bu gibi kardeş temaslarını tertip etmekle Türk sporuna faydalar sağlıyan genç sporsever doktorumuza teşekkürü bir minnet borcu sayarız. Oyunun nihayetinde mevcut kupa alkışlar arasında Çetinkaya kaptanı Defteralı’ya teslim edilmiştir. Oyunun idaresini üzerine alarak tam bir otorite kuran kıymetli hakem Bay Fikri de başarısından dolayı teşekkür ederiz. (ÇAKIR)”