Eşit egemen ve yangın helikoptersiz!

Bir helikopterim bile yok!

Kedi miydi o?

Kedi çok!

Zavallı hayvancıklar, sıcakta sokaklarda!

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Mersinlik-Tatlısu arasındaki ormanlık alanda Perşembe günü yangın çıktı… Polis yangının akşam saatlerinde kontrol alındığını ve dün tamamen söndürüldüğünü açıkladı…

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Allah korudu!

Bu arada Türkiye’den helikopter de geldi ve yangına müdahale etti!

-*-*-

Bizde helikopter var mı?

Yıllardır, tıpkı Ada 74 gemisi yalanı gibi; bir helikopter gelir, şov yapılır, “şurada konuşlanacak” denir ama sonra geri döner, Türkiye’ye gider!

-*-*-

Hep vaat ve hep yalan!

Evet resmen yalan söyleniyor!

-*-*-

Efendim, Türkiye’den KKTC’ye bir yangın helikopterinin ulaşma süresi en az 24 dakikaymış!

Gelmesine gerek yokmuş!

-*-*-

Egemen eşit devlet helikoptersiz mi yani?

Tıpkı su gibi mi?

Türkiye “suyu keserse” ne yaparız mesela?

Kesmez mi?

Ya keserse!

-*-*-

Veya ya boru koparsa!

Neyse, helikoptere bakalım biz!

-*-*-

Bizim helikopterimiz yok!

Tamam 24 dakikada Türkiye’den kalkıp buraya gelecek!

Peki Türkiye’de de yangın varsa ve helikopterler orada kullanılacaksa!

-*-*-

Neden egemen eşit devletimizin bir helikopteri olmasın!

-*-*-

Külliyemiz var!

Camisi de olacak!

Herhalde camiye gidip dua edeceğiz; “Allah bizi yangınlardan korusun” diye!

Helikopter yok!

Sezen Aksu’nun kedisinin olmadığı gibi!

-*-*-

Külliye mi?

2 milyon dolara bir helikopter alınabilir…

Yangın helikopteri…

10 milyon dolara da var…

Masrafları da çok yüksek ama külliye çok daha pahalı ve inanın, külliyenin günlük masrafları, on yangın helikopterinin günlük masrafından az olmayacak!

-*-*-

Şov!

Ormanlarımızdan daha önemli!

O külliye, girenin başına yıkılır inşallah!

Töre ve İsrail’in dostu Azerbaycan!

Zorlu Töre nerede?

Azerbaycan’da!

Ne diyor?

… Gazze'de yaşananlara da işaret ederek, "Bizim nüfusumuz az ama güvendiğimiz ana vatan Türkiye var. Bugün 146 ülke Filistin'i tanıyor ama Filistin'de katliamlar devam ediyor. Bizi sadece Türkiye tanıyor ama Türk ordusunun gücü sayesinde kılımıza bile zarar veremiyorlar” diyor…

-*-*-

Türkiye iyi ki var, yoksa Rum bizi yerdi!

Biz çünkü Dünya’nın en aciz, en zavallı insan topluluğuyuz!

Bunu mu demek istedi Sayın Töre?

-*-*-

İkincisi; İsrail’in katliamlarının yarı akaryakıtını sağlayan, İsrail’in Amerika’dan bile en yakınındaki destekçisi Azerbaycan’da bunu söylemesi de son derece ilginçti!

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Nereden baksan tutarsızlık!

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Haaa bu arada, “Azerbaycan bizi tanıyacak” söyleminde bulunan herkesi de kınıyorum!

Vallahi tanımasın, billahi tanımasın!

Eksik olsun!

Tatar’a Holguin golü!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresi 3 ay uzatıldı.

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Diplomatik kaynaklara göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Holguin'e güven duyuyor…

Ama bunun da ötesinde, diplomatlara göre Guterres, “Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar'ın görev süresinin uzatılmasına karşı çıkmasına rağmen Holguin'i ilerleme sağlamak için azami çabayı gösterecek deneyimli bir diplomat olarak görüyor”…

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Bu arada Holguin'in Haziran ayı sonuna kadar içeriği az çok tahmin edilebilen raporu BM Genel Sekreteri Guterres'e sunması bekleniyor…

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Şimdi gelelim Ersin Tatar’ın da anlayacağı bir şekilde, bu konuda yorum yapmaya!

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Tatar’ın üç beş kişiden oluşan aşırı faşist bazı saz arkadaşları, “madem ki görev süresi uzatıldı, asla görüşmemelisin” çağrıları yapmaya başladı bile…

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Holguin’in görev süresinin uzatılması, Tatar’ın maçta 1 – 0 yenik duruma düşmüş olmasıdır!

Eğer faşist dörtlüyü veya beşliyi dinleyip de Holguin’i kabul etmez, görüşmezse, maçı zaten 10 – 0 kaybetmiş olacak!

Haaa kabul ederse ne mi olur?

Rezil!

O kadar!

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Çökmüş kokmuş, geleceği olmayan bir siyasetten daha fazlası da beklenmez!

Elektriğimiz neden kesiliyor ve neden çok pahalı?

Elektrik kesintilerinin sebebi, hükümetin, Kıb – Tek’ten yana değil, özel bir şirketten yana olmasıdır!

Elektrik kesintilerinin sebebi ve hükümetin bu konudaki “acizliği”, TC Lefkoşa Büyükelçisi’nin “Kıb – Tek ve El – Sen’den kurtulmak lazım” sözünde zaten açıkça dile getirilmiştir!

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Elektrik kesintilerinin yanında aşırı pahalı olmasının sebebi de hükümetin acizliğidir!

Kıb – Tek’e yatırım yapmaya korkuyor olmasıdır!

Kıb – Tek’e Türkiye’den ne idüğü belirsiz bir yerden, ne idüğü belirsiz akaryakıt alınmasıdır!

Bu konuda ısrarla ihaleye çıkmadan doğrudan akaryakıt alması ve bu işten bazı kişilerin komisyon sağlamasıdır!

Kıbrıs Cumhuriyeti Birinci Cumhurbaşkanı Makarios’un, ülkedeki tüm devlet dairelerine asılan fotoğrafını çeken; ülkenin Rum – Türk fark etmez, en iyi bilinen fotoğrafçısı; gerçek bir tarihti… Foto Diana’yı, asıl adıyla Mustafa Okay’ı kaybettik… Bir dev çınarımız daha devrildi… Nur içinde uyusun. Ailesinin ve ülkemizin başı sağ olsun…