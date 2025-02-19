Eşeklerin oyu yok!

İnsanlar yollarda eziliyor, çarpan kaçıyor, geriye dönüp bakmıyorlar bile… Öylece savruk, başıboş, vicdansız bir ruh haliyle hayatın içinde sürükleniyor ve kayboluyoruz.

Kimileri diyor ki, “İnsanlar birbirine kıyarken, Karpaz'daki eşekleri mi koruyacaklar?”

Bu bir bilinç, duyarlılık, kültür, eğitim, medeniyet meselesi...

İkisi birbirinden farklı değil.

Şiddet sarmalında, kabadayılık ikliminde, güç gösterileri arasında cehalet kendini gösteriyor.

İnsana da gösteriyor hayvana da…

Plansız ve kontrolsüz bu düzende, kendi kararlarımızı veremediğimiz bir ortamda, onca çürüme ve kirlenme içerisinde insana da eşeğe de kıyan zihniyet aynıdır.

***

Karpaz’daki tüyler ürpertici katliamın ardından henüz bir “tutuklama” duydunuz mu?

Sanmıyorum!

Bunca yıldır hiç olmadı.



Yine bayraklar asılır yakında…

Kürsüler kurulur.

İmza törenleri düzenlenir ve nutuklar söylenir uzun uzun…

Duayla başlanır, marşla tamamlanır açılışlar.

“Reklamlar izlediniz” tadında törenler yapılır.

Ama icraat yapılmaz.

Hep bir gösteriş, hep bir mizansen…

***

Lefkoşa’nın güneyinde “Gastronomi Fuarı”ndan izlenimlerimi yazmıştım.

Skarinou köyünde, “Altın Eşekler Çiftliği”ndeki üretim okurun olağanüstü ilgisini gördü.

Bir yanda katliam konuşulurken, diğer yanda eşek sütünden sabun, krem, şampuan ve çikolata üretilerek katma değer yaratılıyor.



Yine kıyas yaptık ister istemez…

Yüzünü dünyaya dönmüş bir toplumla, mağara yalnızlığı arasında…



Hani bir laf vardır ya, "bu ülkede eşek yerine konmuyoruz" diye.

İyi ki!

Bir de eşek yerine koysalar, canice katledecekler.



***

Bundan 1 yıl 6 ay önce bir işbirliği protokolü imzalanmıştı: Eşek Yönetim Projesi İş Birliği Protokolü.

Ne oldu?

Hiç!



Bilim Kurulu oluşturulacaktı, güya...

"Ham hum" kurullarından buna zaman kalmadı sanırım.

Bilim Kurulu oturacak ve "Eşek Yönetim Planı" oluşturacaktı.

Güya, meseleye bilimsel, insancıl, kalıcı çözümler üretilecekti...

Gördünüz işte "insancıl" çözümleri!

Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın imzaladığı projenin yürütücülüğünü Taşkent Doğa Parkı üstlenecek, Erenköy Karpaz Belediyesi de destek verecekti.

"1 yıl boyunca biz gerekli hazırlıkları yaptık ama projenin gerçekleşmesi için hiçbir kaynak yaratılmadı" diyor, Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat.

Şu bilgiyi de veriyor:

“Karpaz’daki bir eşeğin 10 yıllık bakımı, refah ve güven içerisinde yaşamasının sağlanması ve sürdürülebilir çözüm için ihtiyacı tek seferlik sadece 200 Euro’dur. Karpaz’da yaklaşık 3 bin eşek yardım bekliyor. Biz ise son 1 yıl içerisinde sadece 5’ine sponsor bulabildik.”



***

En az 14 eşeği katlettiler.

Şimdi hep birlikte ağlıyoruz.

Ülkeyi yönettiği iddiasında olanlar dâhil…

Onlar da haklı…

Eşeklerin oyu yok sonuçta!

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* (Meraklısına: 20 Şubat Perşembe, saat 14.00'te, Merkez Lefkoşa'da "Eşek Yönetim Projesi" hakkında bir bilgilendirme paneli düzenlenecek. Taşkent Doğa Park'nın etkinliği halka açık olacak.)

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