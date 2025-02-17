“Eşek sütü dener misiniz” dedi, fuardaki adam, kucağında bebeği bizi karşılarken…

İnsan ilk duyduğu zaman biraz ürperiyor.

Önyargı elbette…

- “Hepsi kendi üretimimiz…”

- Kıbrıs’ta mı üretiyorsunuz?

- Köyümüzde büyük bir çiftlik var.

Sabun, çikolata, kozmetik ürünleri ve kremler…

Hani bizim dert olarak gördüğümüz eşekler üzerinden üretim yapıyorlar.

***

Lefkoşa’nın güneyinde hafta sonu “Yemek Fuarı” vardı.

Davet gelince bir bakalım dedik.

Lefkoşa’nın kuzeyinden beter bir fuar alanı…

Korku filmi platosu gibi…

Eşek sütüyle burada tanıştık.

Üstelik karşımızda bir Kıbrıslı Türk vardı.

20 sene önce güneyde evlenmiş, aile kurmuş, Skarinou köyünde…

Eşi Limasollu…

Üretimi de o yapıyor zaten…

Hem eşek sütünü tattık, hem de eşek sütü özlü sabun aldık, biraz da sohbet ettik.

“Doktorlar anne sütüne en yakın süt olduğunu söylüyor eşek sütünün… Çok yararlıdır. Üretim çiftliğimi Skarinou köyünde, gelirseniz beklerim. Feyzi derseniz, beni hemen bilirler…”

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Kıbrıs eşeği meşhur derler ya!

Meğer çok da faydalıymış.

1974 savaşından sonra Mesarya’dan göç eden aile, Larnaka yakınlarındaki Skarinou köyünde, “Altın Eşekler Çiftliği”ni kurmuş.

23 Şubat tarihinde köyde festivalleri var.

Evet, bildiniz, “Eşek Festivali…”

Adanın sembol hayvanlarından dert sahibi olmak yerine, hem eğleniyor, hem de kazanıyorlar.

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Eşek sütüne gelince… Yağ oranı en düşük sütlerden biri olduğunu anlattılar. Besin içeriği açısından anne sütüne en yakın süt diye belirtmiştim; ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirdiği, cildi yenilediği, kemik gelişimi ve sağlığı için fayda sağladığı söylendi…

Kendime de kızdım doğrusu…

Bunca yıldır gazetecilik yapıyorum ama adada böylesi bir çiftlik olduğunu bilmiyordum.

Çok gezdiğimizi sanıyoruz ama kendi ülkemizi bile tanımıyoruz henüz…

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Fuara gelince!

Özellikle zeytin ve zeytinyağına yönelik onlarca ürün var; sunum ve ambalajlar son derece profesyonel…

Yine sabunlar, kremler, yağlar…

Kıbrıs’a özgü ürünlerin geliştirilmesi, pazarlanması ve değerlendirilmesi için ciddi teşvikler veriliyor tabii…

Bir de koskoca Avrupa pazarı var önlerinde…

O nedenle hep diyorum ya çözümün avantajlarını ve bu adanın ortak potansiyelini konuşsak keşke suçlama oyunları ve korku dağları yaratmaktan vazgeçerek…

Ciddi fırsat var önümüzde…

Üretim odaklı çözümler aramasını bilirsek…