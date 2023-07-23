Eleştirmek mi yıkmak mı?

Tufan Erhürman, Ercan Havaalanı’nın açılış törenine gitmeli miydi gitmemeli miydi?

CTP Genel Başkanı’na, “Tufan hoca” ya da “Tufan başkan” derim…

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Son günlerde, Tufan hocaya, “İyi ki gittin, görevindi” diyen de var, “Bu da Türkiyeci” diyen de!

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Bu yazıyı, Tufan hocayı savunmak ya da bir suç işlemiş gibi “aklamaya çalışmak” maksadıyla yazmıyorum…

Kendisi zaten çok anlaşılır bir dille açıkladı…

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Ne dedi Tufan hoca?

Şunları söyledi:

“Yakından tanıdığım, beni yakından tanıdığını düşündüğüm dostlar, makam için ilkelerinden ödün verdi demiş. Sağ olsunlar.”

“Genel başkanlık falan dikkate almadan parti organlarının kararlarına uyduğumu, ortak akla inandığımı bildiğini sandığım dostlar bireysel davrandığımı söylemiş. Onlar da sağ olsunlar.

Biz hep ateşe yakın uçtuk. Tatlı suda yüzmek hiç nasip olmadı. Hep sırtımızda yumurta küfesi taşıdık. Bu halk, bu coğrafyada barış içinde, insan onuruna yaraşır biçimde yaşasın, hep var olsun diye…”

“Bu halka inandık. Bu halkı ve bu toprakları çok sevdik. Nefretten değil, sevgiden beslendik. Ve demokrasiyi yalnızca başkalarını eleştirme hakkı olarak değil, bize yapılan eleştirileri hoşgörüyle karşılama yükümlülüğü olarak da kabul ettik. Bu nedenle bize yapılan eleştirileri, katılmasak da hep dinledik ve anlamaya çalıştık. Bundan sonra da öyle yapacağız.”

“Bu halk için, bu ülke için, ben değil, BİZ diyerek, herkesle konuşacağız. Nefretle değil sevgiyle büyüyeceğiz. Ve barışa, barışla yürüyeceğiz.”

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Tufan hoca açılışa gitti; vaaaay yalaka!

Tufan hoca açılıştaydı; aha Türkiyeci!

Tufan hoca şöyle, Tufan hoca böyle!

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Tufan hocanın örneğin Kıbrıs’ta çözümle alakalı söyledikleri, savundukları değişti mi?

“Yaşasın egemen – eşit devlet” mi dedi?

Hocayı gördü ve “Allah seni başımızdan eksik etmesin” diyerek elini mi öptü?

İdeolojisini mi sattı?

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Elbette eleştiri yapılacaktır…

Bir grup faşist çözüm düşmanına göre, Tufan hoca federal çözümü ısrarla savunduğu için, AKEL güdümündedir…

Varsın, “solculuk sadece bizim işimizdir, başkası asla solcu olamaz” diyenler de, başka taraftan saldırsın!

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Bunların çok ötesinde, belki de en çok üzerinde durmamız gereken konuyu hiç kimse konuşmuyor…

Tufan hoca gökten zembille inip de CTP’ye genel başkan, bu ülkeye de başbakan olmadı…

Tufan hoca, O’nun ya da filanın “adamı” olduğu için genel başkan seçilmedi…

CTP üyelerinin helal oyları ile partinin genel başkanlığına seçildi…

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Ve hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, Tufan hoca, Tufan başkan bu ülkenin bilgili, kültürlü, kibar insanları arasında; en çalışkanlar, en zekiler arasında, kesinlikle ilk beşlerdedir…

Ve hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki, Tufan hoca, Tufan başkan, bu ülkeyi vatan kabul etmiş herkesin sevdiği ve saydığı bir siyasetçidir…

Ve asla fikirlerinden ödün vermeyen bir istikrar abidesidir…

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Ve hepsini bir yana bırakın; en iyi bildiğiniz nedir?

Çekinmeden söyleyin; en iyi bildiğiniz şudur ki; “… yarın cumhurbaşkanlığı seçimi yapılsa, Tufan hoca ilk turda yüzde 70’e dayanan oy oranına ulaşır!”

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Ve Tufan başkan, KKTC demokrasisinin ana muhalefetinin lideridir…

Resmi görevi vardır…

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Elbette eleştireceksiniz!

Eleştirmezseniz, yanlış yaparsınız!

Yüzüne, eleştireceğim konu varsa söyleyebilirim…

Söylerim, söyledim, çekinmedim…

Mutlaka herkesi, her eleştiriyi dinler…

Notlar alır…

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Ama eleştirirken, işin içine siyasi duruştan, siyasi tutarlılıktan çok; kişisel kıskançlıklar – partisel çekememezlikler katarsanız, hiç de inandırıcı olmazsınız…

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Tufan hocayı; partisinin kararı ile gittiği açılış nedeniyle değil; görüşleri, duruşu ile eleştirin…

Tek bir “çözüm karşıtı”, “barış düşmanı”, “yobaz”, “yalaka”, “yağcı” tavır görürseniz; kulunuz – köleniz olurum!

Yok eğer illa ki, “kişisel çekememezlik” yani tekrar edeyim, “kıskançlık” egosuyla vuracaksanız; üzgünüm, ağırınıza gidecek ama; “baraj altı oyunuz kadardır boyunuz!”

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CTP çok yanlış yapan bir parti midir?

Kesinlikle “bana göre” yanlışlar yapmıştır!

Bazı CTP’liler çok yanlışlar yaptı!

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Mehmet Ali Talat, Ferdi Sabit Soyer gibi efsaneleşmiş CTP liderlerini çok eleştirdim geçmişte…

“Bu ikisini Türkiye klonladı, gerçek Mehmet Ali ve gerçek Ferdi değil bu gördüklerimiz” diye yazdığım dahi oldu!

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Evet eleştireceksiniz!

Ama lütfen unutmayın!

Tüm bireysel hatalara, tüm kişisel çıkara dayalı yanlışlara rağmen, CTP, Kıbrıs Türk toplumunun en değerli, en güçlü “can simidi”dir!

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CTP, Kıbrıs Türk sol hareketinin en güçlü kalesidir…

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Kıbrıs Türk sol hareketinin dev isimlerinden merhum Ahmet Sadi Erkurt; Londra’daki yıllarımda CTP’yle ilgili eleştirilerimi dikkatle okuyordu…

Bir gün “Bana gelir misin lütfen, sohbet edelim” dedi…

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Efsane sendika lideri, güzel insan Ahmet Sadi Erkurt ya da Ahme Sadi amca ile Islington’daki üç katlı Victorian evinde buluştuk…

Mutfak penceresinden bahçeyi seyrediyordu…

Bir yakını, “hastalandı” diye, meyve vermeyen incir ağacını kesmişti…

Ahmet Sadi amca, “… Kesmesin demiştim; çünkü her sabah kahvemi içerken o incire bakar, Baf’ta Karpaz’a yurdumu dolaşırdım” gibi bir laf etmişti…

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Kıbrıs sevgisi zirvede bir insandı Ahmet Sadi amca…

“CTP yönetiminin bence de onaylanmayan görüşleri vardır… Zaten beni de Nurettin’i de (Nurettin Seferoğlu) bir miktar dışladılar” demişti…

Ve özetle şunları eklemişti:

“… Unutma, CTP’yi eleştireceksin, yönetimler seni dışlayabilir, ama bu parti, üç beş kişiyle başlayıp bu günlerde ülkenin en büyük siyasi partisi haline gelen Kıbrıslı Türk sol hareketin en değerli adresidir… Yıkmaya, kırmaya, dökmeye çalışmayacaksın…”

Eleştirelim tabii ki ama yıkmaya, kırmaya, dökmeye çalışmak; tükenmek üzere olan topluma daha çok zarar verir! Ve sonuçta tüketmeye çalışanlara hizmet eder!

Sadece İtalya’nın değil, belki de Dünya’nın en önemli sanat kurumlarından biri olarak kabul edilen "EFFETTO ARTE FOUNDATION", Kıbrıslı sanatçı Feridun Işıman’ı ödüllendirdi… Bu ödül, "İtalya’nın Dehası - Uluslararası Michelangelo Ödülü” adını taşıyor… Işıman, Başkent Roma’da , "Teatro İtalia" adlı salonda, 22 Temmuz 2023’te prestijli ödülünü aldı… Feridun hocamız, ödülünü, en büyük destekçisi, eşi, kendisi gibi emekli öğretmen Dervişe hanıma ithaf ettiğini söyledi… Sen ne güzel bir insansın… İyi ki öğretmenimiz oldun, senin öğrencin olmak, seni çok sevmek, bizim için onurdur… Gurur duyduk Feridun hocam…