Aralık 2022 yerel seçimleri öncesi Hamit Bakırcı; “Eşsiz tarihi, bakir doğası ve gönül dostu insanlarıyla Karpaz yarımadası ve köylerimize sahip çıkıp, elimizi taşın altına koymaya hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Dipkarpaz’ın ve birleştirilen Yenierenköy’ün belediye Başkanı olunca da Hıristiyanlığın kutsal yerlerinden olan Dipkarpaz Burnu’ndaki Apostolos Andreas Manastırı’na mescit yapacağını söylüyor… Demek ki “eşsiz tarih” bilgisi dahilinde manastırı mescitle nötrleştirmek gibi de bir dipnotu varmış.

Ulaştırma’dan sorumlu yapılan ama ulaştırmayı eziyet haline getirmiş Arıklı da bu eylemi desteklemek için “Mescit, egemenliği göstermek için inşa ediliyor” demiş.

“Allah akıl-izan versin” der yaşlılarımız…

Egemenlikle öyle bir bozdular ki bu durumu mescitle sağlayacaklarına inanmışlar.

Emirlerden çıkmayan, kula kul olmuş kişiler ne yapacaklarını şaşırmış durumda, sağa sola küfrediyor, şiddetin dillerine yansıyan bir biçimiyle korkutmaya çalıştıkları insana uzak, emir aldıklarına “bakın işte istediğiniz şekilde işimizi yapıyoruz” demeye çalışıyorlar.

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“Burada bana ulaşan bir iddiayı yazmak isterim; Denildiğine göre AKP hükümetinin yapılan seçimlerde İskele bölgesinde desteklediği 5 kişi varmış. Bunlardan biri şimdiki Çevre Bakanı Hamit Bakırcı’ymış. Bakırcı Meclise girmekle kalmamış, AKP’nin isteğiyle Karpaz’ı da direkt ilgilendiren bir şekilde Çevre Bakanı yapılmış.”

Yukarıdaki paragrafı 10 yıl önce yazmıştım. Şimdinin Dipkarpaz-Yenierenköy Belediye Başkanı Hamit Bakırcı o zaman yazıda olduğu gibi Çevre Bakanı olurken, o dönemin Dipkarpaz Belediye Başkanı Mehmet Demirci ile Karpaz’ı ‘halletmek’ için işbirliği yapıyorlardı.

Şimdi bakan olarak değil ama bölgenin belediye başkanı olarak ‘önemli icraatı’ manastıra mescit yapma düşüncesi… Arıklı’nın iddia ettiği şekliyle ‘egemenlik’ için…

Bizi bu insanların kafa yapılarına muhtaç edenler için dualar ediyorum sürekli!..

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Geçmişte ve şimdi, etrafımızdaki pis kokulardan kurtulmanın yollarını arıyoruz ama demek ki yeterli olmuyor; Şimdi de hem turizmden, hem kültürden, hem gençlikten, hem de çevreden sorumluluk görevi verilmiş ve de başbakan yardımcısı da yapılmış bizim Fikri Ataoğlu, yeni turizm yatırımları için alçak orman arazileri bulduğunu açıkladı.

Müjdeli haber veriyor kendi aklınca… Yukarılardan veya buradaki temsilcilerinden bir emir gelmiş olacak ki arazi arayışına geçti Fikrioğlu…

Bulunduğu koltuktan oldukça memnun, bu koltuk için her emri sorgulamadan uygulayacak ve bol bol da sorumluluk almış olan Ataoğlu, Türkiye’nin sermayedarları için alçak orman arazilerini peşkeş çekmek istiyor. Hazırda casino izni verme sınırını kaldırmak için yasa hazırlığı da yapılırken “müjde! Size arazi buldum” dedi Ataoğlu, paraları saymak için ellerini ovuşturanlara…

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Bir kez daha ediyorum duamı; Allahım bu kafalar için şükran!..