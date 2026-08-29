Dört büyükler geliyor maşallah!

Cuma günü sabah televizyon programında dua ettim; Kıbrıs Cumhuriyeti takımı Omonia ve Türkiye Cumhuriyeti takımı Beşiktaş “inşallah maç yaparlar” dedim!

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Duam kabul edildi!

Beşiktaş, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne gelecek ve Omonia ile maç yapacak!

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Şimdi kafamda çok ciddi sorular var…

Bu soruları sizlerle de paylaşmak isterim…

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Ama önce, ambargolar – izolasyonlar ve “Türkiye de katakulliyi bırakın, bize aynısından koymak zorunda çünkü mesele ambargo ya da izolasyon meselesi değildir, mesele KKTC’nin doğmamış, doğrulmamış, olmamış, olamamış olmasıdır” konusuna gelmeden önce; “neydi be o dünkü hava?” meselesine de Pazar yazımızın içinde hafiften değinelim!

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Barcelona, ELAM, Tufan hocam, sert mesajlar, omurgasızlık, beyinsizlik derken ambargolar, izolasyonlar az kalsın kafayı sıyıracaktık…

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O sıyırma kıyısında, 29 Ağustos 2026 tarihinde hava sıcaklığı bayağı sert biçimde düştü…

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Sabah 06.10 gibi yürüyüş yapmak için Gönyeli – Kanlıköy ovasına yöneldim…

Batı istikametinde bir gökkuşağı belirdi; göz kararı ile “şu anda Omorfo’ya yağar” dedim…

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Omonia’nın en çok şampiyon olan “komünist” bir Kıbrıs takımı olmasının yanı sıra, aynı ülkenin meteoroloji uyarısına baktım; “hava sıcaklığı iç kesimlerde yaklaşık 39°C'den 30°C civarına düşece” diyordu!

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Ve serin bir esinti vardı ve telefonumdaki hava durumu uyarısı saat 07.00 gibi 24°C demekteydi!

Haftalardır 39°C’ın altını görmediğimiz bölgede bu ani düşüş ne yaptı?

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Cyprus Mail gazetesine bilgi veren uzmanlar dediler ki; “… sıcak ve nemli hava kütlesinin üzerine daha serin/kararsız bir hava sisteminin gelmesiyle gök gürültülü sağanakların oluşması mümkündür”…

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Yani, böylesini 58 yaşını geçmiş biri olarak hiç hatırlamıyor olmama rağmen “Ağustos ayında Kıbrıs'ta fırtına olması başlı başına iklim felaketidir” diyemezmişiz!

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Örnekle açıklayacak olursak; örneğin Lefkoşa'da ağustos ayının uzun dönem normali yaklaşık 29,4°C iken, Ağustos 2026'nın şimdiye kadarki ortalaması yaklaşık 30,5°C görünüyor. Aynı dönemde 21 Ağustos'ta 41,5°C ölçülmüş… 27 Ağustos'ta Kıbrıs Meteoroloji Servisi iç kesimler için 40°C beklenen bir sıcaklık nedeniyle sarı uyarı yayımlamıştı… Aynı servis dün sarı değil turuncu uyarı verdi, “sokağa çıkmayın” dedi!

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Ne diyor uzmanlar?

Diyorlar ki; “… Daha sıcak atmosfer ve daha sıcak deniz, atmosferde daha fazla enerji ve nem bulunmasına yol açabilir. Sonra daha serin ve kararsız bir hava sistemi geldiğinde bu enerji; kısa sürede çok kuvvetli sağanak, dolu ve ani rüzgârlar şeklinde ortaya çıkabilir.”

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Peki küresel ısınma?

“Bugünkü fırtınaya küresel ısınma sebep oldu” diyemezmişiz!

Aklıma pek almadı ama Cyprus Mail gazetesindeki bir haberde, aynen şöyle deniyor:

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“… Kıbrıs açısından daha büyük tehlike bugünkü (dünkü) yağmurdan ziyade uzun vadeli sıcaklık + kuraklık + su kıtlığı kombinasyonu. Ağustos ayında Kıbrıs'ın 40°C'leri görmesi artık şaşırtıcı değil; fakat bu sıcaklıkların daha sık, daha uzun ve daha yoğun hale gelmesi asıl iklim değişikliği göstergesidir. Yakın tarihli bir değerlendirme de Kıbrıs'ın özellikle su kaynakları, tarım ve turizm açısından artan sıcaklık ve kuraklık riski yüksektir…”

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Yani anladığım şudur; 29 Ağustos 2026 tarihinde, birkaç saatte ortalığı darmadağın eden sert rüzgar ya da tek kelime ile “fırtına” normal bir meteoroloji olayıdır ancak Kıbrıs'ın giderek daha sıcak ve kurak bir iklim kuşağına kayması ise normalleşmemesi gereken bir iklim değişikliği sorunudur.

Hah aha bu!

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Şimdi gelelim Beşiktaş’ın Omonia’ya konuk olma meselesi ile ilgili sorulara…

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Sorulara geçmeden önce gayet açık ve net bir şekilde vurgulamak isterim ki; Baf Ülkü yurdu, Gaziveren ve Tottenham’ın olmadığı bir Dünya’da kalbimdeki tek futbol takımı Omonia’dır!

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Neden Omonia?

Sabaha kadar anlatırdım ama gerek yok!

“Yenildiğinde üzülüyorum, kazandığında seviniyorum da ondan” da diyebilirim; “Kıbrıslı tüm solcuların en önemli takımıdır da ondan” da!

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Ülkemin takımı!

Kıbrıs benim de ülkem değil mi?

Kıbrıs Cumhuriyeti benim de devletim değil mi?

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Müstafi tümamiraller de anlasın diye açıkça yazayım; pasaportunu tutan herkesin devletidir Kıbrıs Cumhuriyeti!

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Şimdi sorular…

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Beşiktaş Kıbrıs’a nasıl gelecek?

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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tanımadığını iddia ettiği bir ülkenin takımı ile maç yapılmasını hukuken ve fiilen nasıl açıklar?

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“KKTC de yasal bir devlettir, tanınmalıdır” diyen herhangi bir Türkiyeli ya da KKTC’li yetkili hatta en yetkili şahsiyet, bu ve benzeri durumlarla ilgili olarak nasıl izahat verir?

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Bu maçta favori Beşiktaş’tır… Şikayetim yok ama “İnşallah Omonia kazanır” dersem, vatana ihanet etmiş olur muyum? İhanet edeceğim vatan hangisidir? KKTC mi? KKTC yok ki! KKTC varsa, Türkiye de KKTC’yi tanıyor ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımıyorsa, o zaman bu maça çıkmamak, tanımadığı bir ülkeye takımını göndermemek gibi bir cesareti ya da kahramanlığı olması gerekmez mi?

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Kıbrıslı Türkleri herkes bu kadar rahat kandırıyorsa, tümümüz zavallı olmaz mıyız?

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Haaaa, hemen “dört büyükler çocuklarımız için geliyor” gibisinden bir açıklama yapıldı… Bu açıklama nedir? “Türkiye bizi tanıyor bu da yeterlidir, ötekiler eksik olsun, olmasalar da olur” mu demek istiyorsunuz?

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Be arkadaşlar, “KKTC diye bir devlet yoktur; Kıbrıs Adası’nın tek yasal devleti Kıbrıs Cumhuriyeti’dir ve Türkiye de ister seve seve ister sevmeye sevmeye bunu kabul etmek zorundadır” dersek, süsümüze ket mi vurulur?

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Beşiktaş takımı Kıbrıs’a Larnaka’dan gelecek. Peki, KKTC’ye geçip, buradaki bir otelde konaklayabilirler mi?

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Konaklamayı bıraktım, 15 dakikalığına otobüsle dahi olsa – özellikle sadece AB pasaportlu olanlar veya vizeyle gelen tüm sporcular, Kuzey Lefkoşa şehir turu atabilirler mi?

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Son soru: Dört büyükler geliyor! Yani mastürbasyonu çok seviyoruz mu demek istiyorsunuz?