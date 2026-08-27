‘Var’lık ‘Yok’luk Meselesi

Efendim, geçen yıl nüfusu 590 bin diye açıklamıştınız ya!..

Evet n’olmuş?

Bu yıl 500 bin demişsiniz ama…

Eee n’olmuş?

Nasıl n’olmuş? 590’dan 500’e nasıl düşer diye merak etmişler, onun için hatırlatıyorum.

Oğlum düşer tabii… Şimdi yaz mevsimindeyiz. Çoğu insan denizde. Karada değiller ki! Denizde olanları nüfusa nasıl katabiliriz ki!. Yurt dışında tatil yapanlar da var. Onları da çıkart. Düşmez mi 500’e…

Haa! Bardon efendim.

***

Efendim, diyorlar ki ülkemizde güvenlik endişesi varmış.

Memleket sorma gir hanı olmuş, belde tabancalar, cepte çakılar ile gezenler artmış, hatta cinayetler işleniyormuş, tehditler yapılıyormuş, kadına şiddet artıyormuş falan…

Nerede, ne zaman, kim, n’olmuş?!

Haa onlar mı? Bunlar hep ‘algı’… Memleket güllük gülistanlık, bizim başka dertlerimiz var şimdi… Önümüzde seçimler var. Sözü edilen şeyler olsa biz de duyardık herhalde!..

*

Efendim, beni çağırmışsınız…

Haa, evet. Düşündüm de… Aslında düşündüler de, benim de söylememi istediler.

Neyi efendim?

Şey yapalım; Ülkeye gelecek olanları kontrol edelim, hatta gelmeden yapalım kontrollarını gibi bir sistem kuracağımızı söyleyelim.

Efendim, bu söylediğiniz ‘copy paste’ olmayacak mı?

Neden? Kim, ne zaman, ne söyledi?

Ben duymadım.

Peki efendim, yazalım da ezber yapasınız o zaman.

***

Efendim, yerel seçimler olacakmış.

Evet, olacakmış.

Nasıl yani, siz de mi ‘mış’ diyorsunuz? Belli değil mi?

Belli gibi ama emin da değilim. Bak, karma oyun kaldırılmasına karşı olanlarımız var.

E, n’olacak?

Bilmem, bir şekilde idare edeceğiz artık ama nasıl bir idare onu da bilmem.

E genel seçimler?

O da aynı tarihte mi?

Yerel tam belli değilken geneli nerden bileyim?

Efendim üç ay kaldı söylenen tarihe… Ne yerel belli ne genel. Kim bilecek peki?

Sen da be çocuk! Daha bunu soran ama!

***

Efendim, liderler görüşmüşler.

Kimler, ne zaman, n’apmışlar?

Liderler efendim, görüşmüşler ve artık her hafta görüşeceklermiş.

Ne yani! Öyle bişey mi vardı? Nerde n’olmuş da haberimiz olmadı!

Nasıl yani! Bir ay önceden herkes biliyordu görüşeceklerini…

Allah Allah, hiç duymadım.

Benim konum değil da ondan herhalde…

Herhalde efendim!

***

Efendim, bu dönem çok kötü gitti.

Yolsuzluktu, rüşvetti, usulsüzlüktü derken yanıbaşımızdan insanlar gitti.

Kim, ne zaman, nere gitti?

Ben görmedim, duymadım.

Efendim, var mısınız, yok musunuz?

Ne varım, ne yokum.

Yaşar mısınız peki?

Hem de nasıl!