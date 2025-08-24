Dönemin Ruhu: Aydınlanmaya Karşı Restorasyon ve Yeni Kutsal İttifak (2)

Bu baş döndürücü gelişmeler karşısında muhafazakar kesim burjuvaya-liberalizmine karşı baş kaldırdı. Modern topluma, Aydınlanmaya ve ulus-devlete bir tepki olarak ortaya çıkan muhafazakarlık, dinin ve geleneksel değerlerin korunmasını amaçlıyordu. Monarşilerin yeniden kurulmasını ve İmparatorlukların devamını destekliyordu.

Muhafazakârlığın temelinde güçlü bir ataerkil yapı özlemi vardı. Muhafazakârlar “baba” figürünün korunmasını, toplumların güçlü liderlerin denetiminde olmasını istiyorlardı. Çünkü, otoriter babalar/liderler “düzeni” sağlarlar ve muhafazakârlar için “düzen” özgürlükten önce gelir. Özgürlük sadece geleneği sürdürmek için talep edilebilir ve bununla sınırlı tutuluyordu.

Napolyon Savaşları’nın ardından Avrupa’nın siyasi haritasını yeniden çizmek ve imparatorluklara dayalı statükoyu korumak ve monarşileri geri getirmek için Avusturya, Rusya ve Prusya'nın girişimiyle toplanan Viyana Kongresi (1814-1815), Kutsal İttifak kurulmasıyla sonuçlandı. Bu ittifak, Avrupa'da Hristiyan değerleri ve mutlak monarşiyi korumak amacıyla oluşturulan bir birlikti. Nitekim, 1815 ile 1830 yılları arasındaki dönem, Fransız İhtilali ve Aydınlanma düşüncesinin etkisiyle oluşan liberal anayasal düzenlere karşı savaş açılan, yurttaş hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı, aristokrasinin yeniden kendi düzenini kurduğu bir dönem oldu. Restorasyon adı verilen bu dönemin kilit ismi Avusturyalı devlet adamı Metternich idi.

Restorasyonun kelime anlamı yeniden kurmak, yeniden düzenlemektir. Sözünü ettiğimiz Restorasyon döneminde de monarşilerin yeniden kurulduğu, hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı bir dönemdi.

Bu dönemde Aydınlanmanın evrensel söylemine karşı, Yerli ve Milli kavramına önem veren fikir hareketleri ortaya çıktı. Başta Alman Romantizmi olmak üzere, evrensel değerlere karşı çıkan bu hareketler, o tarihe kadar liberalizm ve cumhuriyetçilikle iç içe geçen milliyetçilik anlayışından uzaklaştılar. Ulusların kendine has milli kültürleri olduğunu ve bir ulusu ancak o ulusun üyelerinin anlayabileceğini ileriye sürmeye başladılar.

Yurttaşlık anlayışını ortak etnik kökene ve ortak dinsel inançlara bağladılar. Aydınlanma ve Fransız İhtilali evrenselci yaklaşımla yurttaşlığı bir devletin sınırları içinde yaşayan herkesi kapsayacak biçimde tanımlarken, milli kültür anlayışıyla yurttaşlığı etnik köken ve din esasına indirgediler. Aydınlanma ve cumhuriyetçi anlayışa karşı kapsayıcı olmayan, dışlayıcı bir ulus anlayışına yöneldiler.

İşte, içinden geçtiğimiz dönem, o dönemin ruhuna çok benziyor. Aydınlanma ve Fransız İhtilali’nin ortadan kaldırdığı her şey adeta geri geliyor. Aile, Ulus ve Din söylemleri Neo-Konservatiflerin şiarı oldu! Ulus, Yerli ve Milli (NATIVIZM) anlayışıyla tanımlanarak yabancı düşmanlığı, ırkçılık, ayrımcılık körükleniyor oldu.

Oysa, 1989 yılında Almanlar Berlin Duvarının yıkılışını coşkuyla kutladıklarında, Francis Fukuyama, Hegel’den esinlenerek “Tarihin Sonunu” ilan etmişti. Antagonizmin ve tezatların ortadan kalkacağını ve liberal demokrasi ile serbest piyasa modelinin dünyanın her yerine yayılacağını ve kalıcı bir uyum sağlanacağını iddia ederek, ideolojilerin tarihe karıştığını söylüyordu. Bundan böyle bütün dünya aşamalı olarak liberal demokrasiye geçecekti.

Fakat olayların akışı tam ters istikamette oldu. 1999 seçimlerinde Avusturya’da Jörg Haider aşırı sağın ilk başarına imza attı ve seçimlerde ikinci olup sağ hükümet koalisyonunda yer aldı. Arakası süratle geldi. 2002 yılında Fransa’da aşırı sağcı Jean-Marie Le Pen ikinci tura kaldı ve Jacques Chirac ile yarıştı.

Aşırı sağın trend giderek yükseldi. ABD, Fransa, Britanya, Avusturya, Almanya, Macaristan ve diğer ülkelerde halkın büyük bir bölümü liberalizmin temel ilkeleri olan dinsel ve etnik çoğulculuk, ekonomik ilişkiler ve küresel örgütler yoluyla dünyaya entegre olmak, bireysel ve toplumsal hakların kapsamının genişlemesi, cinsel çeşitliliğe tolerans göstermek ve devletin dinsel ve etnik açıdan tarafsız olması gibi değerlere itiraz etmeye başladı. Saf/pür, otantik, kökleri tarihe ve geleneklere uzanan, içinde yabancının sığmadığı bir ulus anlayışıyla otoriter bir düzen savunmaya başladılar.

Dönemin Ruhu: Aydınlanmaya Karşı Restorasyon ve Yeni Kutsal İttifak (3)

18. ve 19. yüzyılda Aydınlanmaya nasıl kapitalizm ve liberalizm damgasını vurduysa, bu sürece de neo-liberalizm damgasını vurdu. Kapitalizm, küreselleşmeyle bir dünya sistemine dönüştükten sonra içine sürüklendiği krizlerden çıkmak için neo-liberal politikalara sarıldı.

Neo-liberalizm liberalizmden oldukça farklıdır. Liberalizm, feodal düzeni, inanç sistemlerini, hiyerarşik toplum yapısını hem ideolojik olarak, hem de pratikte altüst etmişti. Devletin aktif katılımıyla oluşan refah devletini önemsiyordu. Neo-liberalizm ise fetişist bir serbest piyasa anlayışıyla refah devletini ortadan kaldırmaya yöneldi.

Neo-liberal taarruz Thatcher ve Reagan ile başladı ve işçi sınıfının gücünü kırmak ve sendikaları etkisiz hale getirmekle işe koyuldu. Sendikaların zayıflamasıyla fabrika işçileri güvencesiz ve korumasız kaldı. Maaşlar düşürüldü, kamu hizmetleri özelleştirildi. İmalat sanayii işçilik maliyetinin daha az olduğu başka ülkelere taşındı. Refah devleti ve ücretsiz kamu hizmetleri çöktü. Çöküş sürecine paralel olarak otoriter Sağ popülizm güçlendi ve göç “en büyük sorun” olarak gösterildi.

Neo-liberalizm kapitalist sistemi korumak için gelmişti ama demokrasiye karşı tehdit oluşturmaya başladı. Bu aynı zamanda otoriter-popülist liderlerin yükseliş hikayesidir. Theodor Adorno 1957 yılında kaleme aldığı bir incelemede, daha o zamandan liberal demokrasilerin yurttaşların ihtiyaçlarına cevap vermeyince radikal Sağın yükselişinin kaçınılmaz olacağına işaret etmişti. Öyle de oldu. Eşitsizlikleri derinleştiren, refah devletini ortadan kaldıran neo-liberalizmin öfkeli kurbanları tam bir yanılsama içinde bir zamanlar makineleri döven işçiler gibi, demokrasiye karşı çıkmaya başladılar. Trump’a, Orban’a, Merine Le Pen’e ve AFD’ye destek vererek liberal demokrasiyi tehlikeye attılar.

Oysa, popülist sağın neo-liberal politikaları desteklediği biliniyor. Küreselleşme ile beraber sermayenin emrine giren ulusal ekonomileri yabancı yatırımcılardan, küresel anlaşmalardan, uluslararası finans hareketlerinden, işçi hareketliliğinden korumayı düşünmüyorlar. Fakat, gerçek sorunlarla uğraşmak yerine, “kültürel-saflığa” ve “kimlik stratejilerine” önem veriyorlar. Sonuç itibarıyla, kültürel ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve otoriter eğilimler neo-liberalizmle paralel gelişiyor. Popülist demagoglar, ulus-devletlerin ekonomik bağımsızlıklarını koruma konusunda alan kaybetmesini, nüfus hareketleri sonucunda ülkelerin demografik yapısının değişmesini, iş bulma korkusu ve iş güvencesinden yoksun olmayı ve göçmenler meselesini istismar ederek güç kazanıyorlar. Eşitsizliklerin büyümesi ve sosyal güvencenin küçülmesi karşısında kalabalıklara ulusun etnik saflığı ve kültürel üstünlüğünü vaat ediliyor.

Aşırı sağ adeta Kutsal İttifak kurarak birlikte hareket ediyor. Elon Mask ve Steve Bonn gibi isimler Avrupa’da yükselen aşıra sağa destek veriyorlar ve Avrupa demokrasilerini eleştiriyorlar. Geleneksel Sağ, bu iktidar kavgasında ya aşırı sağa daha çok yaklaşacak ya da neo-liberalizmden önce olduğu gibi, refah devleti politikalarına geri dönecek! Şu ana kadar ana akım sağın, aşırı sağa daha yakın durduğunu görüyoruz.

Sola gelince. Neo-liberalizmin yarattığı eşitsizliklere rağmen sol güçlü bir çıkış yakalayamadı. 1999’da Seattle Savaşı, 2001’de de “Başka Bir Dünya Mümkündür” sloganıyla düzenlen Dünya Sosyal Formu, 2008’de finansal kriz esnasında da “Occupy Wall Street” ve Küresel Adalet Hareketi gibi neo-liberalizm karşıtı sol hareketler ortaya çıktı ama maalesef başarılı olamadılar. Ya da başarıları sınırlı kaldı. İspanya’da İndignados, Yunanistan’da SYRIZA geçici başarılara imza attılar ama kalıcı bir miras bırakamadılar.

Solun kültür alanına yönelmesi, toplumsal cinsiyet, LGBTQ haklarına yönelmesi, çevrecilik ve feminizmin öne çıkması olumlu olmakla beraber, işçi sınıfının durumu, eşitsizliklerle mücadele gibi konular ikinci plana düştü ve bu da solun başarılı olmasını engelledi. Ayrıca, reel sosyalist devletlerin bıraktığı kötü miras bir hayalet gibi sol hareketlerin peşinden gelmeye devam ediyor. Yine de, önümüzdeki dönemin iktidar çekişmelerinde neo-liberal politikalara karşı solun geliştireceği programalar etkili olabilir. Solun şimdilik mesai alanı sosyalizmden çok, refah devleti ve adil bölüşüm politikalarıyla sınırlı kalsa da, Otoriter Sağ karşısında liberal demokrasileri korumanın Sola düşeceği anlaşılmaktadır...