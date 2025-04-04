Dağlarımızın gururu ve kralı muflonlar ve Kıbrıslı Türkler!

Kıbrıslı Rumlar Agrino der…

Kıbrıs Muflonu…

Bir cins koyun veya dağ keçisi…

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1930’dan beri avlanması yasak!

İngiliz yasaklamış!

Ama 1967 doğumlu ben, babamın köyü Yeşilırmak’ta ve hatta daha sonra askerlik yaptığım dönemde “vurulduklarına” rastlamışımdır!

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Allah’a şükür ki neredeyse tamamı Güney Kıbrıs’taki Trodos Dağları’nda yaşar…

Daha çok Baf Ormanı’nda…

Kuzey’de olsalardı kesin hepsini vurup tüketmiştik!

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Çok kar yağdığı zamanlarda alçak bölgelere inerler ve işte o dönemlerde, Lefke ve Dillirga bölgelerinde olmak üzere, bizim Kuzey tarafta da görülürler…

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Bazı kaynaklara göre Muflon, neredeyse 10 bin yıldan beri Kıbrıs’ta yaşayan bir hayvandır ve başka ülkede “tam aynısı” yoktur…

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Erkekleri boynuzlu, dişileri boynuzsuzdur ve erkekler genellikle 50 kg ve dişiler yaklaşık 35 kg ağırlığındadır…

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Kıbrıs sofralarının en değerli eti olarak yıllarca avlandılar…

Samarellası efsanedir…

Ciğeri muhteşemdir…

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Yedik mi?

Suç mu bilemem ama “evet” diyorum, yedik, tattık!

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Kıbrıs Cumhuriyeti İngilizlerin başlattığı avlanma yasağını devam ettirdi…

Kaçak avcılara çok ciddi cezalar verildi…

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Ve beş - on yıl öncesine kadar bin 200 adet kaldığı saptanan, Kıbrıs dağlarının gururu ve kralı diye adlandırılan muflonlar, başarılı koruma çalışmaları nedeniyle günümüzde 3 bin nüfusu aşmış durumda!

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Neymiş?

Başarılı koruma çalışmaları…

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Bu çalışmaları yapanları yürekten kutlarken, benzer bir çalışmayı 1974 yılından sonra tamamen Kuzey Kıbrıs bölgesinde yaşayan bir başka cins canlı türü için de uygulamaya koymalarını rica ediyorum!

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Kıbrıs muflonlarından sonra, Kıbrıslı Türkler de korumaya alınmalıdır…

Muflonlar kadar değerimiz var diye düşünüyorum!

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Muflonları kaçak ve bilinçsiz avcılık tüketiyordu…

Bizi kurtarıcılar!

Bilmem anlatabildim mi?

Kıbrıs Türkü’nün sorunu yoktur!

Donald Trump’ın yeni vergi tarifleri ortalığı darmadağın etti…

Başkan Trump ‘kurtuluş günü’ olarak tanımladığı geçtiğimiz Çarşamba, Amerika Birleşik Devletleri’nin ticaret ortaklarına uygulanacak gümrük tarifelerini ya da tariflerini duyurdu. Dünyanın geri kalanındaki birçok kişi, bu duyuruyu bir ‘ticaret savaşı ilanı’ olarak gördü…

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Çok anladığımdan değil…

Ama, Trump’uın hedefinde daha çok Çin ve AB ülkeleri var…

Onların Amerika’ya mal satmasını azaltıp, yerli üretimi hedeflediği ileri sürülüyor…

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Özellikle otomobil satışında yabancı ağırlığını azaltmayı hedeflediği kaydediliyor…

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Bir çok uzmana göre, Trump’ın bu yaptığı ile Dünya’da ticaret engellenecek ve bu da Dünya ekonomisini mahvedecek!

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, etkilenen şirketleri desteklemek için bir AB yardım fonu kurulmasını önerdi… Çünkü onlarca hatta yüzlerce şirket iflasla karşı karşıya… Bu da ağır ekonomik buhranı – işsizliğin artmasını tetikleyecek…

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Yeni bir ekonomik düzene doğru yol alıyoruz…

Ve endişe çok büyük!

Ciddi bir korku söz konusu!

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Dünkü İngiliz gazetelerinin tamamı, hatta bazı büyük Türkiye gazeteleri bu konuyu manşetlerinden yayınladı…

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“Ekonomik Dünya Savaşı” başlığını atanlar var…

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Bizi etkiler mi?

Doğrudan etkilemeyeceği kesin!

Üzerinde insan yaşamayan bazı adalar bile Trump vergilendirme listesinde yer alıyor ama TRNC veya KKTC’yi unutmuş!

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Bizi unutan sadece Trump olsaydı keşke!

Türki kardeşlerimiz Türkmenistan ve Kazakistan, bırakın unutmayı, bizi kazıklamış ve zerre umurumuzda değil!

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Ancak şu açıktır ki dolaylı olarak etkileneceğimiz muhakkak…

Peki ne yapmak lazım?

Kafayı başörtüsü tıngırlığı ya da mıngırlığı ile TC Büyükelçisi’nin dayattığı ağır baskıdan kaldırabilirsek, bu konuda neler yapılabileceğinin saptanması adına ilgili uzmanlardan bilgiler almamız kaçınılmazdır - şarttır diye düşünüyorum…

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Yani biraz da çok önemli sorunlara bakmak gerekir…

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Yoksa, Hamitköy Camisi İmamı iki dua, iki sela okur, en küçük bir sorunumuz kalmaz mı diyorsunuz?

Ne den be Ersin abi?

Ekonomist adamsın sen!

Salı akşamı öğretmenlerimizle yürüyoruz

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle 8 Nisan Salı akşamı Lefkoşa’da eylem düzenleyecek…

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Eylemciler saat 18.00’de Dereboyu’nda Citroen Işıkları olarak bilinen yerde toplanarak, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ya da KKTC Meclisi’ne kadar yürüyecek…

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Eyleme destek veren siyasi parti ve örgütler şöyle:

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“CTP, TDP, BKP, YKP, Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, KTMMOB, Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, KTAMS, HÜR-İŞ, TÜRK-SEN, KAMUSEN, Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, BASIN-SEN, BES, Biyologlar Derneği, ÇAĞ-SEN, DAÜ-BİRSEN, DAÜ-SEN, DEV-İŞ, EL-SEN, GÜÇ-SEN, HAKSEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, Kadın Eğitimi Kolektifi, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği, KİEF, KKTC Alevi Kültür Merkezi, KOOP-SEN, MALİYE-SEN, VERGİ-SEN, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi.”

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Ve hepimiz…

Yürüyüşte olacağız…