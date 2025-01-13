Çocuk anneler, çocuk babalar!

19 yaş altında 68 “çocuğun” anne ya da baba olması son günlerin konusu…

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği meseleyi gündeme taşıdı.

İstatistik Kurumu’nun rakamları aslında…

2023 verileri…

Öyle de “çocuk ebeveynler” meselesi çok yeni değil…



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2023 İstatistik Yıllığı'na göre "Doğumların Anne ve Babanın Yaş Gruplarına Göre Dağılımı"na baktığımız zaman 14-19 yaş grubunda 7 baba, 61 de anne görüyoruz.



Yalnız buradan teyit edemediğimiz bilgi şu...

Bu anne babaların kaçı 18 yaşında?

Çünkü o durumda “çocuk” diyemeyiz.



14-19 yaş grubu kriter alınmış nedense...



Elbette 14 yaşında bile “anne” olması ihtimali insanı fazlasıyla düşündürüyor.

İstatistik Kurumu keşke biraz daha detay verse…



Ayrıca şu notu da düşelim...

2023 yılında 3 bin 631 doğum olmuş ve bunların 72'sinde anne ya da babanın yaşı hiç belirtilmemiş.

Bu da enteresan değil mi?

Bir başka önemli bilgi...

Doğumların 1.494'i kamu hastanelerinde yapılmış, 2 bin 137'si özelde...

Hani hep diyoruz ya, sağlıkta ticarileşme...

İyi bir gösterge...

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Çocuk yaşlarda ebeveynler yeni değil demiştim…

Biraz daha eski istatistiklere bakıyorum.



14-19 yaşları arasında…



2013’te 4 baba, 92 anne…

2014’de 9 baba, 97 anne…

2015’te 1 baba, 85 anne…

2016’da 7 baba, 72 anne…

2017’de 3 baba, 66 anne…

2018’de 5 baba, 74 anne…

2019’da 1 baba, 62 anne…

2020’de 5 baba, 36 anne…

2021'de 5 baba, 45 anne...

2022'de 1 baba, 34 anne…

2023’te 7 baba, 61 anne…



Biraz daha geriye baktığımız zaman aslında iyiye gidiş olduğunu görüyoruz.

Düşünsenize, çok değil 12 sene evvel 19 yaş altında 92 anne vardı.

Hiç de aklımıza gelmemişti bu verileri yorumlamak…

Çünkü alışmadık veriye, ölçüme, kritere göre hareket etmeyi…



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19 yaş altındaki anne babaları konuşuyoruz ya...

Bir de evlilikler var tabii...

O gündeme gelmedi pek...

En son istatistik verilerinin yayınlandığı 2023'te 15-19 yaş grubunda 3 erkek evlenmiş, 14 de kadın...

Yine bilmiyoruz, bunların kaçı 15 yaşında örneğin?

Bu “çiftleri” kim evlendirmiş?

"Ortalama Evlenme Yaşı" hem erkeklerde hem de kadınlarda son yılların en yüksek ortalamasına yükselmiş...

Erkeklerde 35.8, kadınlarda 32.5...

Unutmadan, 2023 yılı içerisinde 1223 evlenme olmuş, 1148 de boşanma (!)

Evlenip de evli kalanlar azınlıkta giderek...

Boşanmalar en yoğun olarak bir evliliğin 6-11'inci yılları arasında yaşanıyor bir de 16 yıldan sonra...

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Toplumsal çürümeyi onlarca farklı veri, görüntü, yolsuzluk, vasatlık, yalan, hile üzerinden konuşabiliriz.

Ama yalnızca tek bir yıla bakarak bunu anlamak zor…

Bir de tek bir veriye…



Üstelik “nüfus sayımı” yapamıyoruz halen…

Nüfusu bilsek…

Bir de “kim, neyi, nasıl kazanmış…”

Tam da aydınlanma yaşayacağız o zaman…



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Bir yanda çocuk anneler, çocuk babalar...

Bir yanda çocuklarımızın geleceğini karartanlar...

Ah asıl derdimiz onlar...



