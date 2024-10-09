“Bu film bitti”

Hafta başından beridir gündemimiz Meclis Başkanlık Divanı seçimleri…

29 milletvekili desteği bulunan UBP-YDP-DP Hükümeti defalarca denemesine rağmen bir Meclis Başkanı seçemedi.

Pazartesi sabah saatlerinde toplanan UBP Meclis Grubu, Meclis Başkanlığı için iki adaya oy kullandı.

Meclis Başkanlığı için önceden adı geçen ve kurultay sürecinde de Ünal Üstel’e desteğiyle bilinen Faiz Sucuoğlu ile Zorlu Töre’nin yarıştığı Meclis Başkanlığı adaylığı seçiminde, Töre 13 oy alırken, Sucuoğlu da 10 oy aldı.

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UBP parti içi yapılan bu seçimin ardından Meclis’i terk eden Sucuoğlu, “Bir daha da gelmem” diyerek, küsüp gitti.

Kim bilir bu küskünlüğün ardında, verilen ne sözler, ne vaatler vardı?

Sonrasında da Meclis’te görülmedi.

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Ve Zorlu Töre…

Meclis Başkanlığı görevini sürdüren ve bu dönem içinde de birçok kez muhalefet tarafından eleştirilen hedefinde yer alan Töre, 4 tur denenmesine rağmen, Meclis Genel Kurulu’ndan yeterli oyu alamadı. Zaten seçilmesi de 5 turla olmuştu…

Diğer bir deyişle, Meclis’teki çoğunluk Zorlu Töre’nin yeni dönemde de Meclis’e başkanlık etmesini istemedi.

5’inci tur da zaten denenmedi…

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“10 dakika ara…”

Ne çok duyduk bunu… Ne çok bekledik… Ne çok toplandık…

Ve hiçbir zaman “10 dakikalık” zaman diliminde kalmayan bu araların birinin ardından, Meclis kürsüsüne çıktı Sunat Atun ve “Yeni Meclis Başkanı adayımız” diyerek, Kutlu Evren’in adını söyledi.

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O arada da tek tek milletvekilleriyle görüştü UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ve olumlu yönde oy kullanmalarını istedi. Gelen duyumlar zaman zaman sert konuşmalar da yaptığı yönündeydi.

Ama işler istediği gibi gitmedi… Olmadı…

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Artık bir küskün daha vardı; Zorlu Töre…

Töre de Meclis’i terk edip de kalmayanlardan olmuştu, o dakikadan sonra.

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“Beklemenin” ardından, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe başkanlığında yeniden açıldı Meclis, yeniden kuruldu sandık, yeniden oy pusulaları basıldı, yeniden cep telefonları bir kenara bırakıldı ve yeniden tek tek milletvekillerinin isimleri okundu.

İlk turdan Kutlu Evren’in seçileceğine o kadar emin olunmuştu ki, “Oy pusulaları tek set basılsın” diye de Meclis çalışanlarına direktifte bulunulmuştu.

Ama evdeki hesap, çarşıya bir kez daha uymadı ve 26 ret ile Kutlu Evren de seçilmedi, seçilemedi.

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Sonrası ise tam bir kaos…

UBP kanadından kimsenin ne yapacağını bilmediği, atacakları adımların hangi yöne, ne boyutta olacağını bilmediği bu anları, şaşkınlıkla izleyen muhalefet ve kamuoyu, bir açıklama beklemesine rağmen UBP kanadından tek bir açıklama dahi gelmedi. Umurlarında bile olmadı.

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Yaşanan siyasi krizin mimarları, bir açıklama dahi yapmadan, sessiz sedasız Meclis’i terk edip çıkacaklarını zannettiler ama öyle olmadı.

Muhalefet tüm bu yaşananlara sessiz kalmadı ve CTP Genel Başkanı Erhürman, “Bu film bitti. Yapılması gereken tek şey, iradenin sahibine geri dönüp, onun kararını almaktır” diyerek, bu siyasi krizden çıkışın ancak seçimle mümkün olacağını söyleyerek, erken seçime işaret etti.

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Meclis Başkanı (-ki yenisi seçilinceye kadar görevi sürdürmekle yükümlüdür) Töre’nin Danışma Kurulu’nu toplaması gerekirken, bu adımın da yapılamamasıyla, kapanamayan Meclis, dün de toplanamadı ve Meclis Başkanı’nı yine seçemedi.

Meclis’te kaos, belirsizlik, çıkmaz devam ederken UBP Milletvekili Hasan Taçoy, süreci takip etmek için Meclis’te bulunan basın emekçileriyle oturdu, sohbet etti, fotoğraf çekti, paylaştı.

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CTP’den öğle saatlerinde bir açıklama daha geldi ve “Biz UBP’ye koltuk değneği olmayacağız” denildi, MYK toplandı ve erken seçim süreci masaya yatırıldı.

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Çaresiz kalan UBP, memleket yangın yeriyken Türkiye’de park açmaya giden Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ı acilen adaya çağırdı.

Tatar’ın yokluğunda, Cumhurbaşkanlığı’na vekalet eden Zorlu Töre’nin, yeniden Meclis Başkanlığı’na dönmesi ve Meclis’i ivedilikle açıp, yeni Meclis Başkanı’nın isminin oylanması arzulandı.

Bu arada da parti içi hesaplar masaya serildi, yeni görüşmeler, teke tek ve ikiye iki görüşmelerle arabulucular devreye girdi.

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UBP’den beklenen açıklama yine gelmedi ve 48 saatlik bu kriz döneminde yine tek bir açıklama yapılmadan, kamuoyu yok sayıldı. Önemsenmedi…

Sadece bu sessizlik bile ülke siyasi tarihinde bir skandal olarak anılacak… Unutulmasın diye, not edildi.

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UBP’den açıklama beklenirken açıklama Hükümet’in küçük ortağından geldi.

YDP Genel Başkanı Arıklı, Meclis’te yaşananları “demokrasinin içinde”, “olağan” ve bir satranç oyununa benzetti.

Hamlelerden ve akıl oyunlarından bahsetti ayrıca, krizin çözümünün de Başbakan’ın aklında saklı olduğunu vurguladı.

“Bekleyin ve görün” dedi Erhan Arıklı… Zaten hep bekliyoruz ve gördüklerimiz önceki gördüklerimizi aratır durumda, son dönemlerde…

O yüzden artık beklemeden, görmek istemediklerimizi görmekten usanç duyarak, adım atmalıyız. Erken seçime gidip, yurttaşla yüzleşmeleri için baskı unsuru oluşturmalıyız.

İrade elimizde madem; bu süreçte tüm bu yaşadıklarımızın hesabını sormalıyız…

Sadece Meclis Başkanlığı seçiminin tuhaflığı değil; eğitimdeki eksikliklerin, konteyner sınıflarda eğitim görmeye maruz bırakılan çocuklarımızın hesabını sormalıyız… Eriyip giden cebimizdeki paranın da hesabını sormalıyız… Sağlıkta alamadığımız hizmetin de hesabını sormalıyız… Sömürülen emekçilerin de hesabını sormalıyız…

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Şimdi iç karartıp da bekleme zamanı değil, erken seçimi ve yüzleşmeyi zorlama zamanı…

O sandık kurulunca göreceğiz…