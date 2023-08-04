Dün İskele bölgesinde butik otel işleten bir kadının feryadı vardı sosyal medyada. Sütçü paylaşımında 42.624 TL’lik elektrik faturasını göstererek “Gel de bu ülkede iş yap! Bu rakama iki kez 5 bin TL'lik de jeneratör yakıt parası ekleyin... Çalışanlarınızın maaş ve sigortalarını da ödeyin ve dostlar alışverişte görsün iş yapın. Bitirdiniz bu ülkeyi yazıklar olsun” dedi.

UBP-DP-YDP hükümeti kurulduğu 2020 yılı sonundan bugüne kadar 3 başbakan. 5-10 tane bakan değiştirdi ve ülkeyi uçurumun eşiğine getirdi.

Kurulduğu günden bu yana ülkeye ve bu ülkede yaşayan insanlara değil, kuruluşunu borçlu olduğu Ankara’daki iktidara hizmet eden bu hükümet ülkeyi bitirdi.

2023’ün ilk 6 ayında gerçekleştiği iddia edilen %33’lük hayat pahalılığı asgari ücrete ve Temmuz maaşlarına yansıtıldı. Temmuz ayı başında yapılacağı açıklanan artışlar daha çalışanların cebine girmeden eridi.

Hükümet maaş artışlarını açıkladığı gün zam düğmesine bastı. Hükümet zam düğmesine basınca, tüccar da, esnaf da, marketçi ya da başka sektörde faaliyet yürütenler de boş durmadı.

Ülke bir o kadar daha pahalı oldu. Güya maaş artışıyla korunacağı iddia edilen alım gücü daha da azaldı.

Çalışanların cebine giren para arttı. Cepler şişti. Ama eve götürülen ekmek biraz daha küçüldü.

23 Nisan 2023’te 20.55 TL olan 95 oktan benzinin fiyatı bugün 29.81 TL oldu. Akaryakıt son iki ay içinde tam 8 kez zamlandı. Elektrik 1 Temmuz’da zamlanmıştı. Zamlı faturayı önceki gün aldık. Sıcakların dayanılamayacak boyutta olduğu geçen ay elektrik tüketimimiz de doğal olarak arttı. Yani hem daha çok, hem daha pahalı elektrik kullanınca faturalar da katlandı.

Elektrik Kurumu bununla da yetinmedi. 1 Ağustos itibarıyla elektriğe bir zam daha yaptı. Bu ay faturalar biraz daha kabaracak.

Elektriğe ve akaryakıta gelen zamlar otomatik olarak bütün ürünlerin fiyatını artırır. Çünkü girdi maliyetlerinin en büyüğü enerji maliyetidir.

Dün Türkiye’de aylık enflasyon açıklandı. TUİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı % 9.49 oldu. Yıllık enflasyon ise % 47.83 oldu. Haziran ayı için bu rakamlar, aylık % 3.92, yıllık % 38.21 idi.

Bu rakamlar bizde henüz açıklanmadı. TUİK’in Türkiye için açıkladığı rakamlar güvenilir değil. Türkiye’de “Enflasyon Araştırma Grubu” ENAG Temmuz ayı enflasyon rakamlarını % 13.18, yıllık ise % 122.88 olarak açıklandı.

Ayrıca TCMB başkanı geçen 2023 yılı enflasyon beklentilerini % 58 olarak revize ettiklerini açıkladı. Maliye bakanı Mehmet Şimşek de dün sosyal medya paylaşımında düşük enflasyon için 2024 yılı ortalarını işaret etti.

Bu durum bize de katmerli enflasyon olarak yansıyacak. Geçen ay yaşadığımız ve bu ayın ilk günlerinde de süren zam yağmurları sayesinde içinde bulunduğumuz yılın enflasyon oranı 3 rakamlı olacak. Yani % 100’ün üzerinde bir yere oturacak.

Peki hükümet buna bir çare düşünüyor mu?

Hükümetin bu konuda herhangi bir planı, programı var mı?

Yok. Hükümetin bırakın plan ya da programını, böyle bir gündemi bile yoktur. Onların tek gündemi kime hangi kurumu ihalesiz hediye edecekler, kimlere nereden arazi dağıtacaklar, kimleri nerelere atayarak ihya edecekler, kimleri arka kapıdan devlete işe alacaklar vb.

Şimdi UBP’de bir de kurultay hesapları öne çıktı. Kim kimi destekleyecek, kim bu destekten ne kapacak, kim bakanlıktan gidecek, yerine kim gelecek.

Ülke bunlarla oyalanıyor. İnsanımızın en önemli dertleriyle ilgilenen kimse yok. Ülkede maaşlar dışında her şey dövize endeksli. Devlet ve devletin kurumları bile gelirlerini dövize endeksledi. Ama maaşlar ısrarla TL’de tutuluyor.

Kıb-Tek Aksa ile dolara bağlı sözleşme imzaladı. Ardından elektrik fiyatlarını da dolara endeksledi. Artık her ay dolara bağlı olarak elektrik fiyatları da artacak.

Bu durumda işletmeler maliyetlerini neye göre hesaplayacak? Örneğin oteller 2024 yılı erken rezervasyon fiyatlarını belirlerken elektrik fiyatını neye göre hesaplayacak?

Bitirdiniz be bu ülkeyi.

Yazıklar olsun.