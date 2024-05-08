Bir de sonuca baksak!

Kıbrıs’tan Gambiya’ya gitmiş birinin timsahla yan yana fotoğraf çekilmesini son derece insani, samimi, doğal karşılarım.

Kim olsa bunu yapar…

Yaşadığımız coğrafyada her gün bir “timsah” çıkmıyor karşımıza çünkü!

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Asıl mesele zirvenin “siyasi” içeriğidir, keşke bunu tartışabilsek çok daha fazla…

Dünyanın “kuyruğuna” bastığımızdan beri çok daha kirli, yalnız, yabancı ve çözüme uzağız maalesef…

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi sonunda bir bildiri yayınlandı.

Farkında mıyız?

Bu bildiri içerisinde “Kıbrıs” yok.

“KKTC” hiç yok!

Kıbrıs’ta ayrı devlet, yeni siyaset falan da yok!

O halde Tatar’ın anlattığı “etkileyici bir ilgi gördük”, “kendimizi anlattık”, “önemli temaslar yaptık” gibi cümleler ne işe yaradı?

Sonuç ne oldu sonuç!

Anlattınız da ne oldu?



***

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi sonunda yayınlanan bildiride İsrail'le ilgili uluslararası topluma çağrı yapılıyor.

"Birleşmiş Milletler kararlarına uymaya zorlayınız” deniyor uluslararası topluma!

Hâlbuki Tatar "Birleşmiş Milletler kararları dışında” bir çözüm istiyor Kıbrıs’a…

Birleşmiş Milletler kararlarına vurgu yapan bir zirvede, Birleşmiş Milletler kararlarına gözünü kapatan ve bu zemini görmezden gelen bir siyasetin destek bulması mümkün mü?



“Etkileyici bir ilgi gördük” diyor ya Tatar.

Bu ne yaman çelişkidir böyle!

Bir üniversitenin kapatılması için daha ne gerekiyor?

O üniversite neden halen eğitim veriyor, aklım almıyor.

Ya kapısına kilit vuracak cesaret yok ortada…

Ya da niyet…

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Kirli ekmek dağıtan fırın örneğini vermiştim.

Her gün bir fırıncıyı tutukluyoruz ama fırına dokunmuyoruz.

Ekmek alanı içeri atıyoruz ama fırın faaliyette!

Mümkün mü?

Böylesine "şaibeli" bir üniversiteyi dahi kapatacak gücünüz yoksa "diploma çöplüğü"ne dönüşmüş bu yapıyı nasıl temizleyeceksiniz?

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"İstesem tek günde de diploma alırdım" diyor tutuklanan “gazeteci.”

Doğru söylemiş!

Pek çok insan da böyle aldı zaten...

Tek günde…

Diplomayı alanlar kirli de üniversite temiz mi?

Eğitim niyetiyle adaya gelen öğrencileri ve tam mesai çalışan akademisyenleri farklı üniversitelere yönlendirir, en azından soruşturma tamamlanana kadar üniversitenin faaliyetlerini askıya alırsınız.

Bir mesaj verirsiniz böylece dünya aleme "biz ciddiyiz" diye…

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"46 dersin tümüne sahte not girişi yapılarak mezun edilen" kişiyi tutuklamak bir başına yetmiyor.

"Üniversite" denen yapı orada duruyor.

“Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında KKTC uyruklu öğrenciler için burs ve yerleştirme sınavına başvuru almaya devam ediyor” duyurusu vardı dün!

Düşünsenize…

Yine soruyorum…

Kurucusu Türkiye'de "vekil" olduğu için üniversiteyi kapatmaya gücünüz mü yetmiyor acaba?

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Bir hostesin 14 günde, dört yıl eğitim almış gibi üniversite diploması aldığı, özel kalem müdürü bir başka şüphelinin kayıt yaptırdığı gün okuldan mezun olduğu, dört yılda alınması gereken 61 dersi birkaç dakikada tamamladığı bugüne kadar ortaya saçılan bilgiler arasında...



Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurumu'na soruyorum, bir üniversitenin kapatılması için “açık pazarda diploma satması” mı bekleniyor?

“Ülkenin iyi bir yönetime ihtiyacı var ve biz buna talibiz.”

Böylesi bir başlık okusanız...

“Ülkenin iyi bir yönetime ihtiyacı var ve biz buna talibiz.”

Muhalefete ait olduğunu düşünürsünüz değil mi?

Yok!

Hükümete mensup bir “vekil” söylüyor bunu!

Hem de her kararda “oybirliği” olan birisi…

“Kurultay kararı alınınca projelerimizi de açıklayacağız” diyor Taçoy!

Tamam da…

Sizin partinizde sonucu “kurultay” belirlemiyor nihayetinde…

Siz de biliyorsunuz bunu biz de…

Dünya alem de gördü zaten çaresizliğinizi…

Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası yürürlükte!

Avrupa'da medyanın bağımsızlığını ve çoğulculuğunu, bir anlamda yurttaşların özgürlüğünü korumaya yönelik önemli bir adım atıldı.

"Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası" 7 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Bu yeni mevzuat editoryal kararlara siyasi müdahale ve gazetecilerin baskı altına alınmasına karşı koruma sağlıyor.

Avrupa Birliği, gazetecilerin demokrasi için önemli bir rol oynadığını ve korunması gerektiğini kabul ediyor. Üye ülkeleri mümkün olan en kısa sürede yasayı uygulamaya çağırıyor.

Kıbrıs bir Avrupa Birliği ülkesi ama kuzey bunun dışında!

Yine de Meclis'in "Avrupa Medya Özgürlüğü Yasası"nı kabul etme şansı var.

Umarım gündeme gelir...

Bu yasanın içeriğinin Meclis'te tartışılması bile önemlidir.

‘Vilayet’ deyince kızıyorlar!

TC Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin Gücü: Gençliği" sloganıyla kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı için TC Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce; 81 il ile KKTC ve Azerbaycan'dan bir erkek ve bir kadın olmak üzere toplam 166 genç, temsilci olarak seçildi.



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Anadolu Ajansı’nın haberi böyle!

“KKTC” için Türkiye’nin “vilayeti” deyince de kızıyorlar nedense…