‘Bilim’ aklı!

“Bilim”e aklım ermiyor bazen (!)



* * *



Öğrenci geçebilir…

İngiliz üssünde çalışan geçebilir…

Pile’de yaşayan geçebilir...

İşçi geçemez (!)



* * *



Evvelden de “üç günlüğüne” gelen geçebilirdi.

25’inci saat kalan geçemezdi (!)



* * *



Meyhanede bulaşabilirsin örneğin…

Restoranda değil!

Barda bulaşabilirsin…

Casino ya da bahis ofisinde değil…



* * *



Camide ibadet için toplanırsan bulaşma riskin yok ama şarkılı eğlenceli yerde toplanırsan var (!)



* * *



Ya “covid”in aklını çözdüler!

Kime bulaşır kime bulaşmaz biliyorlar.

Ya kafalar karışık!



* * *



İşçisini korumalıdır bir ülke…

İnsanların iş güvencesini ve yaşama hakkını gözetmelidir.

Elbette “başka insanların özgürlüklerini” de gözeterek…

Toplum sağlığı en başta…



* * *



Covid magazini ya da yaygarası yerine her gün “test” yap o halde!

İşçi giderken yap, sabah…

Ve akşama dönerken yine…

Her akşam, her sabah!

Bir “vaka” mı var anında yakala…

Kaçırma şansın hem de hiç yok!

Uçmuyor bu insanlar, kaçmıyor, kaybolmuyor.

Gittikleri geçiş de biliniyor…

Döndükleri yol da…

Kontrol et…



* * *



“İşçiler arasında vaka var, kapattık” diyerek yuvarlama rakamlar söylemek hedef göstermektir.

Çok tehlikeli…

Mağusa’da on vaka çıksa kente girişi kapatacak mısınız?

Peki Girne’de?

Tedbir alınabilir.

Hem de en sert tedbir alınabilir, alınmalıdır.

Tedbir al, engelleme!

Bir ülke, yurttaşının işini, aşını, güvencesini korumak zorundadır.

En az sağlığı kadar!