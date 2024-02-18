“Bayrak Kupası” finalinde Limasol ve Mağusa Karması-1968

1963 yılı sonrası ada sakinleri; Kıbrıslı Türkler ve Rumlar büyük acılar yaşamışlardır.

Kıbrıslı Türkler için “mücadele günleri” olarak da anılan; Aralık 1963-1968 yılları ne kadar acı, gözyaşı ve barut kokularıyla dolu olsa da, söz konusu bu yıllar içerisinde, Kıbrıslı Türklerin sosyal yaşamında, “pozitif” anlamda önemli iki olay da yaşanmaktaydı.

Kıbrıslı Türkler, bu buhran içerisinde morâl kazanabilmek için, popüler müziğimizin gelişmesine neden olacak birçok müzik gruplarının oluşumunu gerçekleştirmişti. Müzik tarihimizde bir devrim niteliği taşıyan bu gelişme, büyük oranda bölge Sancaktarlıklarının katkılarıyla, mücahit-öğrenci, mücahit-müzisyenlerden oluşan müzik gruplarının gerçekleştirdikleri birçok etkinliğe tanık olmuşlardır.

Bir diğer önemli sosyal olay ise, askeri bölüklerin kendi içlerinde kurdukları mücahit-sporcu takımlarıydı. Özellikle futbol ve voleybol, bu konuda başı çeken spor olaylarıydı. İşte bu 4 yıllık kapalı devre yaşamda bölüklerin oluşturduğu takımların bir “lig”le futbol oynamaları da sürdürülmüştü.

Bu yazı dizimizde, “Bayrak Kupası” adı verilen ve 4 yıl boyunca her yıl tekrarlanan bölgesel “karma maçlarının” finaline, ulusal gazetelerimizden AKIN’ın haberleriyle gideceğiz. 1968 yılında 5. Kez düzenlenen bölgesel karma maçlarının finalinde Limasol Karması ile Mağusa Karması, Lefkoşa’da karşı karşıya geliyordu.

Öncelikle bu büyük maç öncesi gazete haberlerine bakalım...

“AKIN,04 Mayıs 1968-syf:4

Bayrak Kupası final maçı yarın Yeni Saha’da oynanıyor

Limasol Karması-Mağusa Karması

Maçın Biletleri Tükenmek Üzere

Bayrak Kupası final maçı yarın saat 16.00’da şehrimizin Yeni Saha stadında Mağusa Karması ile Limasol Karması arasında oynanacaktır.

BASIN TOPLANTISI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu final maçı ile ilgili olarak dün Ahmet Sami’nin Başkanlığında bir toplantı düzenlemiş ve bazı notları basına açıklamıştır. Belirtilen önemli hususlar şunlardır:

GİRİŞ ÜCRETLERİ

-Kapalı tribün ve Orta tribünlerin biletleri 3 Mayıs’tan itibaren satışa çıkarılmış olup her bölgeye ayrılan bilet kotaları gönderilmiştir. Giriş ücretleri şöyledir:

Kapalı tribün-500 mil, Orta tribünler-250 mil, Tabya üzeri-200 mil, Kale arkaları-150 mil.

Kapalı tribün için 200, Orta tribünler için 1000, Tabya üzeri için 500 ve kale arkaları için 1800 adet bilet çıkarılmıştır. Yani final maçı için çıkarılan bilet tutarı 3.500’dür.

Öğrendiğimize göre bu biletlerin büyük kısmı satılmış olup Limasol ve Mağusa bölgelerinde talep karşılanamamıştır.

-Yeni Saha gişeleri Pazar günü saat tam 13.00’te açılacaktır; biletler satılır satılmaz kapılar kapanacak ve çıkarılan bilet sayısından fazla bilet satılmayacaktır.

-İlgili makamlar her türlü emniyet tedbirini almışlardır.

-Orta tribünlerin bir tarafına Mağusa, diğer tarafına da Limasol Karmasının flâmaları çekilecektir; takımların taraftarlarının mümkün mertebe kendi bayraklarının olduğu kısımlara yerleşmeleri uygundur.

HAKEMLER VE SAYGI DURUŞU

-Kıbrıslı Türk Hakem triosu tarafından idare edilecek olan maçtan evvel seremoni yapılacak ve şehit olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu futbolcu ve idarecilerinin hatıralarını anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır.

HATIRA MADALYALARI

-Maçın galibine Bayrak Kupası verilecektir; ayrıca galip takımın 13 futbolcusuna özel hatıra madalyaları da verilecektir. Final maçını kaybeden tarafa ise Lefkoşa Sancak Kupası ile 13 hatıra madalyası verilecektir.

Maçı yönetecek olan 3 hakeme de hatıra madalyaları verilecektir.

MARŞLAR

-Mücahitler Bandosu maçtan önce ve iki devre arası marşlar çalacaktır.

532.000 (Kıbrıs Lirası)

-Bugüne kadar oynanan dört Bayrak Kupası maçından temiz hasılat olarak 532.000 (Kıbrıs Lirası) sağlanmıştır.

-Final maçı için en iyi kalitede iki adet “maçbol” temin edilmiştir.

-Sahada bir ilk yardım ekibi ve bir de saha doktoru bulunacaktır; maçtan evvel saha Lefkoşa Belediyesi tarafından sulanacaktır.

-Sahaya ancak Türkçe gazetelerin resmî foto riportterleri alınacak ve gazetelerimizin spor yazarlarına da sahanın Tabya kenarında sandalyeler tahsis edilecektir.

ÖZEL BAYRAK TÖRENİ

-Maçtan sonra saat 18.15’te Girne Kapısı Atatürk Büstü önünde yapılacak olan Bayrak Merasimi, bu hafta, Lefkoşa’ya gelecek olan binlerce misafirin görebilmesi için özel bir programla yapılacaktır.”

“Yeni Saha”olarak anılan ve bugün Yusuf Kaptan sahası olarak bilinen yer olduğunu belirtmek isterim. Spor tarihimize araştırmalarıyla, kitaplarıyla büyük bir katkı sağlayan Yücel Hatay abimizden aldığım bilgiye göre, bu saha aslında bazı etkinlikler için daha önce de kullanılıyordu. Fakat “Taksim Sahası”nın, yani bugün Çetinkaya sahası olarak bildiğimiz sahanın, iki toplum arasındaki olaylar neticesinde kapanmasının ardından, bu alanın bir futbol sahasına dönüştürülmesine gidilmiş ve adı da o zamanlar “Yeni Saha” olarak konulmuştu. Ardından sahanın ismi, bir beden öğretmeni olan ve birçok futbolcunun yetişmesinde önemli katkılarıyla spor tarihimize geçen “Yusuf Kaptan” hocamızın vefatı sonrası ismi bu sahaya verilmiştir.

Biraz önce okuduğumuz gazete haberi içerisinde de özellikle “seyirci” anlamında bazı bilgiler ediniyoruz. Şöyle ki, söz konusu maç için 3.500 adet bilet bastırılmıştır. Ve bu biletlerin büyük çoğunluğunun ise satıldığını anlıyoruz. Bugün sahalarmızdaki futbol karşılaşmalarına ne kadar taraftarın gittiğini az çok bilyioruz. Ama bu rakam maalesef “binlerce” şeklinde telafuz edilemiyor. Bu bir gerçek. O yıllarda futbol karşılaşmaları insanların sosyal yaşamında büyük bir öneme sahipti.

“Bayrak Kupası” final maçlarından 4 yılda elde edilen gelirin 532.000 Kıbrıs Lirası olması da azımsanmayacak bir rakam. Bu karşılaşmaların büyük bir maddi getirisi olduğu da aşikâr. Ayrıca maç arası Lefkoşa Mücahitler Bandosu’nun marşlar çalacak olmasının, kupa finaline ayrı bir güzellik kattığını düşünüyorum.