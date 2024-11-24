Baş Ağrılarınızın Sebebi Dişleriniz Olabilir

Son zamanlarda görüştüğüm hastaların büyük oranında diş sıkma şikayeti mevcut. Ben de bugünkü yazımda halk arasında diş sıkma olarak bilinen bruksizm nedir, neden oluru biraz irdelemek istedim. Bruksizm diş sıkma veya gıcırdatma olarak tanımlanan, genellikle farkında olunmadan yapılan bir alışkanlıktır. Bugüne kadar yapılan araştırmalar çoğunlukla uyku sırasında gözlemlenen bir durum olduğunu belirtse de, kendi hasta değerlendirmelerime dayanarak gün içinde görülen bir durum olarak artış gösterdiğini söyleyebilirim.

Peki bruksizmin belirtileri nelerdir? Bruksizmin hastada varlığı nasıl anlaşılır? ;

Dişlerde aşınma: Dişlerin yüzeyinde düzleşme veya çatlamalar.

Çene ağrısı: Özellikle sabahları çenede sertlik, yorgunluk veya ağrı hissi.

Baş ağrıları: Çoğunlukla şakaklarda hissedilen gerilim tipi ağrılar. Muayene sırasında kasların gerilimi.

Diş hassasiyeti: Diş minesi aşındığı için sıcak, soğuk veya tatlı yiyeceklere karşı hassasiyet.

Çene ekleminde sesler: Çene hareketlerinde tıklama veya çıtırtı sesleri. Burada tme muayenesi yaparakta anlayabiliyoruz .

Son olarak da uyku problemleri: Bruksizm, uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Buna ek olarak yanınızda uyku sırasında bulunan kişilerin de uyku kalitesini gıcırdatmaya bağlı olarak olumsuz etkileyebilir.

Peki diş sıkmanın ya da bruksizmin nedenleri nelerdir:

1. Stres ve anksiyete: En yaygın nedenlerden biri.

2. Diş yapısı problemleri: Maloklüzyon (çene kapanış bozuklukları) bruksizmi tetikleyebilir.

3. Uyku bozuklukları: Obstrüktif uyku apnesi (OSA) gibi rahatsızlıklar.

4. Nörolojik ve genetik faktörler: Parkinson hastalığı gibi bazı nörolojik rahatsızlıklar veya genetik yatkınlık.

5. Tetikleyici ilaçlar: Bazı antidepresanlar ve uyaran ilaçlar.

Tedavi Yöntemleri:

Gece Plağı (Splint):

• Dişleri korumak ve çene kaslarını rahatlatmak için kullanılan özel bir ağız aparatı.

Stres Yönetimi:

• Yoga, meditasyon veya terapi gibi yöntemlerle stresin azaltılması.

Botoks Uygulaması:

• Masseter kasına yapılan botoks enjeksiyonu, kasın aşırı çalışmasını engelleyerek bruksizm semptomlarını hafifletir.

Diş Tedavisi:

• Maloklüzyon gibi sorunlar varsa, ortodontik tedavi veya protez uygulamaları.

İlaç Tedavisi:

Şiddetli vakalarda kas gevşeticiler veya anksiyete giderici ilaçlar reçete edilebilir.

Bruksizm uzun süre tedavi edilmezse, diş kaybı, çene ekleminde ciddi hasar ve sürekli baş ağrıları gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi önemlidir. 6 ayda bir diş hekiminize başvurup ağız içi muayene ve röntgen değerlendirmesi ile en doğru tedaviye erişebilirsiniz.