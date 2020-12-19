KIBRISLITÜRK VE KIBRISLIRUM ŞAİRLERİN BARIŞ İÇİN ŞİİRLERİNDEN BİR DEMET...

EDON ile BKP Gençlik Meclisi’nin birlikte yayımladığı “Aynı gökyüzünün altında” başlıklı şiir antolojisi, dijitalleştirilmiş şekliyle elimize ulaştı... Şiir antolojisinin dijital, genişletilmiş versiyonunan bir demet şiir seçtik okurlarımız için, barış için kaleme alınmış şiirlerden bir demet...

Antolojinin dijital versiyonunun giriş yazısında şöyle deniliyor:

“Elinizdeki bu şiir antolojisi EDON Merkez Konseyi tarafından ilk olarak 1980 yılında yayınlanmış olan ve daha sonra 2006’da tekrar yayınlanan “AYNI GÖKYÜZÜNÜN ALTINDA” iki toplumlu şiir antolojisinin yenilenmiş baskısını teşkil etmektedir.

Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk şairlerin Türkçe ve Yunanca’ya çevrilmiş şiirlerini içermektedir.

Kıbrıslıların tecrübelerinin içerisinden çıkan bu şiirler Kıbrıslırum-Kıbrıslıtürk, sıradan, halktan insanların yurtlarının geleceği hakkında duydukları kaygıları dile getirmektedir.

Bu şiirler yurdumuzun iki toplumu arasında barış, dostluk ve karşılıklı anlayış mesajları göndermektedir.

Ne yazık ki, işgalin tel örgülerinin ikiye böldüğü bir vatanda Kıbrıs halkı insanlık dışı bölünmeyi her gün yaşamaktadır. Kıbrıs’ın iki toplumunun şiddet yoluyla birbirlerinden ayrılması emperyalistlerin ülkemizde dayattıkları milliyetçiliğin ve şovenizmin sonucudur.

Buna yanıtımız, yeniden yakınlaşma ve ülkemizin yeniden birleşmesi için mücadeledir. Şiir bir iletişim ve yeniden yakınlaşma şeklidir. Aynı gökyüzü altında ortak bir vatan hedefiyle insanlar birbirleriyle iletişim içerisindeler, işgale ve savaşa karşı çıkarak barıştan yana mesajlarını gönderiyorlar, dile getiriyorlar...

Bu şiir antolojisi Birleşik Kıbrıs Partisi Gençlik Meclisi’nin ve EDON Merkez Konseyi’nin Yeniden Yakınlaşma Bürolarının ortak çabalarının bir sonucudur. Ayrıca bu çabaya şair Neşe Yaşın, ressam Mihalis İlia, Matthias Kappler ile çevirileriyle Vula Harana ve Aleksandros Kiriaku katkıda bulundular... Eylül 2016”

Şiir antolojisinin dijital versiyonuna şu adresten ulaşılabilinir:

file:///C:/Users/Haber05/AppData/Local/Temp/Kato%20apo%20ton%20idio%20ourano%20EDON%20BKP.pdf

Akordeon

Thomas Simeu

Akşamüstü

şarkı söylüyordu Finlandiyalı.

Silahı bir köşeye attık

Ahmet’le ben mahallede

ıssızlığı unutuyorduk akordeon dinlerken

Gece yarısı

şarkı söylüyordu Finlandiyalı

Ahmet’le ben

bizi ayıran o yolda

omzumuzda silah olmadan

şarkımızla milleti uyandırıyorduk.

Ahmet’le ben ayazda sırılsıklam

soğuğu unutuyorduk

akordeon dinlerken

Şafak sökerken

şarkı söylüyordu Finlandiyalı

bir sigaramız vardı

yarı yarıya paylaştık

Ahmet’le ben.

Şanssız mıydık ne

birbirimize uzatırken ellerimizi

çıkageldi yüzbaşı.

Unutmuşuz düşman olduğumuzu

akordeon dinlerken

sarıldık birbirimize

Ahmet ve ben.

Sustu artık Finlandiyalı

yağmurun arkasından

- bir an için çıkan –lider

güneş söndü orada

Sustu artık Finlandiyalı

ama yüreklerimizde

yankılanıyor hala

gökyüzüne sığmayan

yıldırımın yaktığı

o eski şarkı.

Çeviri: Vula Harana/ Aleksandros Kiriaku

Lidra Caddesi’nde sabah kahvesi...

Mihalis Pieris

Kırk yedi yaşındayım ve mutluyum.

Çünkü burada oturuyorum bu imtiyazlı köşede,

bu gün içinde,

ne dün ne de yarın olan günde.

Buradayım, bugün olan

bu günde, dün değil ne de yarın

şehrin yaya yolundayım, bu

şehirde (bölünmüş, olsa da)

oturmuş camdan yağmura bakıyorum

hareket halindeki kalabalığa, garson kız da

güzel (ki farkında güzelliğinin)

ondan rahat gülümseyişi.

Gerçekten çok, ama çok

(az zaman için olsa da) mutluyum öylesine.

Lefkoşa, Şubat 1998

Çeviri: Matthias Kappler/ Neşe Yaşın

Neşe’ye mektup...

Neofitos Papalazaros

“Benim yurdum ikiye bölünmüş ortasından

Hangi yarısını

sevmeli insan?”

Gül yapraklarıyla taştı yüreğim Neşe

tatmadığımız bir sevginin,

yaşamadığımız bir dostluğun armağanı.

Duyuyorum sesini Neşe,

serin rüzgârın bir melodi gibi taşıdığı

ata toprağının öteki yarısından.

İnan bana Neşe,

İkiye bölünmüyor yüreğim.

Çeviri: Vula Harana/Aleksandros Kiriaku

Büyük Av...

Andis Kanakis

(Kutlu Adalı’nın anısına...)

Üç yaylım ateşiyle

biçtiler Adalı’yı.

Yıkıldı bedeni

delik deşik düştü yere.

Ancak ruhu,

(büyük av)

görünmez oldu.

Onlarca bozkurt

onu arıyor o günden beri

bulmak ne mümkün

Terk eder etmez bedenini

uçup gitti

uçmakta olan

bir kuş sürüsüyle

o an,

bilinmez bir gök yolculuğuna.

Ancak derler ki,

baharları,

bir kırlangıç

geri dönüyor

oncasının arasında.

Verandada kuruyor yuvasını.

Ve uçup duruyor

Sabahları

Yeşil Hat’tın üzerinde

girip çıkıyor

her avluya.

Gün batarken,

ansızın,

kayboluyor gökyüzünde.

Birazdan

beliriveriyor yeniden

kara bir iz

yükseklerde

daireler çiziyor

güneyden

kuzeye.

Gittikçe daralıyor

daireleri.

Çok alçaktan uçuyor

damlarımızın üzerinden.

Yorgun,

Dönüyor

yuvaya.

Çeviri: Vula Harana/Aleksandros Kiriaku

Hurma

Jenan Selçuk

Ben ağacım, bir hurma

Mesarya mezarlığında.

Gölgemde gömülü uygarlıkların

kemikleri köklerim.

Kırk kıvırcık kölenin kürek çektiği

gemilerle getirildik Mısır’dan.

Küpeli bir Helendi vaftiz babam

sünnetçim, devşirme bir Osmanlı berber

oğlancı. Baharları Aphrodite’in

kışları Zenon’un yanına çırak verildim.

Belki farkına varmadınız modeli bendim,

Lusignan mimarların.

Venedikli tüccarlardan miras

bu tatlı dillilik, zevk düşkünlüğü

Roman Bizans...

İngilizlerin eseri, sergilediğim

bölünmüş kişilik sendromları

zaman zaman insan sanışım kendimi

yalandıkça, yalana sarılan. Paranoyalar

bayrak kumaşından dikilen, deli gömleği

made in Greece, made in Turkey:

Savaş görüyorum – suya bakınca!

Manchester, 2002

Birleşik bir Kıbrıs için...

Panayotis Mihail

Büyükler bu ülkeye çok zarar verdiler

Onu ikiye bölmek onlar için zor olmadı

Türkler kuzeyde, Rumlar güneyde yaşasın istediler

Onlara göre birlikte bu mekâna sığmazmışız!

Oysa hatırlıyorum baba ocağındayken

Türk çocuklarıyla oynardık ben de, kardeşlerim de

Oturduğumuz ev tam ortasındaydı

Mustafa’yla Ahmet’in evlerinin.

Sabah kalkar komşuya seslenirdim

“Ahmet hazır mısın? Ben yola çıkıyorum”.

Anası da bana derdi ki

“Bekle hele, Ahmet henüz hazır değil, onu giydirmem lazım”.

Bütün bunlar olurken biz henüz sekizimizdeydik.

İkimiz birlikte Hıristiyan okuluna giderdik.

Hatta Noel ve Paskayı bizimle birlikte kutlardı köyün bütün Türkleri.

Ama biz de şenlenirdik Ramazan geldiğinde.

Uzun lafın kısası bir kazanda kaynardık.

Şimdi ise kafa kafaya verip düşündü danışmanlar

“Birlikte yaşayamazmışız”, “Türkler düşmanımızmış”

Oysa nicesinin çalışmaya başladığını görüyorum,

hem oradan, hem buradan yakınlaşma başladı

Tanrı’dan umudum var o gün mutlak gelecek

Türkler ve Rumlar özgür bir Kıbrıs’ta birlikte yaşayacak

Birlikte yaşamamızı hazmedemeyenler

Bir uçağa binsinler, dünya büyük, onlara da yeter

Bizi yalnız bıraksınlar, biz anlaşırız

Türkler ve Rumlar bir arada memleketimizde barış içinde yaşarız

Çeviri: Vula Harana/Aleksandros Kiriaku

“Zamanı kaybolmuşlar”ın ya da

“Zamanda kaybolmuşlar”ın şiiri...

Fikret Demirağ

Ne çok mezar saklıyor yüreklerimiz,

ne kadar ölü!

Bir daha savaş isteyenin taşlar yağsın başına,

“acı son bulsun!” diyenin omuzlarına konfetiler!

İşte, iki uzak yamaçta iki yanlız ihtiyarcık;

yüreklerini bölemedi toprağı bölen çizgi,

göğün hangi parçası birinin,

hangisi öbürününki?

Sorma adları ne, yaşları kaç hangi uluslardan;

yürekleri kaç mezar saklıyor, bunu sor,

hangisi hangisinin evinde ölüyor şimdi!

Acıları gömülmemiş, ortalıkta duruyor hâlâ,

her biri yanıtın arayan sorular;

nerede yanıtları?

Lefkoşa, Şubat-Ekim 1987

Büyük sınır koyucu

Petros Sofas

Büyük sınır koyucu etrafı gözlüyor

elinde büyük bir dosya.

Ne mezarlara bakıyor

ne kara giyenlere

sadece gözlüyor

yeşil hattını bozar da

kendimizi birbirimizin kucağında buluruz

ve sileriz izlerini

sevinç gözyaşlarıyla diye.

Çeviri: Vula Harana/ Aleksandros Kiriaku

Benek

Petros Sofas

Dünya haritasında bir beneğiz

bilmeyenin temizlemek için

tırnağıyla kazıdığı

siz ise bizi sınırlarla ayırdınız

Rumlar bu tarafa, Türkler o tarafa.

Desenize bana

sınırlarla ayırabilir misiniz sevgiyi

Rum sevgisi bu tarafa, Türk sevgisi o tarafa?

Kalbi sınırlarla ayırabilir misiniz

sevinç bu tarafa, acı o tarafa?

Ölümü sınırlarla ayırabilir misiniz

bizim ölümümüz bu tarafa, onların ölümü o tarafa diye?

Çeviri: Vula Harana/ Aleksandros Kiriaku