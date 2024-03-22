Tatil her modern medeniyet vatandaşının en doğal hakkı ve en önemli ihtiyacıdır…

Biz de sevgili eşimle birlikte, modern medeniyet!!! KKTC’den bir kaç günlüğüne de olsa uzaklaşıp, “Avrupa’da tatil” yapalım istedik!

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Haftalar öncesinden arkadaşlarımızla birlikte ayarladık…

Onlar zaten Avrupa’da yaşıyor..

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Canım, sahi Avrupa dedik ama ülke belirtmedik değil mi?

Evet, ülke belirtmedik…

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İngiltere’de Loghborough diye bir şehir var…

Lafbara diye okuyabiliriz sanırım…

Bizim gittiğimiz yer de “Lefkara”…

Lafbara değil Lefkara!

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Evet efendim, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin köylerinden biri…

Tarihi Lefkara köyü…

Lefkoşa’dan Limasol’a giderken, eski Türk köyleri Aytotoro, Köfünye ve Aleminyo’ya dönülen yolu geç, soldan giriyorsun ama sağa yani Kuzey Batı’ya doğru sürüyorsun, 12 kilometre sonra Lefkara’dasın…

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Lefkara bir “Kıbrıs” köyü!

Yani Rum köyü veya eski Türk köyü değil…

Gerçek bir Kıbrıs köyü…

Hani el işi çok ünlüdür ya!

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Tarihi bilgiler verecek değilim bugün elbette ama Osmanlı Adaya ilk geldiğinde yani 1570’lerde, önce bu köylüler tarafından karşılanmışlar…

“Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz” demişler…

Yaaaa…

Osmanlı demek ki ilk gelişinde Ortodoks Rumları kurtarmış!

İkinci geliş bizim kurtuluş!

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Neyse!

Gönyeli’den yola çıktık…

Kermiya’dan kolay geçtik…

Strovolos’ta, hani Kıbrıslı Türkler biliyor, IKEA ya eski Mall yolu üzerinde bir trafik ki anlatamam!

Meğer üst geçitte kaza varmış, Limasol – Larnaka’dan gelenleri alttan geçiriyorlar ve haliyle “roundabout” tıkanıyor!

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Bu arada trafik tıkanmazsa, Lefkoşa – Lefkara en fazla 40 dakika…

Bilemediniz 45 dakika…

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Ayrıca belirteyim, sevgili Mehmet Çangar, zamanında bize arabayı satarken, içine konuşan bir de sistem yerleştirmiş!

O yön bulan aletler gibi…

Telefonlarda da var ya!

O sistem, doğrudan eşime bağlandı ve yolda arabanın süratini, hangi şeritten gitmemiz gerektiğini, nerede yavaşlayacağımızı falan şükürler olsun aksatmadık!

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Efendim, artık Güney Kıbrıs resmen Avrupa, bizim taraf da ne bileyim, Türkiye’nin bir kasabası gibi bir yer…

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Fark mı?

Çok ciddi farklar var!

Yollar farklı, yollardan köylere dönüşler çok farklı ve haliyle çok gelişmiş…

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Lefkara mı?

Lefkara, Lüzinyanlar, İtalyanlar, Osmanlılar, İngilizler döneminde nasılsa öyle!

Daha çok “Noel köyü” olarak o dönemde çok ünlü ama şu anda bile, yani ölü sezonda, tek tük turistler görülüyor…

Kıbrıslı Türk de gördük...

Ve köyde hafta sonu uluslararası koşular falan düzenlenecek…

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Köy meydanında oturduk, bir şeyler içiyoruz, “internet” dedik; devletin köye bağladığı bedava internet bulduk!

Kıbrıs hükümeti misafirlerine özel internet!

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Bizde de bazı yerel yönetimler denedi, bedava internet sağlamaya çalıştı ama bir belediyede, özel internet şirketlerinin baskısı ile bu sistem çalışamaz hale geldi, iptal edildi…

Şu anda bizim tarafta var mı bilmiyorum – rastlamadım ama Lefkara’da parasını devletin ödediği internetten faydalandım!

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Evet, Avrupa’da tatil!

Ülkemin ne yazık ki bir yarısı Avrupa; öteki yarısı “çirkef yatağı!”…

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Kıbrıs’ı ortasından ikiye böldük; bir yarısı modern devlet; öte yarısı sahte diplomalar cenneti!

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Efendim eşit ve egemen KKTC diyoruz ya!

Egemenlik Türkiye’ye teslim!

Eşitlik yerlerde sürünüyor!

Kıbrıs’ın Avrupa tarafı ile KKTC tarafı arasında nereden baksanız 75 sene fark var!

Acı ama gerçek!

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Bizim taraf ve tabii ki Kıbrıslı Türk toplumu, 1974’ten 25 sene geriye gitti; Avrupalı Kıbrıs ise Osmanlının ikinci gelişinin 50’inci senesinde…

Aradaki 75 senelik fark bundan!

Bazı sözler ve bu sözlerin sahipleri

Dünyada en zalimce şey, yalan yere umut vermektir… (Victor Hugo)

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Eğer hırsızlar yollarda güvende yürüyorlarsa, bunun iki nedeni vardır; ya rejim büyük hırsızdır, ya da halk aşırı aptaldır… (Lee Kuan Porsuk)

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İnsanlar nasıl konuşulması gerektiğinin dersini alırlar ama en büyük ilim, nasıl ve ne zaman susulması gerektiğini bilmektir. (Tolstoy)

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Evrende en büyük ziyan, sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir… (Albert Einstein)

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Olgunlaştıkça kimseyle uğraşasın gelmiyor. Kendini yetiştirememiş insanlardan uzaklaşıyorsun. Seni hasta edecek insanlarla birlikte olmaktan vazgeçiyorsun. (Sigmund Freud)

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Nazik olun, çünkü karşılaştığınız herkes farkında olmadığınız zorluklarla boğuşuyor. (Platon)

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Hata yapanlar elbette karşılığını görecek… (Egemen eşit KKTC’nin Türkiye’deki yetkilisi Cevdet Yılmaz)

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Bir gün bu memleketin yanağına öpücük, başucuna da bir not bırakıp gideceğim: Öyle güzel uyuyordun ki uyandırmaya kıyamadım… (Aziz Nesin)

Avrupa ülkesi Kıbrıs’ın tarihi köyü Lefkara’da eşimle… Tatil keyfi…