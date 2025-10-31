“Avrupa Birliği, Kayıplar Komitesi’nin ana sponsorlarından biri olduğuna göre, 1963-1974 arasındaki kayıplar hakkında bilgisiz olduğunu iddia edemez…”

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Sorunu Raportörü olan Avrupa Parlamentosu Milletvekili François-Xavier Bellamy ile Ledra Palas’ta bugün yapacağı yüzyüze görüşmesinde de AP’deki anıt konusundaki taleplerini dile getirecek… Tek yanlı bir anıt inşa edilmesine evet oyu vermiş olan Avrupa Parlamentosu’ndaki AKEL Milletvekili Yeorgios Yeorgiu, tepkiler üzerine geri adım atarak AP’ye mektup gönderdi ve anıtın “1963-64 kayıplarını da içermesini” talep etti… AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da yaptığı açıklamada Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak olan anıtın 1963-64’ün kayıplarını da kapsaması gerektiğine dikkati çekti…

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”, Avrupa Parlamentosu’nda yaptırılacak anıt hakkında Kayıplar Komitesi’ne mektup göndererek kayıplarla ilgili gerçekleri bir kez daha açıklamasını talep etti…

“Birlikte Başarabiliriz” örgütü Eş Koordinatörü Hristos Efthimiu, Kayıplar Komitesi’nin üç üyesine gönderdiği mektupta “Avrupa Birliği, Kayıplar Komitesi’nin ana sponsorlarından biri olduğuna göre, kayıplar sorununun iki toplumlu karakteri ve 1963-1974 arasındaki kayıplar ve kurbanlar hakkında bilgisiz olduğunu iddia edemez” diyerek Kayıplar Komitesi’ni bu konudaki gerçekleri bir kez daha açıklamaya davet etti.

MEKTUPTA NELER SÖYLENDİ?

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve 1963-1974’teki Çatışma ve Savaşın Kurbanları örgütü “Birlikte Başarabiliriz” adına eş Koordinatör Hristos Efthimiu, Kayıplar Komitesi’nin Kıbrıslıtürk, Kıbrıslırum ve BM’yi temsil eden Üçüncü Üyesi’ne gönderdiği mektupta özetle şöyle dedi:

“…İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve 1963-1974’teki Çatışma ve Savaşın Kurbanları örgütü “Birlikte Başarabiliriz” adına ekte sizlere yapmış olduğumuz açıklamayı gönderiyorum. Bu açıklamayı, Avrupa Birliği’nin 2026 bütçesi görüşülürken bu bütçede bir değişiklik yapılması ve “Kıbrıs’ta Türk işgalinin kurbanları ve kayıpları” için AP binalarından birinde bir anıt yaptırılmasının onaylanması üzerine yaptık.

Bu değişiklik önerisinde kullanılan kelimeler, 1963-1974 yılları arasındaki Kıbrıslıtürk kayıpları ve kurbanları görmezden geliyor şeklinde kullanıldığı izlenimi verdiği ve bu çerçevede tarihsel gerçeğin tümünü değil bir kısmını temsil ettiği için açıkılamamız Avrupa Parlamentosu Başkanı’na verileri ortaya koyması ve oluşturulacak anıtın Kıbrıs’ın tüm toplumlarından kurbanlara adanacağı ortak bir anıt olmasını sağlaması için çağrıda bulunmaktadır.

Açıklamamız ayrıca Kayıp Şahıslar Komitesi’ne de çağrıda bulunmakta ve akibetlerini araştırmakla yükümlü olduğu Kayıp Şahıslar’la ilgili gerçekleri bir kez daha ortaya koymasını talep etmektedir. Kayıp Şahıslar Komitesi’nin böylesi bir açıklaması, gerek Kıbrıs’taki toplumlar, gerekse yurttaşları temsil eden siyasi kurumlar için politikalarını oluştururken gerçeklere dayanmayan açıklamalardan kaçınabilmelerine yönelik objektif bir referans noktası olmasına olanak sağlayabilecektir.

Avrupa Birliği, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin ana sponsorlarından biri olduğuna göre, kayıplar sorununun iki toplumlu karakteri ve 1963-1974 arasındaki kayıplar ve kurbanlar hakkında bilgisiz olduğunu iddia edemez…”

EKTEKİ AÇIKLAMA…

“Birlikte Başarabiliriz” örgütünün Kayıplar Komitesi’ne gönderdiği mektubun ekine, örgütün açıklaması da eklendi. Açıklamada özetle şöyle denilmekteydi:

“1963-1974 yılları arasında kaybolan şahıslar, çatışma ve savaş mağdurlarının yakınlarının iki toplumlu derneği “Birlikte Başarabiliriz” derneği, Avrupa Parlamentosu üyesi Mihalis Hacıpandelas'ın, “1974 Türk işgalinde kaybolan kişilerin kurbanlarını anmak için bir anıt inşa etmek” üzere hazırladığı 2026 bütçe değişikliğinin Avrupa Parlamentosu'nda %71 çoğunlukla kabul edildiğini “gururla duyurmasından” büyük bir öfke ve hayal kırıklığı duymuştur. Avrupa Parlamentosu üyesi, “... Avrupa Parlamentosu'nda inşa edilecek anıt, tüm Avrupalılar için anma, farkındalık ve tarihsel gerçeğin sembolü olacaktır" demiş ve bu değişikliğe Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı altı milletvekilinin tümü de evet oyu vermiştir.

Bundan 20 sene önce, 2005 yılında, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 2002 kaybın, 1510'unun Kıbrıslı Rum ve 492'sinin Kıbrıslı Türk olmak üzere 1963-64 ve 1974 yılları arasında kaybolan şahısların listesini yayımladı. Bu liste her iki toplum tarafından kabul edildi ve Kıbrıs Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. O zamandan beridir, Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen KŞK, 761 Kıbrıslı Rum ve 296 Kıbrıslı Türk'ü gömülü bulundukları yerlerden çıkarmış ve kimliklerini tespit etmiştir. Hacıpandelas, “tarihsel gerçek”ten bahsetse de gerçeğin sadece bir kısmını kullanarak gerçeği deforme etmeye çalışmıştır ki bu bizler açısından yalan söylemekten farksız ve dahası daha tehlikeli ve kötücül bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.

2006 yılında kurulan kayıp yakınlarının iki toplumlu derneği “Birlikte Başarabiliriz”, her iki taraftan kayıp yakınlarını bir araya getirerek, sevdiklerini aramak için birlikte çalışmakta, acıları paylaşmakta ve anlayış ve dostluğu teşvik etmektedir. Kayıp yakınları, toplumun geneline geçmişteki şiddetin temel gerçeği hakkında bilgi vermek için birlikte çalışmaktadır. 1963-1974 yılları arasında her iki taraf da korkunç suçlar işledi ve bu da her iki tarafa da büyük acı verdi. Tarihsel gerçek budur.

… Bu nedenle, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs'taki kayıp sorunu ve yapılan çalışmanın iki toplumlu niteliğinin farkındadır ve Kıbrıs’taki siyasi sistem de öyle. Her iki tarafın işlediği korkunç suçlarla ilgili gerçeği gizlemek ve Kıbrıslı Türk kayıpların varlığını inkar etmek başlı başına bir suçtur.

KŞK'yı, kayıp şahıslarla ilgili gerçekleri bir kez daha ortaya koymaya çağırıyoruz. Avrupa Parlamentosu başkanını, konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nun geçmişteki kararları da dahil olmak üzere Kıbrıs'taki kayıp şahıslar meselesiyle ilgili gerçekleri tüm Avrupa Parlamentosu üyelerine bildirmesi ve 1963-1974 döneminde Kıbrıs'ın tüm toplumlarından kayıp ve kurbanları anmak için Avrupa Parlamentosu'nda ortak bir anıtın gerekliliğini kabul etmesi yönünde adım atması için çağrıda bulunuyoruz.”

RAPORTÖRLE GÖRÜŞME…

Öte yandan İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”, Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Sorunu Raportörü olan Avrupa Parlamentosu Milletvekili François-Xavier Bellamy ile bugün Ledra Palas’ta yapacağı yüzyüze görüşmesinde de AP’deki anıt konusundaki taleplerini dile getirecek, Kıbrıs’taki kayıplar sorununun yalnızca 1974’e özgü olmadığını somut örnekleriyle aktaracak ve 1963-1974 dönemi kayıpları ve örgütün kayıpların akibetini araştırmak ve gerçekleri toplumlara duyurmak maksadıyla yaptığı faaliyetler hakkında Bellamy’ye ayrıntılı bilgi verecek… Görüşmede “Birlikte Başarabiliriz” üyesi Kıbrıslıtürk ve Kıbrıslırum kayıp yakınları ve savaş mağdurları yer alacak…

YEORGİU’DAN GERİ ADIM…

Öte yandan Avrupa Parlamentosu’nda 2026 bütçesi görüşülürken DİSİ Milletvekili Hacıpandela’nın tek yanlı bir anıt inşa edilmesine yönelik değişiklik önerisi için evet oyu kullanmış olan AKEL Milletvekili Yeorgios Yeorgiu, tepkiler üzerine geri adım atarak AP’ye mektup gönderdi ve anıtın “1963-64 kayıplarını da içermesini” talep etti… Yeorgiu’nun geri adım atması, sosyal medyada yaygın biçimde üzerinde yorum yapılan konulardan biri oldu… AKEL Basın Bürosu tarafından medyaya dağıtılan AKEL Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yorgios Yeorgiu’nun, AP Başkanı Metsola’ya gönderdiği mektubun Türkçe çevirisinde şöyle denildiği belirtildi:

“Sayın Başkan,

Avrupa Parlamentosu’nu Kıbrıs’ta Türkiye’nin 1974 istilası sırasında kayıp edilenler için bir anıt inşa etmek üzere kaynak bulmaya çağıran bir değişiklik önerisinin geçen hafta Strazburg’da kabul edilmesiyle ilgili olarak bu mektubu size gönderiyorum.

Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs’taki kayıp kişiler meselesinde defalarca yüksek düzeyde anlayış ve hassasiyet gösterdiğini, ayrıca sizin kişisel ilginizi, aktif bağlılığınızı ve tüm toplumların kayıplarının ailelerinin dramına gösterdiğiniz insani yaklaşımı göz önünde bulundurarak, 1963-1974 döneminde Kıbrıs’taki tüm toplumların kayıplarının ve kurbanlarının anısına Avrupa Parlamentosu içerisinde ortak bir anıt inşa edilmesi gerektiğini tanımanızı istiyoruz.

Kayıp şahıslar meselesi son derece insani bir meseledir ve hiç kimse tarafından siyasi amaçlarla istismar edilmemelidir. Bilakis Kıbrıs’ın kayıplarının tümünün akıbetinin tespiti bir uzlaşma köprüsü olmalı ve Kıbrıslırumlar ile Kıbrıslıtürkler arasında karşılıklı anlayışı, iş birliğini ve güveni güçlendirmelidir.

AKEL’e göre ve tarihsel olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ne göre, Kıbrıs’ın kayıp şahısları meselesi son derece insani bir meseledir ve her iki toplumu da, Kıbrıslırumları ve Kıbrıslıtürkleri de ilgilendirmektedir. Gerek 1974’te Türkiye’nin istilası sırasında, gerek 1974 yazında Kıbrısrum faşizmi tarafından sivillere yapılan katliamlarda, gerek 1963-64’teki toplumlar arası çatışmalar sırasında kayıp edilen her Kıbrıslı’nın akıbetinin tespit edilmesini talep ediyoruz. Nitekim değerli bir çalışmayı sürdüren Kayıplar Şahısları Araştırma Komitesi’nin felsefesi ve misyonu da budur.

Bu kararlı irade, AKEL’in hem Kıbrıs’ta hem de Avrupa Parlamentosu düzeyinde faaliyetlerini yönlendirmektedir: 2009’da kayıp şahıslar meselesi Türkiye hakkındaki İlerleme Raporu’na ilk kez AKEL’in girişimiyle dahil edildi, Kayıp Şahısları Araştırma Komitesi’nin çalışmalarını ve bütçesini daima ve elle tutulur bir şekilde destekledik, Kayıp Şahıslar için Avrupa Parlamentosu’nun özel raportör ataması konusunda öncülük ettik, Kayıp Şahısların yakınları olan Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin katılımıyla Avrupa Parlamentosu’nda bir dizi etkinlik gerçekleştirdik, Hüseyin Akansoy ve Petros Suppuris 2012’de ve Kayıp Şahıslar konusunda araştırmacı Sevgül Uludağ 2014’te bizim önerimizle Avrupa Vatandaşı Ödülü’ne layık görüldü.

AKEL olarak, kayıp şahıslar meselesini, mağdurların ailelerine yönelik ortak insani yükümlülüğe saygıyla, sarsılmaz bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Aynı zamanda Kayıplar Şahısları Araştırma Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeye devam ediyoruz ve buna paralel olarak işgal ordusunun arşivlerinin açılması ve bilgi sağlanması için Türkiye’ye gerçek baskı yapılmasını tüm uluslararası ve Avrupa forumlarında talep ediyoruz.

Sayın Başkan,

Bu nedenle, kayıp şahıslar anıtının Kıbrıslıların tümünü birleştirmesini ve Kıbrıs tarihinin trajik anlarında tüm Kıbrıslıların yaşadığı acı deneyimleri yansıtmasını sağlamanızı içtenlikle rica ediyoruz.

Anma, barış ve adalet eylemi olan bu girişime sağladığınız destek ve kişisel katkınız için şimdiden teşekkür ederim.”

STEFANOS STEFANU: “ANIT, TÜM KURBANLARI İÇERMELİ…”

Öte yandan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlığındaki bir heyet, 29 Ekim 2025’te Kayıplar Komitesi laboratuvarına bir ziyaret yaparak burada yetkililerden ve çalışanlardan bilgi aldı. AKEL Genel Sekreteri, burada Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis ve Üçüncü Üye Pierre Gentile’le görüşerek bilgi aldı ancak ziyaret esnasında Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üyesi Hakkı Müftüzade’nin yokluğu dikkati çekti.

Stefanos Stefanu, bu ziyaret vesilesiyle yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosu’nda oluşturulacak anıtın 1963-64’te kayıp edilenleri de içermesi gerektiğini söyledi. AKEL Basın Bürosu tarafından ziyaretle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, kayıpların akıbetinin belirlenmesi için olağanüstü bir çalışma gerçekleştiren Kayıp Şahıslar Komitesi bilim insanlarını tebrik etti ve Komite’nin çalışmalarına AKEL’in sürekli ve tutarlı desteğini vurguladı. Ayrıca Kayıp Şahıslar Komitesi’ni hem Kıbrıs’ta hem de Avrupa Parlamentosu’nda AKEL’in desteklemeye ve bu önemli insani çalışmanın sürdürülebilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasına katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Kayıpların yakınlarına yönelik mesajında Stefanu ailelerin sevdiklerinin akıbetini öğrenme ve naaşlarının kendilerine verilerek uygun şekilde defnetme hakkına sahip olduklarını vurguladı ve AKEL’in bu çabayı sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Son olarak Stefanos Stefanu AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Yeorgios Yeorgiu’nun Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’ya gönderdiği ve kayıp şahıslar için bir anıt yapılması önerisini içeren mektubuna değindi. Stefanu AKEL’in daimi görüşünü dile getirerek, bu anıtın 1963-64 toplumlararası çatışmalar döneminde ve 1974’te Türkiye’nin istilası sırasında kayıp olan Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk, Kıbrıslı tüm kayıpları kapsaması gerektiğini vurgulayarak, “acılar ortaktır, bu düzeyde yaşanan trajedi de ortaktır” dedi.”

Kayıplar Komitesi Antropoloji Laboratuvarı yetkililerinden antropolog Emine Çetinsel, AKEL heyetini bilgilendirirken...

AKEL heyeti, Kayıplar Komitesi laboratuvarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı...

Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs'taki Kayıplar Sorunu Raportörü Bellamy, bugün iki toplumlu kayıp yakınları örgütü Birlikte Başarabiliriz ile yüzyüze görüşerek bilgi aldı.