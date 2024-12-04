Atina’da sinema koltuklarına Cemal Yıldırım ve Panikos Hristantu’nun isimleri yazıldı...

Kıbrıslı yönetmen Cemal Yıldırım’ın belgesel filmi “Süt Babam”, Atina’da ve Çite’de gösterildi. Bu yıl 37ncisi düzenlenen Avrupa Filmleri Panaroması Film Festivali çerçevesinde, Kıbrıs Filmleri katagorisinde yer alan Süt Babam filmi, 24 Kasım Pazar gecesi New Star Art Cinema’da gösterildi...

Atina’da New Star Art Cinema’da gösterilen Cemal Yıldırım ve Panikos Hristantu’nun Kıbrıs’la ilgili belgeselleri büyük ilgi gördü. Atina’da New Star Art Cinema’da sinema koltuklarına Cemal Yıldırım ve Panikos Hristantu’nun isimleri yazıldı...

Süt Babam filminin yanısıra Panikos Hristantu’nun da “Duvarımız” ile “Kurşunlar ve Çiçekler” başlıklı belgesel filmleri gösterildi.

BİRGÜL KILIÇ YILDIRIM’IN YAZDIKLARI...

Konuyla ilgili olarak “Süt Babam” filminin kahramanı ve belgesel filmin metnini kaleme almış olan çok değerli arkadaşımız Birgül Kılıç Yıldırım’dan bu konuda neler hissettiğini kaleme almasını istedik. Birgül Kılıç Yıldırım, şöyle yazdı bize:

“Her çocuk hayalleri ile anıları ve meraklarıyla būyür. Dūşüdüğünüzde ne olabilir ki bir çocuğun hayali diyebilirsiniz? Bir bebek, bir balon, bir top veya şimdiki çocukların bilmediği ama bizim neslin en sevdiği yemiş elmalı şekerdi belki de. Bunların hiçbiri benim hayalim değildi...

Benim hayalim “Süt Babam”dı. Onu hiçbir şeye değişmezdim. Çocuk yüreğimde elmalı şekere bile.

O benim kahramanım, o benim hayalimdi... Benimle büyüdü bu hayalim, büyüdükçe yüreğime sığmaz oldu, taştı sevgisi adeta. Tüm KIBRIS’A haykırmak istedim bu sevgiyi çünkü “Sevgi paylaşıldıkça çoğalır” derdi annem bana hep küçükken.

Paylaştık sevgimizi yıllar sonra bulduğum çocukluk kahramanım, süt babam Antreas babamla, tüm adaya örnek olurcasına. Bir dalga gibi yayılsın istedik Kıbrısımızda.. En büyük destekçimiz oldu Sevgül Uludağ. Her anımızı bizlerle yaşadı, kaleme aldı, döktürdü sayfalarında Türkçe ve Rumca olarak... İnsanlara örnek olmamız için, iyiliğin, sevginin çoğalması için yazdı da yazdı, hiç bırakmadı elimizi. Öyle bir yayıldı ki bu dalga Kıbrısımızda, artık buralara sığmaz oldu ve Atina’ya kadar sevgimiz ulaştı...”

AVRUPA FİLMLERİ PANORAMASI FİLM FESTİVALİ’NDEYDİK...

“Atina’da bulunan, devrimci, özgürlükçü, barış yanlısı filmlerin ve bağımsız sinemanın en önemli gösterim mekanlarından biri olan, tarihi bir sinema salonudur “Studio New Star Art Cinema”. Bu salonda Süt Babam filminin gösterilmesi, bizler için büyük bir onur ve mutluluktur. Bu yıl 37ncisi düzenlenen Avrupa Filmleri Panaroması Film Festivali çerçevesinde, Kıbrıs Filmleri katagorisinde yer alan Süt Babam filmi, 24 Kasım Pazar gecesi gösterildi.

Film tutkunu Atinalı ve Atina’da yaşayan Kıbrıslıların oluşturduğu izleyicilerin gözlerinde yine aynı duygu vardı salondan ayrılırlarken. Herkesin gözlerinde yaş ve hüzünle birlikte bir sessizlik vardı. Beni en çok duygulandıran an ise belgeselde “Bizim hikayemiz tüm insanlığa ders olsun” dediğimde ve Antreas babamın kayıp olan ve yıllar sonra toplu mezarda bulunan kardeşi Petros amcanın mezarına yaptığım ziyaretin görüntüsünde gelen alkışlar adeta yüreğimi delip geçti...”

PANİKOS HRİSTANTU’NUN KONUŞMASI...

“Gecede filmden önce konuşma yapan Kıbrıslı yönetmen Panikos Hrisanthu, Kıbrıs’ta barış temalı filmlerden ve Süt Babam filminden bahsetti. Özellikle Süt Babam!ın bulunmasında büyük katkısı olan Sevgül Uludağ!dan övgü ile bahsederek, kayıplar konusunda verdiği mücadeleyle ilgili de izleyicileri bilgilendirdi. Panikos Hrisanhu Süt Babam filminin çıktığı barış yolculuğunda ilk günden beri bize sonsuz destegini veren, Atina’da bizi sahiplenen, yolumuzu açan can dostumuz, abimiz, yoldaşımızdır. Yeri her zaman bizde cok özeldir...

KOLTUKLARA İSİMLERİ VERİLDİ...

“Belgeselin yönetmeni eşim Cemal Yıldırım da yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ta barış ve uzlaşıya yönelik film çalışmalarına devam edeceğini belirtti... Bu güzel gecenin, organizasyon yetkilileri tarafından, Panikos Hrisanthu ve Cemal Yıldırım’a birer plaket verildi ve en önemlisi, sinemadaki koltuklardan birer adetine, Cemal Yıldırım ve Panikos Hrisanthu’nun isimleri verildi... Bunun, sinemanın bir geleneği olduğunu ve bu sinemada filmleri gösterilen yönetmenlerin isimlerinin, koltuklara yazıldığı belirtildi. Süt Babam benim hayalimin ötesindedir artık. O artık sadece benim kahramanım değil, yüregi sevgi ile çarpan, yolu barış olan herkesindir.”

ÇİTE’DE DE GÖSTERİLDİ...

“Süt Babam” filmi, Çite’de de (Kiti) gösterildi. Konuyla ilgili olarak filmin yönetmeni Cemal Yıldırım, sosyal medya sayfasında şöyle yazdı:

“Atina’dan geldik ve ayağımızın tozu ile, dün akşam, Larnaka'ya bağlı Kiti (Çite) köyüne gittik... POGO Kadın Hareketi'nin Kiti (Çite) örgütü tarafından organize edilen Süt Babam filmi gösterim etkinliğine katıldık. Güzel ve duygu yüklü bir gece yaşadık yine... Organizasyonda emeği geçen herkese ve filmi izlemeye gelen Kitililere sonsuz teşekkürler...

27 Kasım gecesi Larnaka'ya bağlı Kiti (Çite) köyünde, POGO Kadın Hareketi Kiti (Çite) Örgütü'nün organizasyonunda, kalabalık bir izleyici kitlesiyle buluştuk ve hep birlikte Süt Babam filmimizi izledik... Film sonunda, etrafımızda oluşan sevgi çemberi muhteşemdi. Organizasyonda emeği geçen herkese ve geceye katılan, yüreği barış ile çarpan Kitililere (Çitelilere) sonsuz teşekkürler...”