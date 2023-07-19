Akritas’la başarılamayanın 49 yılda başarılması!

1980’de Türkiye’de askeri darbe oldu…

Enflasyon çok yüksekti o dönemde…

-*-*-

Ve o faşist dönemden bu yana, tarihin en kötü enflasyonunu yaşıyoruz…

Türkiye’de de, “çifte enflasyonlu” yavrusunda da!

-*-*-

2022 yılı başından bu güne Euro’nun TL karşısındaki yükselişi yüzde 99,78…

2023 yılı başından bu güne Euro’nun TL karşısındaki yükselişi yüzde 51…

Geçen yılın Temmuz ayından bu güne yani son bir yıldaki enflasyon oranı yüzde 71…

-*-*-

Ve CTP Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın belgeleriyle anlattı; TC’nin yaşadığı yıllık enflasyon yüzde 35 civarında; oysa bizim yaşadığımız ise yüzde 70 civarında!

Tam iki katı!

-*-*-

Çözüm önerisi de var Barçın ve partisinin…

Derhal Euro muhasebe sistemine geçilmesi…

-*-*-

Peki hükümetin bir önerisi var mı?

Hangi hükümetin?

Ünal Üstel Hükümeti’nin mi?

Yoktur!

-*-*-

Bayrak gökte, ezan sesi tamam; rüşvetler tıkırında; akaryakıtı doğrudan alalım, AKSA’ya Kıb – Tek’i devredelim, Ercan’ın patronuna vergisini bağışlayalım; elektrik kablosu da inşallah toplumun münasip bir yerine bağlanır; külliye inşaatı devam!

Tamamdır!

-*-*-

Kıbrıs Türk toplumu mu dediniz?

Hangi toplum?

Nerededir o toplum?

Akritas Planı işe yaramadığı için, başka bir planla 49 yılda tüketilmiştir!

-*-*-

Grivas hayatta olsaydı, yemin ederim size bol bol şükran çekerdi!

Gündemdeki bazı konular ve bayram!

Karşılıklı ticaretten kazanılan milyar dolarları geçtim…

Hava sahasından elde edilen geliri de geçtim…

Dün Devrim Barçın benim tv programımda söyledi; döviz borçlandık ve TC’ye verdik!

Bunu da geçtim!

-*-*-

Bir: Türkiye’nin “hibe” diye duyurduğu ama yılda 2 milyon Dolar kira bedeli aldığı iki adet mobil elektrik jeneratöründen haberimiz var mıydı?

Benim yoktu!

Anne yavrusuna bunu yapmaz!

20 Temmuz bayramınız kutlu olsun!

-*-*-

İki: AKSA da Ercan Havaalanı da, yatırım yapan iş insanlarının kesinlikle kazanç elde etme amacına sahne olan iki şirkettir…

Zihniyet ticaridir!

Zihniyet kapitalizmdir!

Zihniyet sömürüdür!

Anne yavrusuna bunu da yapmaz!

20 Temmuz bayramınız bir daha kutlu olsun!

Değerli gazeteciler…

Birilerinin artık Ersin Tatar’a çok ciddi bir şekilde haddini bildirmesi lazım!

Neyle ilgili olarak mı?

Birincisi, medya ile ilişkileriyle ilgili olarak.

İkincisi, kendi adamları tarafından çıkarılan gazetede basın mensuplarına ettiği hakaretlerle ilgili olarak.

Üçüncüsü, konuk olarak katıldığı Gazeteciler Birliği resepsiyonunda yaptığı saçma sapan ve hadsiz konuşmayla ilgili olarak.

-*-*-

20 Temmuz’da basına vereceği resepsiyona katılmayın…

Kendi ahbapları katılsın.

Geçen sene olduğu gibi, 20 kişiyle bol bol da fotoğraf çeksin.

Paylaşsın.

-*-*-

“Bütün gazeteciler davetlidir” diye not düşüp, davetiye dağıtanlar, işten kovdukları, kovdurttukları, basın toplantısına almadıkları, aleyhlerine yazı yazdırttıklarını da mı davet etmiştir?

Mesela ben da davete dahil miyim?

Değerli vaktimi boşa harcamam o ayrı mesele de, gelirsem bu kez lüks otelimizden de kovulur muyum?

-*-*-

Haaaa, “bazın özgürlüğü, bu değildir” falan dedi ya…

Kendisine karşı yazılanlarda “hakaret” görüyorsa, “küfür” buluyorsa ve mahkemeye vermiyorsa, kendi hatasıdır!

Ama eleştirilmeyi ve hatta “dalga geçilmeyi” hazmedemiyorsa, o başka bir meseledir!

-*-*-

Gidip eşşeğin önünde ceketini iliklemesin!

Durduk yere de bu görüntüyü paylaşmasın!

Cumhurbaşkanı, eşeğin önünde ceket ilikler mi?

Ceket ilikleme, astın üste saygısıdır…

Ceket ilikleme, önemli konuğa saygıdır…

Ceket ilikleme, öğretmene saygıdır, komutana saygıdır…

Bilmem anlatabildim mi?

Bir bayram hikayesi daha!

UBP’li vekil, kiralık arabalarda yaş sınırlamasını kaldıracak yasa tasarısı için çırpım çırpım çırpınıyor!

Duyarlı insanlar “Aman ha, yapmayın, daha çok insan ölür” diyor!

-*-*-

Özgür Gazete yazdı dün; meğer vekilin eşinin kiralık araba şirketi varmış!

-*-*-

Buna İngilizler Conflict of Interest der!

Türkçe’ye tam karşılığı girmiş değil!

-*-*-

Conflict of Interest olayı yaşandığı zaman, adı geçenler arasında siyasetçi varsa, mutlaka istifa eder!

-*-*-

İngiltere’de dedim!

KKTC’de değil!

-*-*-

Efendim, nedir conflict of interest?

Şudur:

Devlet bir karar alıyor ve siz bu karar aşamasında yetkili, etkili, görevlisiniz…

Ve bu karar, sizin birinci hatta ikinci ya da üçüncü dereceden yakınınızın işine geliyor!

-*-*-

Yasa önerisini ısrarla gündeme getiriyorsunuz; eşinizin de kiralık araba şirketi var!

Anladık değil mi?

Ama çekinmeden yapın, çünkü burası İngiltere değil!

Üstelik bugün “sizin” bayramınız; her şey hakkınız tabii ki!

20 Temmuz bir daha ve yeniden kutlu olsun!

Böyle eyiyik gardaccığım!

Türkiye’de “milliyetçilik” bir erdemmiş gibi sunulur!

Bizde de aynıdır!

-*-*-

Vatanseverlik ve milliyetçilik karıştırılmamalı…

Milliyetçilik ırkçılıktır…

Ve suçtur!

Vatanseverlik, üzerinde yaşadığınız vatanı sevmektir…

Onurdur!

-*-*-

İngiltere’de bir banka, aşırı İngiliz milliyetçisi ve Brexit’in mimarlarından Nigel Farage adlı faşistin banka hesabını kapattı…

Neden mi?

Faşist olduğu için!

Homofobik olduğu için!

Irkçı olduğu için!

Ayrımcı olduğu için!

-*-*-

“AB’ye yakınlaşıyoruz, giriyoruz, gidiyoruz” diyorsunuz ya!

Bence yol yakınken vazgeçin!

Mesela diyorum; Türkiye’de nüfusun yüzde 95’inin banka hesaplarını kapatırlar!

-*-*-

Kıbrıslılar der ki, “böyle eyiyik gardaccığım, garışdırma Avrupa’yı!”

Üstelik AB’ye yaklaşacağım diye, bir de Kuzey Kıbrıs’tan olacaksınız Allah göstermeye!

Değer mi yani?

Sizi ölümüne seven, sorgusuz sualsiz biat eden Ersin Tatar’ı da boş yere paniğe sokmayın!

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